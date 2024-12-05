https://sarabic.ae/20241205/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-مستقبل-أوكرانيا-في-ظل-حكم-ترامب-1095526214.html
خبير أمريكي يتحدث عن مستقبل أوكرانيا في ظل حكم ترامب
خبير أمريكي يتحدث عن مستقبل أوكرانيا في ظل حكم ترامب
سبوتنيك عربي
ذكر المستشار السابق في البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أنه يتعين على أوكرانيا أن تتعامل بجدية أكبر مع الخطوات التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T16:58+0000
2024-12-05T16:58+0000
2024-12-05T16:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال خلال مقابلة: "بمجرد أن يتولى ترامب منصبه، سيكون في موقف لا يمكن الاستهانة بإمكانياته، ففي نهاية المطاف، يمكنه دائماً أن يخطو خطوة إلى الأمام ويقول، "أنا لم أبدأ هذا الصراع في أوكرانيا، وأنا لا أحبه، وأريد إنهاءه، وأنا على استعداد للقيام بذلك".وختم، بالقول: "نحن (الولايات المتحدة الأمريكية) لم نؤذي روسيا، روسيا الآن أقوى من أي وقت مضى، لم نساعد أنفسنا ودمرنا أوكرانيا، لكن يبدو من المستحيل جعل الناس يفهمون ذلك". يذكر أن وسائل إعلام غربية أفادت، هذا الأسبوع، نقلاً عن مصادر أن الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا دونالد ترامب لديه ثلاث خطط لحل الصراع في أوكرانيا، تم اقتراحهم من قبل نائب الرئيس الأمريكي المستقبلي جيمس فانس، والمدير السابق للمخابرات الوطنية ريتشارد غرينيل، وكيث كيلوج، الذي تم ترشيحه لمنصب المبعوث الخاص إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال مدير جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، إن المناقشات في الغرب حول ضرورة تجميد الصراع الأوكراني مرتبطة بحقيقة أن روسيا تتمتع بالسيطرة الكاملة على المبادرة في ساحة المعركة.
https://sarabic.ae/20241205/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-المجلس-الوزاري-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1095516058.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير أمريكي يتحدث عن مستقبل أوكرانيا في ظل حكم ترامب
ذكر المستشار السابق في البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أنه يتعين على أوكرانيا أن تتعامل بجدية أكبر مع الخطوات التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد تنصيبه.
وقال خلال مقابلة: "بمجرد أن يتولى ترامب منصبه، سيكون في موقف لا يمكن الاستهانة بإمكانياته، ففي نهاية المطاف، يمكنه دائماً أن يخطو خطوة إلى الأمام ويقول، "أنا لم أبدأ هذا الصراع في أوكرانيا، وأنا لا أحبه، وأريد إنهاءه، وأنا على استعداد للقيام بذلك".
وأوضح ماكغريغور أن روسيا أصبحت أقوى في الوقت الحالي.
وختم، بالقول: "نحن (الولايات المتحدة الأمريكية) لم نؤذي روسيا، روسيا الآن أقوى من أي وقت مضى، لم نساعد أنفسنا ودمرنا أوكرانيا، لكن يبدو من المستحيل جعل الناس يفهمون ذلك".
يذكر أن وسائل إعلام غربية أفادت، هذا الأسبوع، نقلاً عن مصادر أن الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا دونالد ترامب لديه ثلاث خطط لحل الصراع في أوكرانيا، تم اقتراحهم من قبل نائب الرئيس الأمريكي المستقبلي جيمس فانس، والمدير السابق للمخابرات الوطنية ريتشارد غرينيل، وكيث كيلوج، الذي تم ترشيحه لمنصب المبعوث الخاص إلى أوكرانيا.
واقترح غرينيل إنشاء مناطق حكم ذاتي في شرق أوكرانيا، فعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة، وتتضمن خطة كيلوج وقف إطلاق النار على أساس التجميد على طول خط المواجهة، ويقضي اقتراح فانس بتجريد الخط الفاصل بين روسيا وأوكرانيا من السلاح وضمان لروسيا عدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.
وفي وقت سابق، قال مدير جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، إن المناقشات في الغرب حول ضرورة تجميد الصراع الأوكراني مرتبطة بحقيقة أن روسيا تتمتع بالسيطرة الكاملة على المبادرة في ساحة المعركة.