https://sarabic.ae/20241205/خبير-أمريكي-يتحدث-عن-مستقبل-أوكرانيا-في-ظل-حكم-ترامب-1095526214.html

خبير أمريكي يتحدث عن مستقبل أوكرانيا في ظل حكم ترامب

خبير أمريكي يتحدث عن مستقبل أوكرانيا في ظل حكم ترامب

سبوتنيك عربي

ذكر المستشار السابق في البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أنه يتعين على أوكرانيا أن تتعامل بجدية أكبر مع الخطوات التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب... 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T16:58+0000

2024-12-05T16:58+0000

2024-12-05T16:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال خلال مقابلة: "بمجرد أن يتولى ترامب منصبه، سيكون في موقف لا يمكن الاستهانة بإمكانياته، ففي نهاية المطاف، يمكنه دائماً أن يخطو خطوة إلى الأمام ويقول، "أنا لم أبدأ هذا الصراع في أوكرانيا، وأنا لا أحبه، وأريد إنهاءه، وأنا على استعداد للقيام بذلك".وختم، بالقول: "نحن (الولايات المتحدة الأمريكية) لم نؤذي روسيا، روسيا الآن أقوى من أي وقت مضى، لم نساعد أنفسنا ودمرنا أوكرانيا، لكن يبدو من المستحيل جعل الناس يفهمون ذلك". يذكر أن وسائل إعلام غربية أفادت، هذا الأسبوع، نقلاً عن مصادر أن الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا دونالد ترامب لديه ثلاث خطط لحل الصراع في أوكرانيا، تم اقتراحهم من قبل نائب الرئيس الأمريكي المستقبلي جيمس فانس، والمدير السابق للمخابرات الوطنية ريتشارد غرينيل، وكيث كيلوج، الذي تم ترشيحه لمنصب المبعوث الخاص إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال مدير جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين، إن المناقشات في الغرب حول ضرورة تجميد الصراع الأوكراني مرتبطة بحقيقة أن روسيا تتمتع بالسيطرة الكاملة على المبادرة في ساحة المعركة.

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