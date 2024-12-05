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https://sarabic.ae/20241205/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-المجلس-الوزاري-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1095516058.html
لافروف: إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع
لافروف: إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع
سبوتنيك عربي
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى أن الأوهام حول إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، والأشخاص الذين "يحملون مثل... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T12:27+0000
2024-12-05T13:09+0000
روسيا
العالم
سيرغي لافروف
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا
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جاء هذا خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقال لافروف: "أعتقد أن كل هذه الأوهام لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وتظهر أن الأشخاص الذين يندفعون بمثل هذه الأفكار بعناد يفضلون عدم الاستماع إلى التحذيرات الواضحة للغاية، التي أطلقها الرئيس بوتين مرارا وتكرارا".وأكد لافروف أن أي مبادرات سلام يتم طرحها بشأن الصراع الأوكراني يجب أن تأخذ في الاعتبار القضايا الأمنية والمشاكل المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. وأضاف:كما نوه لافروف، بأن روسيا، تتحدث عن الحاجة إلى تعزيز الأمن في السياق الأوراسي "في قارتنا بأكملها".وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات في دول رابطة الدول المستقلة، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد تخلى بالفعل عن كل القيود الأخلاقية عند الحديث عن إمكانية توجيه ضربة وقائية لروسيا.روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ في آسيا ردا على الإجراءات الأمريكيةالكرملين: المواجهة الحالية تثيرها الدول الغربية
https://sarabic.ae/20241205/لافروف-يتحدث-عن-خطر-دخول-الحرب-الباردة-إلى-مرحلة-ساخنة-1095506944.html
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مالطا.
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مالطا.
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روسيا, العالم, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا
روسيا, العالم, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا

لافروف: إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع

12:27 GMT 05.12.2024 (تم التحديث: 13:09 GMT 05.12.2024)
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أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى أن الأوهام حول إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، والأشخاص الذين "يحملون مثل هذه الأفكار" لا يريدون سماع التحذيرات التي أطلقها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا وتكرارا.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقال لافروف: "أعتقد أن كل هذه الأوهام لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وتظهر أن الأشخاص الذين يندفعون بمثل هذه الأفكار بعناد يفضلون عدم الاستماع إلى التحذيرات الواضحة للغاية، التي أطلقها الرئيس بوتين مرارا وتكرارا".
وأكد لافروف أن أي مبادرات سلام يتم طرحها بشأن الصراع الأوكراني يجب أن تأخذ في الاعتبار القضايا الأمنية والمشاكل المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. وأضاف:

“كل تلك المبادرات التي طرحها شركاؤنا في مختلف القارات هي بنوايا حسنة، وتهدف إلى إيجاد حل سياسي. بالطبع، إنهم ملزمون بمراعاة مشكلة ضمان المصالح الأمنية لكل دولة، وبالتأكيد قضية احترام حقوق الإنسان".

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
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كما نوه لافروف، بأن روسيا، تتحدث عن الحاجة إلى تعزيز الأمن في السياق الأوراسي "في قارتنا بأكملها".
وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات في دول رابطة الدول المستقلة، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد تخلى بالفعل عن كل القيود الأخلاقية عند الحديث عن إمكانية توجيه ضربة وقائية لروسيا.
روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ في آسيا ردا على الإجراءات الأمريكية
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