https://sarabic.ae/20241205/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-اجتماع-المجلس-الوزاري-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1095516058.html

لافروف: إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع

لافروف: إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع

سبوتنيك عربي

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إلى أن الأوهام حول إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، والأشخاص الذين "يحملون مثل... 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T12:27+0000

2024-12-05T12:27+0000

2024-12-05T13:09+0000

روسيا

العالم

سيرغي لافروف

أخبار أوكرانيا

أخبار روسيا

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جاء هذا خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقال لافروف: "أعتقد أن كل هذه الأوهام لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وتظهر أن الأشخاص الذين يندفعون بمثل هذه الأفكار بعناد يفضلون عدم الاستماع إلى التحذيرات الواضحة للغاية، التي أطلقها الرئيس بوتين مرارا وتكرارا".وأكد لافروف أن أي مبادرات سلام يتم طرحها بشأن الصراع الأوكراني يجب أن تأخذ في الاعتبار القضايا الأمنية والمشاكل المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. وأضاف:كما نوه لافروف، بأن روسيا، تتحدث عن الحاجة إلى تعزيز الأمن في السياق الأوراسي "في قارتنا بأكملها".وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد في اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات في دول رابطة الدول المستقلة، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد تخلى بالفعل عن كل القيود الأخلاقية عند الحديث عن إمكانية توجيه ضربة وقائية لروسيا.روسيا تدرس إمكانية نشر صواريخ في آسيا ردا على الإجراءات الأمريكيةالكرملين: المواجهة الحالية تثيرها الدول الغربية

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مالطا. سبوتنيك عربي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مالطا. 2024-12-05T12:27+0000 true PT17M04S

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روسيا, العالم, سيرغي لافروف, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا