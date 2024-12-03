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خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
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بلا قيود
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مساحة حرة
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الناتو يدعو إلى "تعزيز" الدفاع الجوي الأوكراني
الناتو يدعو إلى "تعزيز" الدفاع الجوي الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفاد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أنه يتعين على الحلف تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وزيادة المساعدات العسكرية الأخرى لكييف. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T17:59+0000
2024-12-03T17:59+0000
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جاء ذلك في خطاب مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيجا، قبل بدء فعاليات اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل، قال روته فيه: "الحلفاء يقفون إلى جانبكم. نحن بحاجة إلى القيام بأشياء عدة، ضمان حماية البنية التحتية للطاقة، ونحتاج أيضًا إلى بذل المزيد من الجهد للدفاع الجوي لحماية بلدكم قدر الإمكان، ونحن بحاجة أيضًا إلى تقديم المساعدة العسكرية المطلوبة".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.البنتاغون: إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عهد بايدن يتجاوز 62 مليار دولارالولايات المتحدة تحدد حجم المساعدات العسكرية المطلوبة لأوكرانيا في 2025
https://sarabic.ae/20241203/الكرملين-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-لن-تكون-مقبولة-بالنسبة-لروسيا----1095436112.html
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الناتو, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا
الناتو, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا

الناتو يدعو إلى "تعزيز" الدفاع الجوي الأوكراني

17:59 GMT 03.12.2024
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Photo / NATO
تابعنا عبر
أفاد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أنه يتعين على الحلف تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وزيادة المساعدات العسكرية الأخرى لكييف.
جاء ذلك في خطاب مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيجا، قبل بدء فعاليات اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل، قال روته فيه: "الحلفاء يقفون إلى جانبكم. نحن بحاجة إلى القيام بأشياء عدة، ضمان حماية البنية التحتية للطاقة، ونحتاج أيضًا إلى بذل المزيد من الجهد للدفاع الجوي لحماية بلدكم قدر الإمكان، ونحن بحاجة أيضًا إلى تقديم المساعدة العسكرية المطلوبة".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
الكرملين: عضوية أوكرانيا في "الناتو" لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا
10:45 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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الولايات المتحدة تحدد حجم المساعدات العسكرية المطلوبة لأوكرانيا في 2025
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