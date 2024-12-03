https://sarabic.ae/20241203/الناتو-يدعو-إلى-تعزيز-الدفاع-الجوي-الأوكراني--1095456890.html

الناتو يدعو إلى "تعزيز" الدفاع الجوي الأوكراني

الناتو يدعو إلى "تعزيز" الدفاع الجوي الأوكراني

سبوتنيك عربي

أفاد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أنه يتعين على الحلف تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني وزيادة المساعدات العسكرية الأخرى لكييف. 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T17:59+0000

2024-12-03T17:59+0000

2024-12-03T17:59+0000

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جاء ذلك في خطاب مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيجا، قبل بدء فعاليات اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل، قال روته فيه: "الحلفاء يقفون إلى جانبكم. نحن بحاجة إلى القيام بأشياء عدة، ضمان حماية البنية التحتية للطاقة، ونحتاج أيضًا إلى بذل المزيد من الجهد للدفاع الجوي لحماية بلدكم قدر الإمكان، ونحن بحاجة أيضًا إلى تقديم المساعدة العسكرية المطلوبة".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.البنتاغون: إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عهد بايدن يتجاوز 62 مليار دولارالولايات المتحدة تحدد حجم المساعدات العسكرية المطلوبة لأوكرانيا في 2025

https://sarabic.ae/20241203/الكرملين-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-لن-تكون-مقبولة-بالنسبة-لروسيا----1095436112.html

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