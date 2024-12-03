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قوانين الاقتصاد
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241203/الولايات-المتحدة-تحدد-حجم-المساعدات-العسكرية-المطلوبة-لأوكرانيا-في-2025-1095429694.html
الولايات المتحدة تحدد حجم المساعدات العسكرية المطلوبة لأوكرانيا في 2025
الولايات المتحدة تحدد حجم المساعدات العسكرية المطلوبة لأوكرانيا في 2025
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن كييف ستحتاج إلى مساعدات عسكرية تقدر بنحو 126 مليار دولار لعام 2025 وحده، لتتمكن من مواجهة الجيش الروسي. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T08:26+0000
2024-12-03T08:26+0000
العالم
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أوكراني، قوله بأن أوكرانيا قد تحتاج إلى نحو 126 مليار دولار من المساعدات العسكرية لعام 2025 وحده لتتمكن من مواجهة الجيش الروسي الذي يتلقى تمويلًا سريعًا في ساحة المعركة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاوز 62 مليار دولار.من جانبها، ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، وتؤدي إلى تورط مباشر لدول الناتو في الصراع.وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا تعد هدفًا مشروعًا لروسيا. وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة والناتو يشاركون بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال تزويد الأسلحة، ولكن أيضًا عبر تدريب الأفراد في دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.بايدن يعتزم فرض عقوبات إضافية على روسيا قبل مغادرة منصبهالجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في كورسك
https://sarabic.ae/20241203/الخارجية-الروسية-تكشف-تخلي-نظام-كييف-عن-أسراه-1095426371.html
https://sarabic.ae/20241202/البنتاغون-إجمالي-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-في-عهد-بايدن-يتجاوز-62-مليار-دولار-1095424837.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الولايات المتحدة تحدد حجم المساعدات العسكرية المطلوبة لأوكرانيا في 2025

08:26 GMT 03.12.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأسحلة أمريكية من عيار 155 ملم تم الاستيلاء عليها في ليسيتشانسك
أسحلة أمريكية من عيار 155 ملم تم الاستيلاء عليها في ليسيتشانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن كييف ستحتاج إلى مساعدات عسكرية تقدر بنحو 126 مليار دولار لعام 2025 وحده، لتتمكن من مواجهة الجيش الروسي.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أوكراني، قوله بأن أوكرانيا قد تحتاج إلى نحو 126 مليار دولار من المساعدات العسكرية لعام 2025 وحده لتتمكن من مواجهة الجيش الروسي الذي يتلقى تمويلًا سريعًا في ساحة المعركة.

وكتبت الصحيفة نقلا عن المسؤول الأوكراني: "كييف ستحتاج إلى نحو 120 مليار يورو، أي ما يعادل 126 مليار دولار، كمساعدات عسكرية في العام المقبل وحده لمواكبة الإنفاق العسكري الروسي المتصاعد بشكل كبير".

أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
الخارجية الروسية تكشف تخلي نظام كييف عن أسراه
06:25 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاوز 62 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان: "التزمت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 62 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".

مقر البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون: إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عهد بايدن يتجاوز 62 مليار دولار
أمس, 22:39 GMT
من جانبها، ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، وتؤدي إلى تورط مباشر لدول الناتو في الصراع.
وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا تعد هدفًا مشروعًا لروسيا. وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة والناتو يشاركون بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال تزويد الأسلحة، ولكن أيضًا عبر تدريب الأفراد في دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
بايدن يعتزم فرض عقوبات إضافية على روسيا قبل مغادرة منصبه
الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في كورسك
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:07 GMT
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