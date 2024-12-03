https://sarabic.ae/20241203/الولايات-المتحدة-تحدد-حجم-المساعدات-العسكرية-المطلوبة-لأوكرانيا-في-2025-1095429694.html
الولايات المتحدة تحدد حجم المساعدات العسكرية المطلوبة لأوكرانيا في 2025
الولايات المتحدة تحدد حجم المساعدات العسكرية المطلوبة لأوكرانيا في 2025
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن كييف ستحتاج إلى مساعدات عسكرية تقدر بنحو 126 مليار دولار لعام 2025 وحده، لتتمكن من مواجهة الجيش الروسي. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T08:26+0000
2024-12-03T08:26+0000
2024-12-03T08:26+0000
العالم
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أوكراني، قوله بأن أوكرانيا قد تحتاج إلى نحو 126 مليار دولار من المساعدات العسكرية لعام 2025 وحده لتتمكن من مواجهة الجيش الروسي الذي يتلقى تمويلًا سريعًا في ساحة المعركة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاوز 62 مليار دولار.من جانبها، ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، وتؤدي إلى تورط مباشر لدول الناتو في الصراع.وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا تعد هدفًا مشروعًا لروسيا. وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة والناتو يشاركون بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال تزويد الأسلحة، ولكن أيضًا عبر تدريب الأفراد في دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.بايدن يعتزم فرض عقوبات إضافية على روسيا قبل مغادرة منصبهالجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة في كورسك
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https://sarabic.ae/20241202/البنتاغون-إجمالي-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-في-عهد-بايدن-يتجاوز-62-مليار-دولار-1095424837.html
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العالم, روسيا
الولايات المتحدة تحدد حجم المساعدات العسكرية المطلوبة لأوكرانيا في 2025
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن كييف ستحتاج إلى مساعدات عسكرية تقدر بنحو 126 مليار دولار لعام 2025 وحده، لتتمكن من مواجهة الجيش الروسي.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أوكراني، قوله بأن أوكرانيا قد تحتاج إلى نحو 126 مليار دولار من المساعدات العسكرية لعام 2025 وحده لتتمكن من مواجهة الجيش الروسي الذي يتلقى تمويلًا سريعًا في ساحة المعركة.
وكتبت الصحيفة نقلا عن المسؤول الأوكراني: "كييف ستحتاج إلى نحو 120 مليار يورو، أي ما يعادل 126 مليار دولار، كمساعدات عسكرية في العام المقبل وحده لمواكبة الإنفاق العسكري الروسي المتصاعد بشكل كبير".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن المبلغ الإجمالي للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاوز 62 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة في بيان: "التزمت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 62 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".
من جانبها، ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، وتؤدي إلى تورط مباشر لدول الناتو في الصراع.
وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا تعد هدفًا مشروعًا لروسيا. وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة والناتو يشاركون بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال تزويد الأسلحة، ولكن أيضًا عبر تدريب الأفراد في دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.