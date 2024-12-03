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https://sarabic.ae/20241203/الخارجية-الروسية-تكشف-تخلي-نظام-كييف-عن-أسراه-1095426371.html
الخارجية الروسية تكشف تخلي نظام كييف عن أسراه
الخارجية الروسية تكشف تخلي نظام كييف عن أسراه
سبوتنيك عربي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يواصل تخريب عملية تبادل الأسرى، ولا ينوي أن يسترد 630 أسير حرب من مواطنيه. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T06:25+0000
2024-12-03T06:25+0000
روسيا
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وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "يواصل نظام كييف تخريب عملية تبادل الأسرى، بكل الطرق الممكنة، ويبذل قصارى جهده للابتعاد عن العمل الملموس الحقيقي، الذي كان له نتائج، نحو عروض سياسية دولية لا نهاية لها، معتبرًا مثل هذا التأخير أداة إعلامية للترويج لمصالحه”.وأضافت أن المشكلة هي أن نظام كييف لا يسترد مواطنيه، إذ أن فلاديمير زيلينسكي، لا يحتاج إلى 630 مواطنًا أوكرانيًا تم أسرهم.وأضاف: "لذلك، عندما تسمع أن روسيا لا تريد إجراء عمليات تبادل، ولا ترد لأوكرانيا مواطنيها، فهذه كذبة، هناك أرقام وحقائق، ولا يريد نظام كييف أن يتسرد المواطنين الأوكرانيين".وصرحت زاخاروفا سابقًا أن أوكرانيا تستخدم موضوع تبادل الأفراد العسكريين وخلق مظهر من مظاهر جهود إعادة جيشها للضغط على روسيا.وأشارت إلى أن كييف، كجزء من عملية التبادل، تقوم بإبعاد القوميين، وحذف المجندين العاديين من قوائم التبادل، بما في ذلك أولئك الذين استسلموا طوعًا.الخارجية الروسية: كييف تعمل على تخريب عملية تبادل أسرى الحرب مع موسكوالقوات الأوكرانية تهدد بإجراء تجارب طبية على أسير روسي في حال عدم دفع أسرته فدية مالية
https://sarabic.ae/20241108/الخارجية-الروسية-المسلحون-الأوكرانيون-يستخدمون-الأسرى-الروس-دروعا-بشرية-في-مقاطعة-كورسك-1094617413.html
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روسيا

الخارجية الروسية تكشف تخلي نظام كييف عن أسراه

06:25 GMT 03.12.2024
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Sputnik . Константин Михальчевский
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تابعنا عبر
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نظام كييف يواصل تخريب عملية تبادل الأسرى، ولا ينوي أن يسترد 630 أسير حرب من مواطنيه.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "يواصل نظام كييف تخريب عملية تبادل الأسرى، بكل الطرق الممكنة، ويبذل قصارى جهده للابتعاد عن العمل الملموس الحقيقي، الذي كان له نتائج، نحو عروض سياسية دولية لا نهاية لها، معتبرًا مثل هذا التأخير أداة إعلامية للترويج لمصالحه”.
وأضافت أن المشكلة هي أن نظام كييف لا يسترد مواطنيه، إذ أن فلاديمير زيلينسكي، لا يحتاج إلى 630 مواطنًا أوكرانيًا تم أسرهم.

بالأمس، نشرت تاتيانا نيكولاييفنا موسكالكوفا (مفوضة حقوق الإنسان في روسيا)، أسماءهم جميعها البالغ عددها 630، والأسماء الأولى، وأسماء العائلة، وتواريخ الميلاد.

وأضاف: "لذلك، عندما تسمع أن روسيا لا تريد إجراء عمليات تبادل، ولا ترد لأوكرانيا مواطنيها، فهذه كذبة، هناك أرقام وحقائق، ولا يريد نظام كييف أن يتسرد المواطنين الأوكرانيين".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: المسلحون الأوكرانيون يستخدمون الأسرى الروس دروعا بشرية في مقاطعة كورسك
8 نوفمبر, 19:25 GMT

وفي وقت سابق، نشرت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، في قناتها على تلغرام، قائمة بأسماء 630 عسكريا أوكرانيا موجودين في روسيا منذ أكثر من عام، وأعربت عن أملها في إدراجهم في عملية التبادل المقبل.

وصرحت زاخاروفا سابقًا أن أوكرانيا تستخدم موضوع تبادل الأفراد العسكريين وخلق مظهر من مظاهر جهود إعادة جيشها للضغط على روسيا.
وأشارت إلى أن كييف، كجزء من عملية التبادل، تقوم بإبعاد القوميين، وحذف المجندين العاديين من قوائم التبادل، بما في ذلك أولئك الذين استسلموا طوعًا.
الخارجية الروسية: كييف تعمل على تخريب عملية تبادل أسرى الحرب مع موسكو
القوات الأوكرانية تهدد بإجراء تجارب طبية على أسير روسي في حال عدم دفع أسرته فدية مالية
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