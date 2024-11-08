https://sarabic.ae/20241108/الخارجية-الروسية-المسلحون-الأوكرانيون-يستخدمون-الأسرى-الروس-دروعا-بشرية-في-مقاطعة-كورسك-1094617413.html

الخارجية الروسية: المسلحون الأوكرانيون يستخدمون الأسرى الروس دروعا بشرية في مقاطعة كورسك

الخارجية الروسية: المسلحون الأوكرانيون يستخدمون الأسرى الروس دروعا بشرية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن مسلحي مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في مقاطعة كورسك يستخدمون... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T19:25+0000

2024-11-08T19:25+0000

2024-11-08T19:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت زاخاروفا في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن "الأوكرونازيين لا يقومون فقط بتعذيب أسرى الحرب الروس وابتزاز أقاربهم، والمطالبة بفديات مادية مقابل إبقائهم على قيد الحياة والتوقف عن تعذيب جنودنا، ولكن أيضًا، كما أصبح معروفًا لأفرادنا العسكريين على الخطوط الأمامية، فإنهم يستخدمون أكثر الأساليب الإرهابية دناءة بروح "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)".وأضافت زاخاروفا، أن جميع المتورطين في الفظائع التي يرتكبها نظام كييف سيحاسبون بالتأكيد وبالحدود القصوى التي تفرضها القوانين.يشار إلى أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم 6 أغسطس/ آب الفائت الماضي، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن نظام كييف قام بعمل استفزازي وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكدًا أن العدو سيتلقى ردًا مناسبًا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف، التي وضعتها روسيا.جدير بالذكر، أنه تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.

https://sarabic.ae/20241108/أوكرانيا-سوف-تموت-وزير-الخارجية-الأوكراني-السابق-يكشف-عن-وثيقة-سرية-كانت-في-مكتب-بايدن-1094615623.html

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