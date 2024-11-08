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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241108/الخارجية-الروسية-المسلحون-الأوكرانيون-يستخدمون-الأسرى-الروس-دروعا-بشرية-في-مقاطعة-كورسك-1094617413.html
الخارجية الروسية: المسلحون الأوكرانيون يستخدمون الأسرى الروس دروعا بشرية في مقاطعة كورسك
الخارجية الروسية: المسلحون الأوكرانيون يستخدمون الأسرى الروس دروعا بشرية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن مسلحي مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في مقاطعة كورسك يستخدمون... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T19:25+0000
2024-11-08T19:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت زاخاروفا في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن "الأوكرونازيين لا يقومون فقط بتعذيب أسرى الحرب الروس وابتزاز أقاربهم، والمطالبة بفديات مادية مقابل إبقائهم على قيد الحياة والتوقف عن تعذيب جنودنا، ولكن أيضًا، كما أصبح معروفًا لأفرادنا العسكريين على الخطوط الأمامية، فإنهم يستخدمون أكثر الأساليب الإرهابية دناءة بروح "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)".وأضافت زاخاروفا، أن جميع المتورطين في الفظائع التي يرتكبها نظام كييف سيحاسبون بالتأكيد وبالحدود القصوى التي تفرضها القوانين.يشار إلى أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم 6 أغسطس/ آب الفائت الماضي، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن نظام كييف قام بعمل استفزازي وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكدًا أن العدو سيتلقى ردًا مناسبًا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف، التي وضعتها روسيا.جدير بالذكر، أنه تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.
https://sarabic.ae/20241108/أوكرانيا-سوف-تموت-وزير-الخارجية-الأوكراني-السابق-يكشف-عن-وثيقة-سرية-كانت-في-مكتب-بايدن-1094615623.html
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روسيا

الخارجية الروسية: المسلحون الأوكرانيون يستخدمون الأسرى الروس دروعا بشرية في مقاطعة كورسك

19:25 GMT 08.11.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن مسلحي مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في مقاطعة كورسك يستخدمون الجنود الروس الأسرى كدروع بشرية.
وذكرت زاخاروفا في بيان تم نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن "الأوكرونازيين لا يقومون فقط بتعذيب أسرى الحرب الروس وابتزاز أقاربهم، والمطالبة بفديات مادية مقابل إبقائهم على قيد الحياة والتوقف عن تعذيب جنودنا، ولكن أيضًا، كما أصبح معروفًا لأفرادنا العسكريين على الخطوط الأمامية، فإنهم يستخدمون أكثر الأساليب الإرهابية دناءة بروح "داعش" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)".
وأضافت: "يستخدم المسلحون الجبناء من قوات العمليات الخاصة التابعة لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في مقاطعة كورسك جنودنا الأسرى دروعًا بشرية؛ فهم يقودونهم أمامهم، بعد أن يلبسوهم "أحزمة ناسفة" تنفجر عندما يحاولون الهروب أو لقاء أفراد عسكريين روس".
وأضافت زاخاروفا، أن جميع المتورطين في الفظائع التي يرتكبها نظام كييف سيحاسبون بالتأكيد وبالحدود القصوى التي تفرضها القوانين.
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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17:32 GMT
يشار إلى أنه، في حوالي الساعة 5:30 من صباح يوم 6 أغسطس/ آب الفائت الماضي، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا، بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إنه تم وقف تقدم هذه القوات إلى عمق الأراضي الروسية؛ مؤكدًا أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بهزيمة العدو، ودحرها خارج حدود الدولة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن نظام كييف قام بعمل استفزازي وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية؛ مؤكدًا أن العدو سيتلقى ردًا مناسبًا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف، التي وضعتها روسيا.
جدير بالذكر، أنه تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، لضمان أمن المواطنين.
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