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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241108/أوكرانيا-سوف-تموت-وزير-الخارجية-الأوكراني-السابق-يكشف-عن-وثيقة-سرية-كانت-في-مكتب-بايدن-1094615623.html
"أوكرانيا سوف تموت"... وزير الخارجية الأوكراني السابق يكشف عن وثيقة سرية كانت في مكتب بايدن
"أوكرانيا سوف تموت"... وزير الخارجية الأوكراني السابق يكشف عن وثيقة سرية كانت في مكتب بايدن
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق دميتري كوليبا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان لديه وثيقة على مكتبه قبل بدء العملية الخاصة تحدثت عن هزيمة كييف. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T17:32+0000
2024-11-08T17:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف كوليبا في مقابلة مع "القناة 24" الأوكرانية، أن "بايدن كان لديه مجلد ما على مكتبه مكتوب فيه بوضوح أن أوكرانيا سوف تموت، كما أن المحللين الاستخباريين والعسكريين والسياسيين ووكالة المخابرات المركزية، أجمعوا على أن أوكرانيا سوف تموت".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241108/خبراء-كلمة-بوتين-حددت-ملامح-الصراع-حول-تعدد-القطبية-بدقة-1094615264.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

"أوكرانيا سوف تموت"... وزير الخارجية الأوكراني السابق يكشف عن وثيقة سرية كانت في مكتب بايدن

17:32 GMT 08.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayoوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق دميتري كوليبا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان لديه وثيقة على مكتبه قبل بدء العملية الخاصة تحدثت عن هزيمة كييف.
وأضاف كوليبا في مقابلة مع "القناة 24" الأوكرانية، أن "بايدن كان لديه مجلد ما على مكتبه مكتوب فيه بوضوح أن أوكرانيا سوف تموت، كما أن المحللين الاستخباريين والعسكريين والسياسيين ووكالة المخابرات المركزية، أجمعوا على أن أوكرانيا سوف تموت".
وأوضح كوليبا أنه اطلع على هذه الأوراق قبل يومين من بدء العملية الخاصة خلال زيارته للولايات المتحدة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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16:46 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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