https://sarabic.ae/20241108/أوكرانيا-سوف-تموت-وزير-الخارجية-الأوكراني-السابق-يكشف-عن-وثيقة-سرية-كانت-في-مكتب-بايدن-1094615623.html

"أوكرانيا سوف تموت"... وزير الخارجية الأوكراني السابق يكشف عن وثيقة سرية كانت في مكتب بايدن

"أوكرانيا سوف تموت"... وزير الخارجية الأوكراني السابق يكشف عن وثيقة سرية كانت في مكتب بايدن

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأوكراني السابق دميتري كوليبا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان لديه وثيقة على مكتبه قبل بدء العملية الخاصة تحدثت عن هزيمة كييف. 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T17:32+0000

2024-11-08T17:32+0000

2024-11-08T17:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف كوليبا في مقابلة مع "القناة 24" الأوكرانية، أن "بايدن كان لديه مجلد ما على مكتبه مكتوب فيه بوضوح أن أوكرانيا سوف تموت، كما أن المحللين الاستخباريين والعسكريين والسياسيين ووكالة المخابرات المركزية، أجمعوا على أن أوكرانيا سوف تموت".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241108/خبراء-كلمة-بوتين-حددت-ملامح-الصراع-حول-تعدد-القطبية-بدقة-1094615264.html

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