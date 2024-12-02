https://sarabic.ae/20241202/البنتاغون-إجمالي-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-في-عهد-بايدن-يتجاوز-62-مليار-دولار-1095424837.html
البنتاغون: إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عهد بايدن يتجاوز 62 مليار دولار
البنتاغون: إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عهد بايدن يتجاوز 62 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إجمالي المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه تجاوز 62 مليار دولار. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T22:39+0000
2024-12-02T22:39+0000
2024-12-02T22:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_321efcf61561b3d7660159a3d0689ceb.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان: "التزمت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 62 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".وأضاف البيان أن هذا المبلغ يشمل 61.4 مليار دولار كمساعدات عسكرية قُدمت منذ 24 فبراير/شباط 2022، تاريخ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، تضمنت دفعة إضافية من الألغام المضادة للأفراد.يُذكر أن أوكرانيا صدقت على اتفاقية أوتاوا في عام 2005، والتي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد.ومع ذلك، أشار مارك هيزناي، عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR)، خلال تقديم تقرير "رصد الألغام الأرضية 2023"، إلى أن أوكرانيا انتهكت الاتفاقية باستخدام الألغام المضادة للأفراد أثناء القتال في مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركيف.من جانبها، ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، وتؤدي إلى تورط مباشر لدول الناتو في الصراع.وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا تُعد هدفًا مشروعًا لروسيا. وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة والناتو يشاركون بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال تزويد الأسلحة، ولكن أيضًا عبر تدريب الأفراد في دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
https://sarabic.ae/20241128/إدارة-بايدن-تعد-حزمة-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-725-مليون-دولار-1095269317.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084290881_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c4cb1a113ee2e1f8917fd0fd7ee3d59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
البنتاغون: إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عهد بايدن يتجاوز 62 مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إجمالي المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه تجاوز 62 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة في بيان: "التزمت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 62 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".
وأضاف البيان أن هذا المبلغ يشمل 61.4 مليار دولار كمساعدات عسكرية قُدمت منذ 24 فبراير/شباط 2022، تاريخ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
بقيمة 725 مليون دولار، تضمنت دفعة إضافية من الألغام المضادة للأفراد.
يُذكر أن أوكرانيا صدقت على اتفاقية أوتاوا في عام 2005، والتي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد.
ومع ذلك، أشار مارك هيزناي، عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (UNIDIR)، خلال تقديم تقرير "رصد الألغام الأرضية 2023"، إلى أن أوكرانيا انتهكت الاتفاقية باستخدام الألغام المضادة للأفراد أثناء القتال في مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركيف.
من جانبها، ترى روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، وتؤدي إلى تورط مباشر لدول الناتو في الصراع.
وقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا تُعد هدفًا مشروعًا لروسيا. وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة والناتو يشاركون بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال تزويد الأسلحة، ولكن أيضًا عبر تدريب الأفراد في دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.