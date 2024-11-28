https://sarabic.ae/20241128/إدارة-بايدن-تعد-حزمة-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-725-مليون-دولار-1095269317.html

إدارة بايدن تعد حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار

إدارة بايدن تعد حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة الرئيس جو بايدن تجهز حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، قد تشتمل على ألغام ومسيرات... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T01:30+0000

2024-11-28T01:30+0000

2024-11-28T02:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

جو بايدن

أخبار أوكرانيا

العالم

روسيا

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موسكو – سبوتنيك. وقال مسؤولان أمريكيان لوسائل إعلام أمريكية، إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعد حزمة أسلحة بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا".والثلاثاء الماضي، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، إلى أن أكثر من 50 دولة تقدم الدعم لأوكرانيا، ووفقا له، فإن هذه العملية ستستمر. مؤكدا "نعتزم بذل كل ما في وسعنا لضمان أن تتمكن أوكرانيا إما من مواصلة القتال في عام 2025 أو التفاوض من موقع قوة، إذا لزم الأمر".وأوضح الوزير الأمريكي، "نحن نستكمل عملية توجيه 50 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا". مضيفًا: في الأسبوع الماضي، كشفت الولايات المتحدة عن أحدث عقوباتها على القطاع المالي الروسي، بما في ذلك بنك غازبروم، وأعتقد أننا نستطيع أن نتوقع المزيد من الإجراءات من جانب دول مجموعة الدول السبع الكبرى أيضا".وأضاف، "سنقف إلى جانب أوكرانيا وأوروبا حتى اليوم الأخير من هذه الإدارة. ويتجلى هذا في الدعم الحزبي في مجلسي الكونغرس، اللذين وافقا على تمويل إضافي لأوكرانيا، وكذلك في دعم الجمهور".هذا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طرح، في الصيف الماضي، مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا، تنص، من حيث الجوهر، على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي أقاليم روسيا الجديدة.من جانبه، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب للولاية القادمة، دونالد ترامب في مناسبات عديدة تخللت فترة الحملة الانتخابية، عن رغبته بإنهاء الصراع الأوكراني بإيجاد "تسوية" عبر المفاوضات. ومن المقرر أن يتم التنصيب الرسمي للرئيس المنتخب في 20 يناير/ كانون الثاني.

https://sarabic.ae/20241128/يدعو-إلى-إنهاء-النزاع-وإحلال-السلام-ترامب-يختار-كيث-كيلوج-مبعوثا-خاصا-لروسيا-وأكرانيا-1095269137.html

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جو بايدن, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا