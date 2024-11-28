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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241128/إدارة-بايدن-تعد-حزمة-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-725-مليون-دولار-1095269317.html
إدارة بايدن تعد حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار
إدارة بايدن تعد حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة الرئيس جو بايدن تجهز حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، قد تشتمل على ألغام ومسيرات... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T01:30+0000
2024-11-28T02:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال مسؤولان أمريكيان لوسائل إعلام أمريكية، إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعد حزمة أسلحة بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا".والثلاثاء الماضي، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، إلى أن أكثر من 50 دولة تقدم الدعم لأوكرانيا، ووفقا له، فإن هذه العملية ستستمر. مؤكدا "نعتزم بذل كل ما في وسعنا لضمان أن تتمكن أوكرانيا إما من مواصلة القتال في عام 2025 أو التفاوض من موقع قوة، إذا لزم الأمر".وأوضح الوزير الأمريكي، "نحن نستكمل عملية توجيه 50 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا". مضيفًا: في الأسبوع الماضي، كشفت الولايات المتحدة عن أحدث عقوباتها على القطاع المالي الروسي، بما في ذلك بنك غازبروم، وأعتقد أننا نستطيع أن نتوقع المزيد من الإجراءات من جانب دول مجموعة الدول السبع الكبرى أيضا".وأضاف، "سنقف إلى جانب أوكرانيا وأوروبا حتى اليوم الأخير من هذه الإدارة. ويتجلى هذا في الدعم الحزبي في مجلسي الكونغرس، اللذين وافقا على تمويل إضافي لأوكرانيا، وكذلك في دعم الجمهور".هذا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طرح، في الصيف الماضي، مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا، تنص، من حيث الجوهر، على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي أقاليم روسيا الجديدة.من جانبه، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب للولاية القادمة، دونالد ترامب في مناسبات عديدة تخللت فترة الحملة الانتخابية، عن رغبته بإنهاء الصراع الأوكراني بإيجاد "تسوية" عبر المفاوضات. ومن المقرر أن يتم التنصيب الرسمي للرئيس المنتخب في 20 يناير/ كانون الثاني.
https://sarabic.ae/20241128/يدعو-إلى-إنهاء-النزاع-وإحلال-السلام-ترامب-يختار-كيث-كيلوج-مبعوثا-خاصا-لروسيا-وأكرانيا-1095269137.html
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
جو بايدن, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

إدارة بايدن تعد حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار

01:30 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 02:04 GMT 28.11.2024)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن
الرئيس جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أفادت وسائل إعلام نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة الرئيس جو بايدن تجهز حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، قد تشتمل على ألغام ومسيرات وصواريخ من طراز "ستينغر".
موسكو – سبوتنيك. وقال مسؤولان أمريكيان لوسائل إعلام أمريكية، إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعد حزمة أسلحة بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا".
وأضاف المسؤولان، "تخطط إدارة بايدن لتوفير عدد من الأسلحة المضادة للدبابات من المخزون الأمريكي لردع القوات الروسية المتقدمة، بما في ذلك الألغام الأرضية والطائرات بدون طيار وصواريخ ستينغر وذخيرة هيمارس".
والثلاثاء الماضي، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، إلى أن أكثر من 50 دولة تقدم الدعم لأوكرانيا، ووفقا له، فإن هذه العملية ستستمر. مؤكدا "نعتزم بذل كل ما في وسعنا لضمان أن تتمكن أوكرانيا إما من مواصلة القتال في عام 2025 أو التفاوض من موقع قوة، إذا لزم الأمر".
وأوضح الوزير الأمريكي، "نحن نستكمل عملية توجيه 50 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا". مضيفًا: في الأسبوع الماضي، كشفت الولايات المتحدة عن أحدث عقوباتها على القطاع المالي الروسي، بما في ذلك بنك غازبروم، وأعتقد أننا نستطيع أن نتوقع المزيد من الإجراءات من جانب دول مجموعة الدول السبع الكبرى أيضا".
وأضاف، "سنقف إلى جانب أوكرانيا وأوروبا حتى اليوم الأخير من هذه الإدارة. ويتجلى هذا في الدعم الحزبي في مجلسي الكونغرس، اللذين وافقا على تمويل إضافي لأوكرانيا، وكذلك في دعم الجمهور".
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وكيث كيلوج المبعوث الخاص لأوكرانيا وروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
يدعو إلى إنهاء النزاع وإحلال السلام.. ترامب يختار كيث كيلوج مبعوثا خاصا لروسيا وأوكرانيا
00:25 GMT
هذا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طرح، في الصيف الماضي، مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا، تنص، من حيث الجوهر، على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي أقاليم روسيا الجديدة.
من جانبه، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب للولاية القادمة، دونالد ترامب في مناسبات عديدة تخللت فترة الحملة الانتخابية، عن رغبته بإنهاء الصراع الأوكراني بإيجاد "تسوية" عبر المفاوضات. ومن المقرر أن يتم التنصيب الرسمي للرئيس المنتخب في 20 يناير/ كانون الثاني.
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Палаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
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