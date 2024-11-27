https://sarabic.ae/20241127/زيلينسكي-يقول-إنه-طلب-من-الغرب-نظام-دفاع-جوي-جديد-بعد-إطلاق-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-الخارق-1095268805.html

زيلينسكي يقول إنه طلب من الغرب نظام دفاع جوي جديد بعد إطلاق صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق

زيلينسكي يقول إنه طلب من الغرب نظام دفاع جوي جديد بعد إطلاق صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، إنه طلب من الدول الغربية توفير أنظمة دفاع جوي حديثة جديدة بعد الإطلاق التجريبي لصاروخ أوريشنيك الروسي. 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T23:19+0000

2024-11-27T23:19+0000

2024-11-27T23:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

زيلينسكي

فلاديمير بوتين

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سبوتنيك. وقال زيلينسكي، إنه ناقش خيارات الرد على اختبار أوريشنيك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته.وقال زيلينسكي على قناة "إكس"، "تحدثت مع [الأمين العام] مارك روته حول نتائج اجتماع مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي أمس، الذي عقد ردًا على استخدام روسيا لصاروخ باليستي جديد".في الأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز، إن أوكرانيا أطلقت صواريخ "أتاكمز" التي قدمتها الولايات المتحدة وصواريخ "ستورم شادو" التي قدمتها المملكة المتحدة على منشآت في منطقتي كورسك وبريانسك.وردًا على ذلك، شنت روسيا ضربة ضد منشأة للصناعة الدفاعية، مصنع يوجماش، في دنيبروبيتروفسك (دنيبروبيتروفسك) في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، باستخدام أحدث صاروخ متوسط ​​المدى، أوريشنيك.كما قامت موسكو بتحديث عقيدتها النووية في وقت سابق من ذلك الأسبوع.أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الاثنين، أن أوكرانيا قادرة الآن على إطلاق صواريخ أتاكمز الباليستية المصنوعة في الولايات المتحدة على أهداف في منطقة كورسك في غرب روسيا.

https://sarabic.ae/20241125/قدرات-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-الخارق-1095169548.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, فلاديمير بوتين