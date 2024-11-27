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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241127/زيلينسكي-يقول-إنه-طلب-من-الغرب-نظام-دفاع-جوي-جديد-بعد-إطلاق-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-الخارق-1095268805.html
زيلينسكي يقول إنه طلب من الغرب نظام دفاع جوي جديد بعد إطلاق صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق
زيلينسكي يقول إنه طلب من الغرب نظام دفاع جوي جديد بعد إطلاق صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، إنه طلب من الدول الغربية توفير أنظمة دفاع جوي حديثة جديدة بعد الإطلاق التجريبي لصاروخ أوريشنيك الروسي. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T23:19+0000
2024-11-27T23:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
فلاديمير بوتين
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سبوتنيك. وقال زيلينسكي، إنه ناقش خيارات الرد على اختبار أوريشنيك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته.وقال زيلينسكي على قناة "إكس"، "تحدثت مع [الأمين العام] مارك روته حول نتائج اجتماع مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي أمس، الذي عقد ردًا على استخدام روسيا لصاروخ باليستي جديد".في الأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز، إن أوكرانيا أطلقت صواريخ "أتاكمز" التي قدمتها الولايات المتحدة وصواريخ "ستورم شادو" التي قدمتها المملكة المتحدة على منشآت في منطقتي كورسك وبريانسك.وردًا على ذلك، شنت روسيا ضربة ضد منشأة للصناعة الدفاعية، مصنع يوجماش، في دنيبروبيتروفسك (دنيبروبيتروفسك) في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، باستخدام أحدث صاروخ متوسط ​​المدى، أوريشنيك.كما قامت موسكو بتحديث عقيدتها النووية في وقت سابق من ذلك الأسبوع.أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الاثنين، أن أوكرانيا قادرة الآن على إطلاق صواريخ أتاكمز الباليستية المصنوعة في الولايات المتحدة على أهداف في منطقة كورسك في غرب روسيا.
https://sarabic.ae/20241125/قدرات-صاروخ-أوريشنيك-الروسي-الخارق-1095169548.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, فلاديمير بوتين

زيلينسكي يقول إنه طلب من الغرب نظام دفاع جوي جديد بعد إطلاق صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق

23:19 GMT 27.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، إنه طلب من الدول الغربية توفير أنظمة دفاع جوي حديثة جديدة بعد الإطلاق التجريبي لصاروخ أوريشنيك الروسي.
سبوتنيك. وقال زيلينسكي، إنه ناقش خيارات الرد على اختبار أوريشنيك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته.
وقال زيلينسكي على قناة "إكس"، "تحدثت مع [الأمين العام] مارك روته حول نتائج اجتماع مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي أمس، الذي عقد ردًا على استخدام روسيا لصاروخ باليستي جديد".

وأضاف، "ناقشنا الحاجة الملحة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، مع التركيز على أنظمة محددة متاحة بالفعل داخل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي"، دون تحديد الأنظمة المعنية.

في الأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز، إن أوكرانيا أطلقت صواريخ "أتاكمز" التي قدمتها الولايات المتحدة وصواريخ "ستورم شادو" التي قدمتها المملكة المتحدة على منشآت في منطقتي كورسك وبريانسك.
وردًا على ذلك، شنت روسيا ضربة ضد منشأة للصناعة الدفاعية، مصنع يوجماش، في دنيبروبيتروفسك (دنيبروبيتروفسك) في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، باستخدام أحدث صاروخ متوسط ​​المدى، أوريشنيك.
قدرات صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
وسائط متعددة
قدرات صاروخ "أوريشنيك" الروسي الخارق
25 نوفمبر, 13:32 GMT
كما قامت موسكو بتحديث عقيدتها النووية في وقت سابق من ذلك الأسبوع.
أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الاثنين، أن أوكرانيا قادرة الآن على إطلاق صواريخ أتاكمز الباليستية المصنوعة في الولايات المتحدة على أهداف في منطقة كورسك في غرب روسيا.
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