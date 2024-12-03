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القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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https://sarabic.ae/20241203/الكرملين-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-لن-تكون-مقبولة-بالنسبة-لروسيا----1095436112.html
الكرملين: عضوية أوكرانيا في "الناتو" لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا
الكرملين: عضوية أوكرانيا في "الناتو" لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T10:45+0000
2024-12-03T10:45+0000
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قالت صحيفة "يفروبيسكايا برافدا"، بالإشارة إلى وثيقة كانت بحوزتها، أن وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم بدء الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، أعلنت موقفا رسميا بشأن الضمانات الأمنية المحتملة، جاء فيها أن الضمانة الأمنية الحقيقية الوحيدة لأوكرانيا، فضلاً عن الرادع لمزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا ودول أخرى، هي العضوية الكاملة لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين، حول كيف يمكن للكرملين التعليق على هذه التصريحات: "هذا يتناقض تمامًا مع أطروحتنا حول عدم قابلية الأمن للتجزئة، ولا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى. هذه قاعدة ثابتة في العلاقات الدولية نسترشد بها".وأشار بيسكوف إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، تواصل صب الزيت على النار وتحاول منع تباطؤ الحرب في أوكرانيا.حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم أمس الاثنين، عن تخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، والتي تضمنت أيضًا دفعة أخرى من الألغام المضادة للأفراد.وأكد بيسكوف أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق جميع الأهداف.وفيما يتعلّق بالاتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتز، أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي منفتح على الحوار لتحقيق أهداف روسيا.البنتاغون: إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عهد بايدن يتجاوز 62 مليار دولارالولايات المتحدة تحدد حجم المساعدات العسكرية المطلوبة لأوكرانيا في 2025
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الناتو

الكرملين: عضوية أوكرانيا في "الناتو" لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا

10:45 GMT 03.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا.
قالت صحيفة "يفروبيسكايا برافدا"، بالإشارة إلى وثيقة كانت بحوزتها، أن وزارة الخارجية الأوكرانية، يوم بدء الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، أعلنت موقفا رسميا بشأن الضمانات الأمنية المحتملة، جاء فيها أن الضمانة الأمنية الحقيقية الوحيدة لأوكرانيا، فضلاً عن الرادع لمزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا ودول أخرى، هي العضوية الكاملة لأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين، حول كيف يمكن للكرملين التعليق على هذه التصريحات: "هذا يتناقض تمامًا مع أطروحتنا حول عدم قابلية الأمن للتجزئة، ولا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى. هذه قاعدة ثابتة في العلاقات الدولية نسترشد بها".

وأضاف بيسكوف: "القرار ببساطة غير مقبول بالنسبة لنا، لأنه تهديد بالنسبة لنا. وهذا لا يلغي الأسباب الجذرية لما يحدث الآن، والتي دفعتنا إلى شن عملية عسكرية خاصة".

وأشار بيسكوف إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، تواصل صب الزيت على النار وتحاول منع تباطؤ الحرب في أوكرانيا.
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مجلس الأمن الروسي: دول الناتو دخلت في حرب شاملة ضد روسيا
27 نوفمبر, 17:16 GMT
حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم أمس الاثنين، عن تخصيص حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار، والتي تضمنت أيضًا دفعة أخرى من الألغام المضادة للأفراد.
وعلّق بيسكوف على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا قائلا: "الإدارة الحالية تسعى إلى تحقيق أهدافها، وخطها الثابت المتمثل في عدم السماح لهذه الحرب بالتباطؤ. وتبذل الإدارة كل ما في وسعها لمواصلة صب الوقود على النار".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن يعتزم فرض عقوبات إضافية على روسيا قبل مغادرة منصبه
أمس, 23:57 GMT
وأكد بيسكوف أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى تحقيق جميع الأهداف.
وفيما يتعلّق بالاتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتز، أكد بيسكوف أن الرئيس الروسي منفتح على الحوار لتحقيق أهداف روسيا.
البنتاغون: إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عهد بايدن يتجاوز 62 مليار دولار
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