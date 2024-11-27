https://sarabic.ae/20241127/مجلس-الأمن-الروسي-دول-الناتو-دخلت-في-حرب-شاملة-ضد-روسيا-1095262290.html

مجلس الأمن الروسي: دول الناتو دخلت في حرب شاملة ضد روسيا

مجلس الأمن الروسي: دول الناتو دخلت في حرب شاملة ضد روسيا

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، بأن دول الناتو لم تعد في الواقع منخرطة في حرب هجينة، بل في حرب شاملة ضد روسيا، كما يتضح من... 27.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-27T17:16+0000

2024-11-27T17:16+0000

2024-11-27T17:16+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg

وقال مدفيديف خلال مقابلة: "يشير ذلك (استخدام الأسلحة البعيدة المدى) إلى أن حلف الناتو سواء واشنطن أو الأعضاء الآخرين في هذا الحلف، قد انخرطت في الواقع ليس في حرب هجينة، بل في حرب شاملة ضد بلادنا".وقال مدفيديف: "دولة واحدة فقط في تاريخ البشرية استخدمت الأسلحة النووية، هي الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك لا داعي أن يتذاكوا عندما يتحدثون عن التهديد الذي تشكله روسيا، بل يتذكروا تهديدهم ويعتذروا لليابانيين، هم لم يفعلوا ذلك أبدا".وأوضح أن روسيا في حالة حرب مع كل العالم الغربي، وأنها ستنطلق من عقيدتها في مجال الردع النووي.وأشار إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا تضرب أوروبا، وقد دفعت بروسيا إلى إحياء قطاعات كاملة من اقتصادها.ولفت إلى أنه تم تخفيض قيود استخدام الأسلحة النووية في العقيدة النووية الروسية المحدثة نظرا للمخاطر التي تواجهها البلاد.وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مهتمة بحل الصراع في الشرق الأوسط، بل تريد إبقاءه عند مستوى خاضع للرقابة.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وفقاً لبيانات مؤكدة، شنت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية ضربتين بأسلحة غربية بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كورسك".خبير عسكري يقر بتفوق الصواريخ الروسية على نظيرتها الأمريكيةضابط أمريكي: الجيش الروسي يتكيف مع أي أسلحة تورد للقوات الأوكرانية

https://sarabic.ae/20241127/روسيا-ظهور-صواريخ-أمريكية-متوسطة-المدى-على-الأراضي-اليابانية-يعني-تهديدا-لأمننا-1095256392.html

https://sarabic.ae/20241126/الدفاع-الروسية-تنشر-صورا-لبقايا-الصواريخ-الغربية-التي-أسقطتها-الدفاعات-الجوية-في-كورسك-1095211158.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن