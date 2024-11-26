https://sarabic.ae/20241126/الدفاع-الروسية-تنشر-صورا-لبقايا-الصواريخ-الغربية-التي-أسقطتها-الدفاعات-الجوية-في-كورسك-1095211158.html

الدفاع الروسية تنشر صورا لبقايا الصواريخ الغربية التي أسقطتها الدفاعات الجوية في كورسك

الدفاع الروسية تنشر صورا لبقايا الصواريخ الغربية التي أسقطتها الدفاعات الجوية في كورسك

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، صورا لشظايا صواريخ "أتاكمز"، التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية لمهاجمة هدفين في مقاطعة كورسك يومي 23 و25... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T13:42+0000

2024-11-26T13:42+0000

2024-11-26T13:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وتظهر الصور المنشورة شظايا صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية ضربتين بأسلحة غربية الصنع بعيدة المدى على مواقع في مقاطعة كورسك.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وفقاً لبيانات مؤكدة، شنت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية ضربتين بأسلحة غربية بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كورسك".وأضاف البيان: "بتاريخ 23 نوفمبر، شن العدو ضربة بخمسة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز". في منطقة لوتارفكا (37 كم شمال غرب كورسك) في موقع فرقة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400".وبحسب البيان، فإنه "في 25 نوفمبر 2024، شن نظام كييف ضربة أخرى بـ8 صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز "أتاكمز" على مطار كورسك فوستوشني. أسقطت الأطقم القتالية لنظام الدفاع الجوي "إس-400" ونظام الدفاع الجوي "بانتسير" سبعة صواريخ، ووصل أحدها إلى الهدف. ونتيجة لسقوط شظايا الصاروخ، أصيب جنديان بجروح طفيفة ولحقت أضرار طفيفة بالبنية التحتية".خبير عسكري يقر بتفوق الصواريخ الروسية على نظيرتها الأمريكيةضابط أمريكي: الجيش الروسي يتكيف مع أي أسلحة تورد للقوات الأوكرانية

https://sarabic.ae/20241126/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تنفذ-ضربتين-بأسلحة-غربية-بعيدة-المدى-على-أهداف-في-مقاطعة-كورسك-1095208755.html

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