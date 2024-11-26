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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241126/الدفاع-الروسية-تنشر-صورا-لبقايا-الصواريخ-الغربية-التي-أسقطتها-الدفاعات-الجوية-في-كورسك-1095211158.html
الدفاع الروسية تنشر صورا لبقايا الصواريخ الغربية التي أسقطتها الدفاعات الجوية في كورسك
الدفاع الروسية تنشر صورا لبقايا الصواريخ الغربية التي أسقطتها الدفاعات الجوية في كورسك
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، صورا لشظايا صواريخ "أتاكمز"، التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية لمهاجمة هدفين في مقاطعة كورسك يومي 23 و25... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T13:42+0000
2024-11-26T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتظهر الصور المنشورة شظايا صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية ضربتين بأسلحة غربية الصنع بعيدة المدى على مواقع في مقاطعة كورسك.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وفقاً لبيانات مؤكدة، شنت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية ضربتين بأسلحة غربية بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كورسك".وأضاف البيان: "بتاريخ 23 نوفمبر، شن العدو ضربة بخمسة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز". في منطقة لوتارفكا (37 كم شمال غرب كورسك) في موقع فرقة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400".وبحسب البيان، فإنه "في 25 نوفمبر 2024، شن نظام كييف ضربة أخرى بـ8 صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز "أتاكمز" على مطار كورسك فوستوشني. أسقطت الأطقم القتالية لنظام الدفاع الجوي "إس-400" ونظام الدفاع الجوي "بانتسير" سبعة صواريخ، ووصل أحدها إلى الهدف. ونتيجة لسقوط شظايا الصاروخ، أصيب جنديان بجروح طفيفة ولحقت أضرار طفيفة بالبنية التحتية".خبير عسكري يقر بتفوق الصواريخ الروسية على نظيرتها الأمريكيةضابط أمريكي: الجيش الروسي يتكيف مع أي أسلحة تورد للقوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241126/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تنفذ-ضربتين-بأسلحة-غربية-بعيدة-المدى-على-أهداف-في-مقاطعة-كورسك-1095208755.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تنشر صورا لبقايا الصواريخ الغربية التي أسقطتها الدفاعات الجوية في كورسك

13:42 GMT 26.11.2024
© Photo / Russian Ministry of Defenseالدفاع الروسية تنشر صور لبقايا الصواريخ الغربية التي أسقطتها الدفاعات في كورسك
الدفاع الروسية تنشر صور لبقايا الصواريخ الغربية التي أسقطتها الدفاعات في كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، صورا لشظايا صواريخ "أتاكمز"، التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية لمهاجمة هدفين في مقاطعة كورسك يومي 23 و25 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتظهر الصور المنشورة شظايا صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية ضربتين بأسلحة غربية الصنع بعيدة المدى على مواقع في مقاطعة كورسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وفقاً لبيانات مؤكدة، شنت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية ضربتين بأسلحة غربية بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كورسك".
صواريخ أتاكمز التي أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تنفيذ أوكرانيا ضربتين بأسلحة غربية بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كورسك
13:07 GMT
وأضاف البيان: "بتاريخ 23 نوفمبر، شن العدو ضربة بخمسة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز". في منطقة لوتارفكا (37 كم شمال غرب كورسك) في موقع فرقة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400".

وأشار البيان إلى أنه "خلال المعركة المضادة للصواريخ، دمر الطاقم القتالي لنظام "بانتسير" الصاروخي للدفاع الجوي الروسي، الذي كان يوفر الغطاء لهذه الفرقة، ثلاثة صواريخ "أتاكمز"، ووصل اثنان إلى الهدف".

وبحسب البيان، فإنه "في 25 نوفمبر 2024، شن نظام كييف ضربة أخرى بـ8 صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز "أتاكمز" على مطار كورسك فوستوشني. أسقطت الأطقم القتالية لنظام الدفاع الجوي "إس-400" ونظام الدفاع الجوي "بانتسير" سبعة صواريخ، ووصل أحدها إلى الهدف. ونتيجة لسقوط شظايا الصاروخ، أصيب جنديان بجروح طفيفة ولحقت أضرار طفيفة بالبنية التحتية".
خبير عسكري يقر بتفوق الصواريخ الروسية على نظيرتها الأمريكية
ضابط أمريكي: الجيش الروسي يتكيف مع أي أسلحة تورد للقوات الأوكرانية
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