https://sarabic.ae/20241126/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تنفذ-ضربتين-بأسلحة-غربية-بعيدة-المدى-على-أهداف-في-مقاطعة-كورسك-1095208755.html
الدفاع الروسية تعلن تنفيذ أوكرانيا ضربتين بأسلحة غربية بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية تعلن تنفيذ أوكرانيا ضربتين بأسلحة غربية بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية ضربتين بأسلحة غربية الصنع بعيدة المدى على مواقع في مقاطعة كورسك. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T13:07+0000
2024-11-26T13:07+0000
2024-11-26T13:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وفقاً لبيانات مؤكدة، شنت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية ضربتين بأسلحة غربية بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كورسك".وأشار البيان إلى أنه "خلال المعركة المضادة للصواريخ، دمر الطاقم القتالي لنظام "بانتسير" الصاروخي للدفاع الجوي الروسي، الذي كان يوفر الغطاء لهذه الفرقة، ثلاثة صواريخ "أتاكمز"، ووصل اثنان إلى الهدف".وأكدت الدفاع أنها تستعد للرد على ضربات القوات الأوكرانية بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية على كورسك.ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك، بواسطة منظومة صواريخ "أوريشنيك".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، إن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفيتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.خبير عسكري يقر بتفوق الصواريخ الروسية على نظيرتها الأمريكيةضابط أمريكي: الجيش الروسي يتكيف مع أي أسلحة تورد للقوات الأوكرانية
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن تنفيذ أوكرانيا ضربتين بأسلحة غربية بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كورسك
13:07 GMT 26.11.2024 (تم التحديث: 13:35 GMT 26.11.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية ضربتين بأسلحة غربية الصنع بعيدة المدى على مواقع في مقاطعة كورسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وفقاً لبيانات مؤكدة، شنت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية ضربتين بأسلحة غربية بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كورسك".
وأضاف البيان: "بتاريخ 23 نوفمبر، شن العدو ضربة بخمسة صواريخ تكتيكية عملياتية أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز". في منطقة لوتارفكا (37 كم شمال غرب كورسك) في موقع فرقة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400".
وأشار البيان إلى أنه "خلال المعركة المضادة للصواريخ، دمر الطاقم القتالي لنظام "بانتسير" الصاروخي للدفاع الجوي الروسي، الذي كان يوفر الغطاء لهذه الفرقة، ثلاثة صواريخ "أتاكمز"، ووصل اثنان إلى الهدف".
وبحسب البيان، فإنه "في 25 نوفمبر 2024، شن نظام كييف ضربة أخرى بـ8 صواريخ تكتيكية عملياتية من طراز "أتاكمز" على مطار كورسك فوستوشني. أسقطت الأطقم القتالية لنظام الدفاع الجوي "إس-400" ونظام الدفاع الجوي "بانتسير" سبعة صواريخ، ووصل أحدها إلى الهدف. ونتيجة لسقوط شظايا الصاروخ، أصيب جنديان بجروح طفيفة ولحقت أضرار طفيفة بالبنية التحتية".
وأكدت الدفاع أنها تستعد للرد على ضربات القوات الأوكرانية بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية على كورسك.
ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك، بواسطة منظومة صواريخ "أوريشنيك".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضية، إلى أنه يتم اختبار العديد من الأنظمة المشابهة لنظام "أوريشنيك" في روسيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، إن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفيتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.