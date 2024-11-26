https://sarabic.ae/20241126/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-تنفذ-ضربتين-بأسلحة-غربية-بعيدة-المدى-على-أهداف-في-مقاطعة-كورسك-1095208755.html

الدفاع الروسية تعلن تنفيذ أوكرانيا ضربتين بأسلحة غربية بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كورسك

الدفاع الروسية تعلن تنفيذ أوكرانيا ضربتين بأسلحة غربية بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية ضربتين بأسلحة غربية الصنع بعيدة المدى على مواقع في مقاطعة كورسك. 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T13:07+0000

2024-11-26T13:07+0000

2024-11-26T13:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وفقاً لبيانات مؤكدة، شنت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية ضربتين بأسلحة غربية بعيدة المدى على أهداف في مقاطعة كورسك".وأشار البيان إلى أنه "خلال المعركة المضادة للصواريخ، دمر الطاقم القتالي لنظام "بانتسير" الصاروخي للدفاع الجوي الروسي، الذي كان يوفر الغطاء لهذه الفرقة، ثلاثة صواريخ "أتاكمز"، ووصل اثنان إلى الهدف".وأكدت الدفاع أنها تستعد للرد على ضربات القوات الأوكرانية بصواريخ "أتاكمز" الأمريكية على كورسك.ورداً على استخدام الأسلحة الأمريكية والبريطانية، شنت روسيا في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هجوماً مشتركاً على المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وهو مجمع صناعي كبير ينتج الصواريخ والأسلحة، في دنيبروبيتروفسك، بواسطة منظومة صواريخ "أوريشنيك".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري، إن منظومة "أوريشنيك" ليست تحديثًا للأنظمة السوفيتية القديمة، بل هي نتاج عمل متخصصين من روسيا الجديدة.خبير عسكري يقر بتفوق الصواريخ الروسية على نظيرتها الأمريكيةضابط أمريكي: الجيش الروسي يتكيف مع أي أسلحة تورد للقوات الأوكرانية

https://sarabic.ae/20241101/الجيش-الروسي-يصد-6-هجمات-مضادة-شنتها-قوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-الحدودية-1094386936.html

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