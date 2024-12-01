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عالم سبوتنيك
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29 د
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ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241201/البيت-الأبيض-حكومة-بايدن-تعتزم-دعم-كييف-لـتعزيز-موقفها-في-ساحة-المعركة-وفي-المفاوضات-1095376171.html
البيت الأبيض: حكومة بايدن تعتزم دعم كييف لـ"تعزيز موقفها" في ساحة المعركة وفي المفاوضات
البيت الأبيض: حكومة بايدن تعتزم دعم كييف لـ"تعزيز موقفها" في ساحة المعركة وفي المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم تزويد أوكرانيا بكل الموارد الممكنة لـ"تعزيز موقفها في ساحة... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T16:00+0000
2024-12-01T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال سوليفان، في مقابلة اليوم الأحد مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "سنبذل كل ما في وسعنا لتزويد أوكرانيا بالأدوات في الخمسين يومًا المتبقية (لحكومة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن)، التي ستساعد في تعزيز موقفها في ساحة المعركة وهذا سيجعلها أقوى على طاولة المفاوضات".وزعم أن "القضايا المتعلقة بالأرض والأمن والجوانب الأخرى يجب أن تظل ضمن اختصاص زيلينسكي، لأن هذه بلاده في النهاية"، مضيفًا أن "فلاديمير زيلينسكي، صرح صراحةً بضرورة إنهاء الحرب من خلال المفاوضات".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sarabic.ae/20241201/صاروخ-إسكندر-الروسي-يدمر-نقطة-انتشار-أوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-فيديو-1095372149.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: حكومة بايدن تعتزم دعم كييف لـ"تعزيز موقفها" في ساحة المعركة وفي المفاوضات

16:00 GMT 01.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم تزويد أوكرانيا بكل الموارد الممكنة لـ"تعزيز موقفها في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات المستقبلية"، على حد تعبيره.
وقال سوليفان، في مقابلة اليوم الأحد مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "سنبذل كل ما في وسعنا لتزويد أوكرانيا بالأدوات في الخمسين يومًا المتبقية (لحكومة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن)، التي ستساعد في تعزيز موقفها في ساحة المعركة وهذا سيجعلها أقوى على طاولة المفاوضات".

وأضاف: "النقطة الأساسية من وجهة نظري هي أن أوكرانيا يجب أن تحدد مصيرها بنفسها، ولا ينبغي فرضه من الخارج، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وزعم أن "القضايا المتعلقة بالأرض والأمن والجوانب الأخرى يجب أن تظل ضمن اختصاص زيلينسكي، لأن هذه بلاده في النهاية"، مضيفًا أن "فلاديمير زيلينسكي، صرح صراحةً بضرورة إنهاء الحرب من خلال المفاوضات".
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر نقطة انتشار عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف... فيديو
13:33 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:13 GMT
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