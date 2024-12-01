https://sarabic.ae/20241201/البيت-الأبيض-حكومة-بايدن-تعتزم-دعم-كييف-لـتعزيز-موقفها-في-ساحة-المعركة-وفي-المفاوضات-1095376171.html
البيت الأبيض: حكومة بايدن تعتزم دعم كييف لـ"تعزيز موقفها" في ساحة المعركة وفي المفاوضات
البيت الأبيض: حكومة بايدن تعتزم دعم كييف لـ"تعزيز موقفها" في ساحة المعركة وفي المفاوضات
سبوتنيك عربي
أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم تزويد أوكرانيا بكل الموارد الممكنة لـ"تعزيز موقفها في ساحة... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T16:00+0000
2024-12-01T16:00+0000
2024-12-01T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091710693_0:34:1640:957_1920x0_80_0_0_3e5a68490b199d018b6711599cb6f125.jpg
وقال سوليفان، في مقابلة اليوم الأحد مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "سنبذل كل ما في وسعنا لتزويد أوكرانيا بالأدوات في الخمسين يومًا المتبقية (لحكومة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن)، التي ستساعد في تعزيز موقفها في ساحة المعركة وهذا سيجعلها أقوى على طاولة المفاوضات".وزعم أن "القضايا المتعلقة بالأرض والأمن والجوانب الأخرى يجب أن تظل ضمن اختصاص زيلينسكي، لأن هذه بلاده في النهاية"، مضيفًا أن "فلاديمير زيلينسكي، صرح صراحةً بضرورة إنهاء الحرب من خلال المفاوضات".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sarabic.ae/20241201/صاروخ-إسكندر-الروسي-يدمر-نقطة-انتشار-أوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-فيديو-1095372149.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091710693_183:0:1640:1093_1920x0_80_0_0_0eb9f587d79ca2a24705d400301e0975.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: حكومة بايدن تعتزم دعم كييف لـ"تعزيز موقفها" في ساحة المعركة وفي المفاوضات
أكد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم تزويد أوكرانيا بكل الموارد الممكنة لـ"تعزيز موقفها في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات المستقبلية"، على حد تعبيره.
وقال سوليفان، في مقابلة اليوم الأحد مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "سنبذل كل ما في وسعنا لتزويد أوكرانيا بالأدوات في الخمسين يومًا المتبقية (لحكومة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن)، التي ستساعد في تعزيز موقفها في ساحة المعركة وهذا سيجعلها أقوى على طاولة المفاوضات".
وأضاف: "النقطة الأساسية من وجهة نظري هي أن أوكرانيا يجب أن تحدد مصيرها بنفسها، ولا ينبغي فرضه من الخارج، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".
وزعم أن "القضايا المتعلقة بالأرض والأمن والجوانب الأخرى يجب أن تظل ضمن اختصاص زيلينسكي، لأن هذه بلاده في النهاية"، مضيفًا أن "فلاديمير زيلينسكي، صرح صراحةً بضرورة إنهاء الحرب من خلال المفاوضات".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية،
وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع،
بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.