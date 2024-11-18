https://sarabic.ae/20241118/رئيس-لجنة-الدفاع-في-الدوما-السماح-لكييف-بضرب-العمق-الروسي-لن-يؤثر-على-سير-العملية-العسكرية-الخاصة-1094895818.html
رئيس لجنة الدفاع في الدوما: السماح لكييف بضرب العمق الروسي لن يؤثر على سير العملية العسكرية الخاصة
رئيس لجنة الدفاع في الدوما: السماح لكييف بضرب العمق الروسي لن يؤثر على سير العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، اليوم الاثنين، أن السماح لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحة غربية لن يؤثر على مسارالعملية العسكرية... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T08:20+0000
2024-11-18T08:20+0000
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وقال كارتابولوف، لوكالة "سبوتنيك": "هذا لن يغير مسار العملية بأي شكل من الأشكال، فكما واصلنا تنفيذ المهام، سنستمر في تنفيذها. وبالطبع سنأخذ هذا العامل بالاعتبار، لكن المهام التي حددها قائدنا الأعلى ستكتمل".في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى لضرب مقاطعة كورسك، ما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع، واستخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى، وبحسب التقارير فإنه من المقرر تنفيذ الضربات في الأيام المقبلة.وزعمت صحيفة فرنسية أن فرنسا وبريطانيا سمحتا أيضًا لأوكرانية بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام أسلحتهما البعيدة المدى.واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.تصويت... برأيك ما سبب توقيت قرار بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى؟إعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرة
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس لجنة الدفاع في الدوما: السماح لكييف بضرب العمق الروسي لن يؤثر على سير العملية العسكرية الخاصة
صرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، اليوم الاثنين، أن السماح لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحة غربية لن يؤثر على مسارالعملية العسكرية الخاصة، لكن هذا العامل سيؤخذ بالاعتبار، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية الروسية قادرة على العمل بفعالية ضد جميع أنواع الصواريخ الغربية البعيدة المدى.
وقال كارتابولوف، لوكالة "سبوتنيك": "هذا لن يغير مسار العملية بأي شكل من الأشكال، فكما واصلنا تنفيذ المهام، سنستمر في تنفيذها. وبالطبع سنأخذ هذا العامل بالاعتبار، لكن المهام التي حددها قائدنا الأعلى ستكتمل".
وأشار النائب إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية يمكنها العمل بفعالية كبيرة ضد جميع أنواع الذخائر.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى لضرب مقاطعة كورسك، ما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع، واستخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى، وبحسب التقارير فإنه من المقرر تنفيذ الضربات في الأيام المقبلة.
وزعمت صحيفة فرنسية أن فرنسا وبريطانيا سمحتا أيضًا لأوكرانية بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام أسلحتهما البعيدة المدى.
واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.