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لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:16 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
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مرايا العلوم
شرارة الحياة ومراوغات الذكاء الاصطناعي ولغز الزهايمر في الشباب
11:31 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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خبير: واشنطن تريد جعل الساحة الأوروبية لأي صراع محتمل بين روسيا وأمريكا
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عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان 15 قرية في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، ووزير الدفاع الإيراني يجري عدد من اللقاءات والمشاروات في دمشق
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قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
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مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
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نائب روسي يدعو لعزل بايدن من السلطة وحرمانه من "اتخاذ أي قرارات حكومية"
نائب روسي يدعو لعزل بايدن من السلطة وحرمانه من "اتخاذ أي قرارات حكومية"
سبوتنيك عربي
دعا النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن فوراً من السلطة وحرمانه من فرصة اتخاذ أي قرارات حكومية، مشيرا... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T06:45+0000
2024-11-18T06:45+0000
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وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "يجب إقالة بايدن فورًا وبشكل عاجل من السلطة ومنعه من اتخاذ أي قرار علني حتى تنصيب (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب، وإلا فإنه سيقود عالمنا إلى عواقب لا يمكن إصلاحها. لقد دخل بايدن التاريخ بالفعل باعتباره أكثر الرؤساء المتعطشين للدماء والفاسدين وغير الشرفاء في تاريخ أمريكا، ويبدو أنه قرر ألا يتوقف عند هذا الحد". وتابع: "من خلال التصريح بهجوم في العمق الروسي، لن تتمكن الولايات المتحدة من قلب الوضع على الجبهة. هذا الهجوم موجه ضد ترامب وهو نوع من الانتقام من بايدن الحاقد على إحراجه الصاخب. وبالتالي، فهو يحاول أن يجعل الحياة صعبة على الرئيس الجديد من خلال عرقلة الخطط المعلنة للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى لضرب مقاطعة كورسك ، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع، و استخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى، وبحسب التقارير فإنه من المقرر تنفيذ الضربات في الأيام المقبلة.واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.ماسك يحذر من رد محتمل لموسكو على الضربات الأوكرانية داخل روسيانجل ترامب يتهم شركات الدفاع بمحاولة إشعال الحرب العالمية الثالثةالدوما الروسي: سماح بايدن لنظام كييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" على الأراضي الروسية يستلزم ردا قاسيا
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

نائب روسي يدعو لعزل بايدن من السلطة وحرمانه من "اتخاذ أي قرارات حكومية"

06:45 GMT 18.11.2024
© AP Photo / Erin Schaffالرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Erin Schaff
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دعا النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن فوراً من السلطة وحرمانه من فرصة اتخاذ أي قرارات حكومية، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها في العالم.
وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "يجب إقالة بايدن فورًا وبشكل عاجل من السلطة ومنعه من اتخاذ أي قرار علني حتى تنصيب (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب، وإلا فإنه سيقود عالمنا إلى عواقب لا يمكن إصلاحها. لقد دخل بايدن التاريخ بالفعل باعتباره أكثر الرؤساء المتعطشين للدماء والفاسدين وغير الشرفاء في تاريخ أمريكا، ويبدو أنه قرر ألا يتوقف عند هذا الحد".

ووفقا له، فإن رئاسة بايدن أدخلت العالم في حالة من الفوضى وأثارت العديد من الصراعات العسكرية حول العالم.

وتابع: "من خلال التصريح بهجوم في العمق الروسي، لن تتمكن الولايات المتحدة من قلب الوضع على الجبهة. هذا الهجوم موجه ضد ترامب وهو نوع من الانتقام من بايدن الحاقد على إحراجه الصاخب. وبالتالي، فهو يحاول أن يجعل الحياة صعبة على الرئيس الجديد من خلال عرقلة الخطط المعلنة للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرة
أمس, 18:14 GMT
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى لضرب مقاطعة كورسك ، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع، و استخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى، وبحسب التقارير فإنه من المقرر تنفيذ الضربات في الأيام المقبلة.

وزعمت صحيفة فرنسية، أن فرنسا وبريطانيا سمحتا أيضًا لأوكرانية بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام أسلحتهما البعيدة المدى.

واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.
ماسك يحذر من رد محتمل لموسكو على الضربات الأوكرانية داخل روسيا
نجل ترامب يتهم شركات الدفاع بمحاولة إشعال الحرب العالمية الثالثة
الدوما الروسي: سماح بايدن لنظام كييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" على الأراضي الروسية يستلزم ردا قاسيا
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