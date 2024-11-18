https://sarabic.ae/20241118/نائب-روسي-يدعو-لعزل-بايدن-من-السلطة-وحرمانه-من-اتخاذ-أي-قرارات-حكومية-1094889876.html

نائب روسي يدعو لعزل بايدن من السلطة وحرمانه من "اتخاذ أي قرارات حكومية"

نائب روسي يدعو لعزل بايدن من السلطة وحرمانه من "اتخاذ أي قرارات حكومية"

سبوتنيك عربي

دعا النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن فوراً من السلطة وحرمانه من فرصة اتخاذ أي قرارات حكومية، مشيرا... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T06:45+0000

2024-11-18T06:45+0000

2024-11-18T06:45+0000

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وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "يجب إقالة بايدن فورًا وبشكل عاجل من السلطة ومنعه من اتخاذ أي قرار علني حتى تنصيب (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب، وإلا فإنه سيقود عالمنا إلى عواقب لا يمكن إصلاحها. لقد دخل بايدن التاريخ بالفعل باعتباره أكثر الرؤساء المتعطشين للدماء والفاسدين وغير الشرفاء في تاريخ أمريكا، ويبدو أنه قرر ألا يتوقف عند هذا الحد". وتابع: "من خلال التصريح بهجوم في العمق الروسي، لن تتمكن الولايات المتحدة من قلب الوضع على الجبهة. هذا الهجوم موجه ضد ترامب وهو نوع من الانتقام من بايدن الحاقد على إحراجه الصاخب. وبالتالي، فهو يحاول أن يجعل الحياة صعبة على الرئيس الجديد من خلال عرقلة الخطط المعلنة للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى لضرب مقاطعة كورسك ، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع، و استخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى، وبحسب التقارير فإنه من المقرر تنفيذ الضربات في الأيام المقبلة.واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.ماسك يحذر من رد محتمل لموسكو على الضربات الأوكرانية داخل روسيانجل ترامب يتهم شركات الدفاع بمحاولة إشعال الحرب العالمية الثالثةالدوما الروسي: سماح بايدن لنظام كييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" على الأراضي الروسية يستلزم ردا قاسيا

https://sarabic.ae/20241117/بايدن-يسمح-لأوكرانيا-باستخدام-صواريخ-بعيدة-المدى-لضرب-روسيا-لأول-مرة-1094883919.html

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