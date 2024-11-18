https://sarabic.ae/20241118/ماسك-يحذر-من-رد-محتمل-من-موسكو-على-الضربات-الأوكرانية-داخل-روسيا-1094887931.html
ماسك يحذر من رد محتمل لموسكو على الضربات الأوكرانية داخل روسيا
ماسك يحذر من رد محتمل لموسكو على الضربات الأوكرانية داخل روسيا
سبوتنيك عربي
أعرب رجل الأعمال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الاثنين، عن مخاوفه بشأن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T00:44+0000
2024-11-18T00:44+0000
2024-11-18T00:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال ماسك على موقع "إكس"، "المشكلة هي أن روسيا سترد بالمثل".جاء تصريح ماسك وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وافقت على استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة أهداف روسية لأول مرة.وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع وعواقب وخيمة على الأمن العالمي.سبق أن تحدث ماسك مرارًا وتكرارًا عن الحاجة إلى تهدئة الصراع في أوكرانيا وإيجاد طرق دبلوماسية لحله.تأتي تغريدة ماسك بعدما اتهم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، المجمع الصناعي العسكري بمحاولة إشعال الحرب العالمية الثالثة قبل تولي والده منصبه.وقال ترامب جونيور على موقع "إكس"، "يبدو أن المجمع الصناعي العسكري يريد التأكد من إشعال الحرب العالمية الثالثة قبل أن تتاح لوالدي فرصة خلق السلام وإنقاذ الأرواح. يجب أن نوقف تلك التريليونات من الدولارات.. أيها الحمقى!".
https://sarabic.ae/20241117/نجل-ترامب-يتهم-شركات-الدفاع-بمحاولة-إشعال-الحرب-العالمية-الثالثة-1094887802.html
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إيلون ماسك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
ماسك يحذر من رد محتمل لموسكو على الضربات الأوكرانية داخل روسيا
00:44 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 00:48 GMT 18.11.2024)
أعرب رجل الأعمال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الاثنين، عن مخاوفه بشأن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، كما ذكرت وسائل الإعلام يوم الأحد.
جاء تصريح ماسك وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة وافقت على استخدام أوكرانيا للصواريخ بعيدة المدى لمهاجمة أهداف روسية لأول مرة.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع وعواقب وخيمة على الأمن العالمي.
سبق أن تحدث ماسك مرارًا وتكرارًا عن الحاجة إلى تهدئة الصراع في أوكرانيا وإيجاد طرق دبلوماسية لحله.
تأتي تغريدة ماسك بعدما اتهم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، المجمع الصناعي العسكري بمحاولة إشعال الحرب العالمية الثالثة قبل تولي والده منصبه.
وقال ترامب جونيور على موقع "إكس"، "يبدو أن المجمع الصناعي العسكري يريد التأكد من إشعال الحرب العالمية الثالثة قبل أن تتاح لوالدي فرصة خلق السلام وإنقاذ الأرواح. يجب أن نوقف تلك التريليونات من الدولارات.. أيها الحمقى!".