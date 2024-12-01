https://sarabic.ae/20241201/صاروخ-إسكندر-الروسي-يدمر-نقطة-انتشار-أوكرانية-في-مقاطعة-نيكولاييف-فيديو-1095372149.html
صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر نقطة انتشار عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف... فيديو
صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر نقطة انتشار عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات لضربة نفذها طاقم منظومة "إسكندر" العملياتية التكتيكية الروسية، على نقطة انتشار مؤقتة تابعة للقوات المسلحة... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T13:33+0000
2024-12-01T13:33+0000
2024-12-01T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجيش الروسي، قصف بصواريخ من طراز "إسكندر" مركزا لوحدات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بمقاطعة نيكولاييف.وأكد البيان أن القصف الصاروخي أسفر عن تدمير نقطة انتشار مؤقتة لقوات العدو.وأضاف: "لقطات من ضربة صاروخية من طراز "إسكندر"، استهدفت مركز انتشار لوحدات العمليات الخاصة "الجنوب" في القوات الأوكرانية، في روفنوي بمقاطعة نيكولاييف، وتسببت الضربة الاستباقية العالية الدقة بتدمير نقطة الانتشار المؤقتة للنازيين الجدد".وأظهرت لقطات المراقبة حركة معدات القوات الأوكرانية في المكان المستهدف، ولحظة ضرب الصاروخ الروسي للمكان والانفجار الناجم بعد إصابته.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحةمشاهد لقيام منظومة "إسكندر" الروسية بتدمير مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"... فيديو
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روسيا
صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر نقطة انتشار عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف... فيديو
13:33 GMT 01.12.2024 (تم التحديث: 13:34 GMT 01.12.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات لضربة نفذها طاقم منظومة "إسكندر" العملياتية التكتيكية الروسية، على نقطة انتشار مؤقتة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة روفنوي في مقاطعة نيكولاييف.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجيش الروسي، قصف بصواريخ من طراز "إسكندر" مركزا لوحدات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بمقاطعة نيكولاييف.
وأكد البيان أن القصف الصاروخي أسفر عن تدمير نقطة انتشار مؤقتة لقوات العدو.
وأضاف: "لقطات من ضربة صاروخية من طراز "إسكندر"، استهدفت مركز انتشار لوحدات العمليات الخاصة "الجنوب" في القوات الأوكرانية، في روفنوي بمقاطعة نيكولاييف، وتسببت الضربة الاستباقية العالية الدقة بتدمير نقطة الانتشار المؤقتة للنازيين الجدد".
وأظهرت لقطات المراقبة حركة معدات القوات الأوكرانية في المكان المستهدف، ولحظة ضرب الصاروخ الروسي للمكان والانفجار الناجم بعد إصابته.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.