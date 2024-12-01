https://sarabic.ae/20241201/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-بيتروفكا-وإيليينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095365936.html

الجيش الروسي يحرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T09:11+0000

2024-12-01T09:11+0000

2024-12-01T09:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان: "تمكن وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، نتيجة العمليات الهجومية النشطة، بتحرير قرية إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت القوات التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 380 عسكريا وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع ومركبتين، وعددا من المدافع".وأوضح البيان: "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 100عسكريًا ومركبة مشاة قتالية و4 مدافع ميدانية".وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوة البشرية، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، مناطق عدة مقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85عسكريًا، وثلاث آليات ومركبتين ومحطة حرب إلكترونية، وتم مستودعين للذخيرة".وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 136منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241201/الجيش-الروسي-يستهدف-مستودعات-المسيرات-الأوكرانية-في-دنيبروبتروفسك-1095362903.html

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