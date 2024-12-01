الجيش الروسي يحرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:11 GMT 01.12.2024 (تم التحديث: 09:23 GMT 01.12.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي حرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان: "تمكن وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، نتيجة العمليات الهجومية النشطة، بتحرير قرية إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت القوات التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 380 عسكريا وناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع ومركبتين، وعددا من المدافع".
وأضاف البيان: "وحدات من مجموعة قوات "المركز"، نتيجة العمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة بتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية،. واستهدفت القوات التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية،وتم صد 11 هجومًا مضادًا أوكرانيا، وفقد العدو أكثر من 470 عسكريًا ومدرعتين قتاليتين وسيارتان، وعددا من المدافع".
وأوضح البيان: "واصلت وحدات مجموعة "الشرق" التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 100عسكريًا ومركبة مشاة قتالية و4 مدافع ميدانية".
وتابع البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 11 هجوما مضاد وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 عسكري، وشاحنتين صغيرتين ومحطة الحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن"، وتم تدمير وأربعة مستودعات ذخيرة".
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوة البشرية، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، مناطق عدة مقاطعة زابوروجيه ومقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 85عسكريًا، وثلاث آليات ومركبتين ومحطة حرب إلكترونية، وتم مستودعين للذخيرة".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية المطارات العسكرية ومواقع تخزين الطائرات المسيرة الهجومية، ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 136منطقة".
وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 55 طائرة دون طيار".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.