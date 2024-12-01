https://sarabic.ae/20241201/الجيش-الروسي-يستهدف-مستودعات-المسيرات-الأوكرانية-في-دنيبروبتروفسك-1095362903.html

الجيش الروسي يستهدف مستودعات المسيرات الأوكرانية في دنيبروبتروفسك

الجيش الروسي يستهدف مستودعات المسيرات الأوكرانية في دنيبروبتروفسك

سبوتنيك عربي

أكد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي نفذ ضربة على ورشة تجميع الطائرات دون طيار الأوكرانية ومركز تدريب لمشغلي... 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T07:17+0000

2024-12-01T07:17+0000

2024-12-01T07:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "نجحت طائرتنا في إصابة الهدف وهو مدرسة لمشغلي الطائرات دون طيار وورشة تجميع الطائرات دون طيار الملحقة بها".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن القوات الروسية، باستخدام صواريخ تورنادو، ضربت نقطة انتشار مشغلي الطائرات دون طيار الأوكرانية في مقاطعة خاركوف. ونتيجة لذلك، تم تدمير ما يصل إلى 66 مسلحا وما يصل إلى عشر سيارات الدفع الرباعي.تنفذ القوات الروسية هجمات مستهدفة مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على البنية التحتية: منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والإدارة العسكرية والاتصالات الأوكرانية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

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