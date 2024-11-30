https://sarabic.ae/20241130/مشاهد-لقيام-مروحية-من-طراز-كا-52-إم-بإطلاق-صواريخ-على-موقع-لنظام-كييف-في-كورسك-فيديو--1095356238.html
مشاهد لقيام مروحية "كا-52 إم" بإطلاق صواريخ على موقع لنظام كييف في كورسك... فيديو
مشاهد لقيام مروحية "كا-52 إم" بإطلاق صواريخ على موقع لنظام كييف في كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام مروحية من طراز "كا-52 إم" بإطلاق صواريخ على موقع تابع للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T16:08+0000
2024-11-30T16:08+0000
2024-11-30T16:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتبين المشاهد قيام مروحية طراز "كا-52 إم" بإطلاق صواريخ على موقع تابع للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حسنت تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة، واستهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خطوط ، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد هجوم مضاد، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 345 عسكريا ودبابة ومركبتين وناقلة جنود مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241130/مسؤول-بوزارة-الدفاع-الألمانية-برلين-لا-تستطيع-تزويد-كييف-بالأسلحة-بالكمية-المطلوبة-1095351949.html
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روسيا
مشاهد لقيام مروحية "كا-52 إم" بإطلاق صواريخ على موقع لنظام كييف في كورسك... فيديو
16:08 GMT 30.11.2024 (تم التحديث: 16:09 GMT 30.11.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام مروحية من طراز "كا-52 إم" بإطلاق صواريخ على موقع تابع للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وتبين المشاهد قيام مروحية طراز "كا-52 إم" بإطلاق صواريخ على موقع تابع للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حسنت تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة، واستهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خطوط ، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وتم صد هجوم مضاد، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 345 عسكريا ودبابة ومركبتين وناقلة جنود مدرعة وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.