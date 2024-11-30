https://sarabic.ae/20241130/مسؤول-بوزارة-الدفاع-الألمانية-برلين-لا-تستطيع-تزويد-كييف-بالأسلحة-بالكمية-المطلوبة-1095351949.html
مسؤول بوزارة الدفاع الألمانية: برلين لا تستطيع تزويد كييف بالأسلحة بالكمية المطلوبة
مسؤول بوزارة الدفاع الألمانية: برلين لا تستطيع تزويد كييف بالأسلحة بالكمية المطلوبة
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس مقر التخطيط والقيادة بوزارة الدفاع الألمانية كريستيان فرويدينغ، إن ألمانيا لا تستطيع تزويد أوكرانيا بالأسلحة بالكمية المطلوبة. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T12:09+0000
2024-11-30T12:09+0000
2024-11-30T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وأضاف فرويدينغ على قناة الجيش الألماني على يوتيوب، أن "القدرة في مستودعات الجيش الألماني والدول الأخرى محدودة، وصناعة الدفاع غير قادرة على توفير مواد جديدة بالسرعة التي تتطلبها ديناميكيات الحرب".وقال "أعترض على اعتبار دبابات "الثور" السلاح الرئيسي الذي سيغير قواعد اللعبة، كل هذا مجرد خطاب سياسي لممارسة الضغط".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sarabic.ae/20241130/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1095350857.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
مسؤول بوزارة الدفاع الألمانية: برلين لا تستطيع تزويد كييف بالأسلحة بالكمية المطلوبة
ذكر رئيس مقر التخطيط والقيادة بوزارة الدفاع الألمانية كريستيان فرويدينغ، إن ألمانيا لا تستطيع تزويد أوكرانيا بالأسلحة بالكمية المطلوبة.
وأضاف فرويدينغ على قناة الجيش الألماني على يوتيوب، أن "القدرة في مستودعات الجيش الألماني والدول الأخرى محدودة، وصناعة الدفاع غير قادرة على توفير مواد جديدة بالسرعة التي تتطلبها ديناميكيات الحرب".
كما حث الضابط على عدم اعتبار صواريخ توروس الألمانية أسلحة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسار الأعمال العدائية.
وقال "أعترض على اعتبار دبابات "الثور" السلاح الرئيسي الذي سيغير قواعد اللعبة، كل هذا مجرد خطاب سياسي لممارسة الضغط".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية،
وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا
ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع،
بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.