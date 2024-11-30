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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241130/مسؤول-بوزارة-الدفاع-الألمانية-برلين-لا-تستطيع-تزويد-كييف-بالأسلحة-بالكمية-المطلوبة-1095351949.html
مسؤول بوزارة الدفاع الألمانية: برلين لا تستطيع تزويد كييف بالأسلحة بالكمية المطلوبة
مسؤول بوزارة الدفاع الألمانية: برلين لا تستطيع تزويد كييف بالأسلحة بالكمية المطلوبة
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس مقر التخطيط والقيادة بوزارة الدفاع الألمانية كريستيان فرويدينغ، إن ألمانيا لا تستطيع تزويد أوكرانيا بالأسلحة بالكمية المطلوبة. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T12:09+0000
2024-11-30T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وأضاف فرويدينغ على قناة الجيش الألماني على يوتيوب، أن "القدرة في مستودعات الجيش الألماني والدول الأخرى محدودة، وصناعة الدفاع غير قادرة على توفير مواد جديدة بالسرعة التي تتطلبها ديناميكيات الحرب".وقال "أعترض على اعتبار دبابات "الثور" السلاح الرئيسي الذي سيغير قواعد اللعبة، كل هذا مجرد خطاب سياسي لممارسة الضغط".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sarabic.ae/20241130/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1095350857.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

مسؤول بوزارة الدفاع الألمانية: برلين لا تستطيع تزويد كييف بالأسلحة بالكمية المطلوبة

12:09 GMT 30.11.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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ذكر رئيس مقر التخطيط والقيادة بوزارة الدفاع الألمانية كريستيان فرويدينغ، إن ألمانيا لا تستطيع تزويد أوكرانيا بالأسلحة بالكمية المطلوبة.
وأضاف فرويدينغ على قناة الجيش الألماني على يوتيوب، أن "القدرة في مستودعات الجيش الألماني والدول الأخرى محدودة، وصناعة الدفاع غير قادرة على توفير مواد جديدة بالسرعة التي تتطلبها ديناميكيات الحرب".

كما حث الضابط على عدم اعتبار صواريخ توروس الألمانية أسلحة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مسار الأعمال العدائية.

وقال "أعترض على اعتبار دبابات "الثور" السلاح الرئيسي الذي سيغير قواعد اللعبة، كل هذا مجرد خطاب سياسي لممارسة الضغط".
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
10:59 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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