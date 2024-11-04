https://sarabic.ae/20241104/شولتس-يدعو-الناتو-إلى-تزويد-كييف-بالأسلحة-الموعودة-بها--1094485420.html
شولتس يدعو الناتو إلى تزويد كييف بالأسلحة الموعودة بها
شولتس يدعو الناتو إلى تزويد كييف بالأسلحة الموعودة بها
سبوتنيك عربي
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، شركاء حلف شمال الأطلسي إلى تزويد كييف بالأسلحة التي وعدت بها سابقا، وبرأيه فإن ذلك قد يغير "السيناريو" في نقاط الاشتباكات... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T19:26+0000
2024-11-04T19:26+0000
2024-11-04T19:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته في برلين: "من المهم أن نواصل تقديم المساعدة اللازمة إلى أوكرانيا. لقد أثبتت ألمانيا أنها شريك يقدم المساعدة، وليس مجرد الإعلان عنها".وأكد شولتس مرة أخرى أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو ليس موضوعًا للمناقشة حاليًا، لأن الوضع ظل "دون تغيير" منذ بدء المناقشة، ومن المهم الآن ألا تنفد أسلحة أوكرانيا.وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن شولتس، خلال مؤتمر مشترك مع فلاديمير زيلينسكي في برلين، أن ألمانيا حولت إلى أوكرانيا حزمة من المساعدات العسكرية التي وعدت بها سابقًا بقيمة 600 مليون يورو. وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20241103/القوات-الروسية-تدمر-قطارا-يحمل-رتلا-عسكريا-مؤللا-و140-موقعا-عسكريا-أوكرانيا-1094443787.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
شولتس يدعو الناتو إلى تزويد كييف بالأسلحة الموعودة بها
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، شركاء حلف شمال الأطلسي إلى تزويد كييف بالأسلحة التي وعدت بها سابقا، وبرأيه فإن ذلك قد يغير "السيناريو" في نقاط الاشتباكات لصالح أوكرانيا.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي مارك روته في برلين: "من المهم أن نواصل تقديم المساعدة اللازمة إلى أوكرانيا. لقد أثبتت ألمانيا أنها شريك يقدم المساعدة، وليس مجرد الإعلان عنها".
وتابع: "أعتقد أنه سيكون من الجيد، في هذه الحالة بالذات، أن يتم تنفيذ بعض الإعلانات التي تم إصدارها بالفعل، وهذا من شأنه أن يحسن بشكل كبير السيناريو في أوكرانيا لصالح أوكرانيا".
وأكد شولتس مرة أخرى أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو ليس موضوعًا للمناقشة حاليًا، لأن الوضع ظل "دون تغيير" منذ بدء المناقشة، ومن المهم الآن ألا تنفد أسلحة أوكرانيا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن شولتس، خلال مؤتمر مشترك مع فلاديمير زيلينسكي في برلين، أن ألمانيا حولت إلى أوكرانيا حزمة من المساعدات العسكرية التي وعدت بها سابقًا بقيمة 600 مليون يورو.
في أغسطس/آب، ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن ألمانيا اضطرت إلى خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لأنه وفقا لتخطيط الميزانية الحالية للحكومة الألمانية، لم يتم تخصيص أموال جديدة لهذه الأغراض.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.