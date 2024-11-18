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https://sarabic.ae/20241118/الكرملين-الإدارة-الأميركية-المنتهية-ولايتها-تتخذ-خطوات-لمواصلة-إثارة-الصراع-1094899412.html
الكرملين: الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تتخذ خطوات لمواصلة إثارة الصراع
الكرملين: الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تتخذ خطوات لمواصلة إثارة الصراع
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها تعتزم اتخاذ خطوات لمواصلة إثارة التوتر في... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T09:51+0000
2024-11-18T10:00+0000
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وقال بيسكوف عندما سأله الصحفيون عما إذا كان لدى الكرملين تأكيدات بشأن كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إمكانية توجيه الغرب ضربات بصواريخ بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية: ”كما تعلمون، في حين أن هناك معلومات في وسائل الإعلام الغربية، ولكن من الواضح أن الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن تعتزم اتخاذ خطوات، في الواقع، كانوا يتحدثون عن ذلك، من أجل مواصلة صب الزيت على النار ومواصلة إثارة المزيد من تصعيد التوتر حول هذا الصراع".وتابع: "إذا كان مثل هذا القرار قد تمت صياغته بالفعل وتم إبلاغه إلى نظام كييف، فإن هذا بالطبع جولة جديدة من التوتر، ووضع جديد نوعياً من حيث تورط الولايات المتحدة في هذا النزاع".وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاغ بوضوح موقف موسكو فيما يتعلق بقرارات الضربات بأسلحة بعيدة المدى على أراضيها.وأضاف: "لقد جدد بوتين مرارًا وتكرارًا كلامه، بأنه لا يزال منفتحًا على جميع الاتصالات، ولم يكن الجانب الروسي بأي حال من الأحوال هو البادئ في تقليص هذه الاتصالات. لذلك بمجرد أن تكون هناك رغبة من الجانب الفرنسي أو من جانب الدول الأخرى في إجراء محادثات، سيكون بإمكانهم القيام بذلك".وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن دول حلف الناتو لا تناقش فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل إنها تقرر بشكل أساسي ما إذا كانت ستتدخل بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وفي وقت سابق، أفاد الكرملين وبرلين بوجود محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتز وبوتين. وقد تم ذلك بمبادرة من الجانب الألماني.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى لضرب مقاطعة كورسك، ما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع، واستخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى، وبحسب التقارير فإنه من المقرر تنفيذ الضربات في الأيام المقبلة.واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.ضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحارإعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرةتصويت... برأيك ما سبب توقيت قرار بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى؟
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https://sarabic.ae/20241118/بوريل-أؤيد-رفع-القيود-على-توجيه-ضربات-إلى-عمق-الأراضي-الروسية-1094898219.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الكرملين: الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تتخذ خطوات لمواصلة إثارة الصراع

09:51 GMT 18.11.2024 (تم التحديث: 10:00 GMT 18.11.2024)
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الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها تعتزم اتخاذ خطوات لمواصلة إثارة التوتر في أوكرانيا.
وقال بيسكوف عندما سأله الصحفيون عما إذا كان لدى الكرملين تأكيدات بشأن كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إمكانية توجيه الغرب ضربات بصواريخ بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية: ”كما تعلمون، في حين أن هناك معلومات في وسائل الإعلام الغربية، ولكن من الواضح أن الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن تعتزم اتخاذ خطوات، في الواقع، كانوا يتحدثون عن ذلك، من أجل مواصلة صب الزيت على النار ومواصلة إثارة المزيد من تصعيد التوتر حول هذا الصراع".

وأجاب على سؤال حول كيفية نظر الكرملين إلى حقيقة أن أوكرانيا يجب أن تحصل على الحق في الرد: "لقد أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل، وببساطة شديدة. الحقيقة هي أن الضربات لا تنفذها أوكرانيا، بل تلك الدول التي تعطي الإذن بذلك. الاستهداف، والخدمات الأخرى لا يقوم بها الجيش الأوكراني، بل يقوم بها متخصصون عسكريون من الدول الغربية. وهذا يغير جذريًا من طريقة انخراطهم (الغرب والولايات المتحدة ) في الصراع الأوكراني. هذا هو الخطر والاستفزاز في هذا الوضع".

الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
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07:27 GMT
وتابع: "إذا كان مثل هذا القرار قد تمت صياغته بالفعل وتم إبلاغه إلى نظام كييف، فإن هذا بالطبع جولة جديدة من التوتر، ووضع جديد نوعياً من حيث تورط الولايات المتحدة في هذا النزاع".

وأشار بيسكوف إلى أن موقف روسيا من هذه القضية "واضح تمامًا هنا، ويجب أن يكون واضحًا للجميع.

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاغ بوضوح موقف موسكو فيما يتعلق بقرارات الضربات بأسلحة بعيدة المدى على أراضيها.

وبشأن حول إمكانية إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون، قال الصحفيين: "لا، لم تكن هناك مبادرات في هذا الصدد حتى الآن، بطريقة أو بأخرى يجب أن تنشأ الظروف، وعندما تنشأ الحاجة والرغبة في الحديث".

وأضاف: "لقد جدد بوتين مرارًا وتكرارًا كلامه، بأنه لا يزال منفتحًا على جميع الاتصالات، ولم يكن الجانب الروسي بأي حال من الأحوال هو البادئ في تقليص هذه الاتصالات. لذلك بمجرد أن تكون هناك رغبة من الجانب الفرنسي أو من جانب الدول الأخرى في إجراء محادثات، سيكون بإمكانهم القيام بذلك".
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09:27 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن دول حلف الناتو لا تناقش فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل إنها تقرر بشكل أساسي ما إذا كانت ستتدخل بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.

وأضاف أن التورط المباشر للدول الغربية في الصراع الأوكراني سيغير من جوهره وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تتعرض لها.

وفي وقت سابق، أفاد الكرملين وبرلين بوجود محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتز وبوتين. وقد تم ذلك بمبادرة من الجانب الألماني.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى لضرب مقاطعة كورسك، ما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع، واستخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى، وبحسب التقارير فإنه من المقرر تنفيذ الضربات في الأيام المقبلة.

وزعمت صحيفة فرنسية أن فرنسا وبريطانيا سمحتا أيضًا لأوكرانيا بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام أسلحتهما البعيدة المدى.

واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.
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