https://sarabic.ae/20241118/الكرملين-الإدارة-الأميركية-المنتهية-ولايتها-تتخذ-خطوات-لمواصلة-إثارة-الصراع-1094899412.html

الكرملين: الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تتخذ خطوات لمواصلة إثارة الصراع

الكرملين: الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها تتخذ خطوات لمواصلة إثارة الصراع

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها تعتزم اتخاذ خطوات لمواصلة إثارة التوتر في... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T09:51+0000

2024-11-18T09:51+0000

2024-11-18T10:00+0000

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وقال بيسكوف عندما سأله الصحفيون عما إذا كان لدى الكرملين تأكيدات بشأن كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إمكانية توجيه الغرب ضربات بصواريخ بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية: ”كما تعلمون، في حين أن هناك معلومات في وسائل الإعلام الغربية، ولكن من الواضح أن الإدارة المنتهية ولايتها في واشنطن تعتزم اتخاذ خطوات، في الواقع، كانوا يتحدثون عن ذلك، من أجل مواصلة صب الزيت على النار ومواصلة إثارة المزيد من تصعيد التوتر حول هذا الصراع".وتابع: "إذا كان مثل هذا القرار قد تمت صياغته بالفعل وتم إبلاغه إلى نظام كييف، فإن هذا بالطبع جولة جديدة من التوتر، ووضع جديد نوعياً من حيث تورط الولايات المتحدة في هذا النزاع".وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاغ بوضوح موقف موسكو فيما يتعلق بقرارات الضربات بأسلحة بعيدة المدى على أراضيها.وأضاف: "لقد جدد بوتين مرارًا وتكرارًا كلامه، بأنه لا يزال منفتحًا على جميع الاتصالات، ولم يكن الجانب الروسي بأي حال من الأحوال هو البادئ في تقليص هذه الاتصالات. لذلك بمجرد أن تكون هناك رغبة من الجانب الفرنسي أو من جانب الدول الأخرى في إجراء محادثات، سيكون بإمكانهم القيام بذلك".وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن دول حلف الناتو لا تناقش فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى من قبل كييف، بل إنها تقرر بشكل أساسي ما إذا كانت ستتدخل بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.وفي وقت سابق، أفاد الكرملين وبرلين بوجود محادثة هاتفية بين المستشار الألماني أولاف شولتز وبوتين. وقد تم ذلك بمبادرة من الجانب الألماني.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية البعيدة المدى لضرب مقاطعة كورسك، ما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع، واستخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى، وبحسب التقارير فإنه من المقرر تنفيذ الضربات في الأيام المقبلة.واعتبر رئيس لجنة الدوما الروسية للشؤون الدولية، وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأحد، أن الإذن الأمريكي المحتمل بشن ضربات صاروخية من طراز "أتاكمز" على الأراضي الروسية سوف يستلزم حتما ردا قاسيًا.ضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحارإعلام: بايدن يسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب روسيا لأول مرةتصويت... برأيك ما سبب توقيت قرار بايدن بالسماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى؟

https://sarabic.ae/20241118/تصويت-برأيك-ما-سبب-توقيت-قرار-بايدن-بالسماح-لأوكرانيا-بضرب-العمق-الروسي-بصواريخ-بعيدة-المدى؟----1094890317.html

https://sarabic.ae/20241118/بوريل-أؤيد-رفع-القيود-على-توجيه-ضربات-إلى-عمق-الأراضي-الروسية-1094898219.html

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