https://sarabic.ae/20241118/ضابط-استخبارات-أمريكي-السماح-لكييف-باستخدام-صواريخ-أتاكمز-بمثابة-انتحار----1094896585.html
ضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحار
ضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحار
سبوتنيك عربي
أكد المحلل العسكري وضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، اليوم الإثنين، أن السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" لضرب العمق الروسي، هو بمثابة انتحار. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T08:45+0000
2024-11-18T08:45+0000
2024-11-18T08:45+0000
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وقال ضابط المخابرات الأمريكية في منشور له على منصة "إكس"، إن الناتو وأوكرانيا سيتم تدميرهما إذا لم يتدخل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في قرار الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بشأن الضربات ضد روسيا.وأضاف ريتر: "ما لم يتدخل ترامب ويكبح أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، فإن أي محاولة لتنفيذ قرار بايدن ستكون قاتلة".وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تذكر أسماءهم أن بايدن سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا.ووفقا للمصادر، من المرجح أن يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي.ماسك يحذر من رد محتمل لموسكو على الضربات الأوكرانية داخل روسيانائب روسي يدعو لعزل بايدن من السلطة وحرمانه من "اتخاذ أي قرارات حكومية"
https://sarabic.ae/20241118/تصويت-برأيك-ما-سبب-توقيت-قرار-بايدن-بالسماح-لأوكرانيا-بضرب-العمق-الروسي-بصواريخ-بعيدة-المدى؟----1094890317.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحار
أكد المحلل العسكري وضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، اليوم الإثنين، أن السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" لضرب العمق الروسي، هو بمثابة انتحار.
وقال ضابط المخابرات الأمريكية في منشور له على منصة "إكس"، إن الناتو وأوكرانيا سيتم تدميرهما إذا لم يتدخل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في قرار الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بشأن الضربات ضد روسيا.
وأضاف ريتر: "ما لم يتدخل ترامب ويكبح أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، فإن أي محاولة لتنفيذ قرار بايدن ستكون قاتلة".
وبحسب ريتر، فإن قرار واشنطن بالسماح لكييف بإطلاق صواريخ "أتاكمز" على روسيا هو بمثابة انتحار.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية
لم تذكر أسماءهم أن بايدن سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا.
ووفقا للمصادر، من المرجح أن يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية
باستخدام صواريخ "أتاكمز".
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز"
الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي.