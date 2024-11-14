https://sarabic.ae/20241114/البنتاغون-يعترف-بخطورة-المهمة-التي-تنتظره-بشأن-أوكرانيا-1094813882.html
البنتاغون يعترف بخطورة المهمة التي تنتظره بشأن أوكرانيا
البنتاغون يعترف بخطورة المهمة التي تنتظره بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، أن وزارة الدفاع الأمريكية تواجه مهمة صعبة للغاية من أجل التمكن من تخصيص الأسلحة المتبقية البالغة قيمتها 7.1... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T20:22+0000
2024-11-14T20:22+0000
2024-11-14T20:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت سينغ في مؤتمر صحفي: "لدينا الكثير من العمل الشاق الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق ذلك"، وذلك تعليقًا على قدرة البنتاغون على تخصيص 7.1 مليار دولار من الأسلحة لكييف كجزء من الميزانية المتبقية قبل مغادرة بايدن.وأضافت سينغ أن الولايات المتحدة تتوقع نقل الأسلحة إلى أوكرانيا على فترات منتظمة بناءً على الموارد المتاحة في المستودعات العسكرية الأمريكية.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وبحسب لافروف، فإن أمريكا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل ومن خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sarabic.ae/20241113/البيت-الأبيض-بايدن-أبلغ-ترامب-أن-دعم-أوكرانيا-يصب-في-مصلحة-الولايات-المتحدة-1094776169.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يعترف بخطورة المهمة التي تنتظره بشأن أوكرانيا
ذكرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، أن وزارة الدفاع الأمريكية تواجه مهمة صعبة للغاية من أجل التمكن من تخصيص الأسلحة المتبقية البالغة قيمتها 7.1 مليار دولار لأوكرانيا قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي جو بايدن.
وقالت سينغ في مؤتمر صحفي: "لدينا الكثير من العمل الشاق الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق ذلك"، وذلك تعليقًا على قدرة البنتاغون على تخصيص 7.1 مليار دولار من الأسلحة لكييف كجزء من الميزانية المتبقية قبل مغادرة بايدن.
وأضافت سينغ أن الولايات المتحدة تتوقع نقل الأسلحة إلى أوكرانيا على فترات منتظمة بناءً على الموارد المتاحة في المستودعات العسكرية الأمريكية.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا
ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وبحسب لافروف، فإن أمريكا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل ومن خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.