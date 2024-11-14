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شؤون عسكرية
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إردوغان يقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل: جدوى الخطوة ودلالات التوقيت
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صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241114/البنتاغون-يعترف-بخطورة-المهمة-التي-تنتظره-بشأن-أوكرانيا-1094813882.html
البنتاغون يعترف بخطورة المهمة التي تنتظره بشأن أوكرانيا
البنتاغون يعترف بخطورة المهمة التي تنتظره بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، أن وزارة الدفاع الأمريكية تواجه مهمة صعبة للغاية من أجل التمكن من تخصيص الأسلحة المتبقية البالغة قيمتها 7.1... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T20:22+0000
2024-11-14T20:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت سينغ في مؤتمر صحفي: "لدينا الكثير من العمل الشاق الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق ذلك"، وذلك تعليقًا على قدرة البنتاغون على تخصيص 7.1 مليار دولار من الأسلحة لكييف كجزء من الميزانية المتبقية قبل مغادرة بايدن.وأضافت سينغ أن الولايات المتحدة تتوقع نقل الأسلحة إلى أوكرانيا على فترات منتظمة بناءً على الموارد المتاحة في المستودعات العسكرية الأمريكية.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وبحسب لافروف، فإن أمريكا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل ومن خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sarabic.ae/20241113/البيت-الأبيض-بايدن-أبلغ-ترامب-أن-دعم-أوكرانيا-يصب-في-مصلحة-الولايات-المتحدة-1094776169.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون يعترف بخطورة المهمة التي تنتظره بشأن أوكرانيا

20:22 GMT 14.11.2024
© Photo / CC0 Creative Commonsالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© Photo / CC0 Creative Commons
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ذكرت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، صابرينا سينغ، أن وزارة الدفاع الأمريكية تواجه مهمة صعبة للغاية من أجل التمكن من تخصيص الأسلحة المتبقية البالغة قيمتها 7.1 مليار دولار لأوكرانيا قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي جو بايدن.
وقالت سينغ في مؤتمر صحفي: "لدينا الكثير من العمل الشاق الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق ذلك"، وذلك تعليقًا على قدرة البنتاغون على تخصيص 7.1 مليار دولار من الأسلحة لكييف كجزء من الميزانية المتبقية قبل مغادرة بايدن.
وأضافت سينغ أن الولايات المتحدة تتوقع نقل الأسلحة إلى أوكرانيا على فترات منتظمة بناءً على الموارد المتاحة في المستودعات العسكرية الأمريكية.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
البيت الأبيض: بايدن أبلغ ترامب أن دعم أوكرانيا يصب في مصلحة الولايات المتحدة
أمس, 19:49 GMT
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وبحسب لافروف، فإن أمريكا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل ومن خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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