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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241110/البيت-الأبيض-العقوبات-لم-توقف-روسيا-من-إمكانية-القيام-بعملية-عسكرية-خاصة-في-أوكرانيا-1094658166.html
البيت الأبيض: العقوبات لم توقف روسيا من إمكانية القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
البيت الأبيض: العقوبات لم توقف روسيا من إمكانية القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال مستشار الأمن القومي الرئاسي الأمريكي جيك سوليفان، إن العقوبات المفروضة على روسيا لم تحرم روسيا من فرصة القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T18:34+0000
2024-11-10T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" نيوز، أنه "من الواضح أن العقوبات لم توقف روسيا، ولم تحرم روسيا من إمكانية القيام بعملية عسكرية".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241110/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-أطلقت-اليوم-باتجاه-روسيا-84-طائرة-مسيرة-بعيدة-المدى-1094653520.html
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روسيا
روسيا

البيت الأبيض: العقوبات لم توقف روسيا من إمكانية القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا

18:34 GMT 10.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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قال مستشار الأمن القومي الرئاسي الأمريكي جيك سوليفان، إن العقوبات المفروضة على روسيا لم تحرم روسيا من فرصة القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأضاف سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" نيوز، أنه "من الواضح أن العقوبات لم توقف روسيا، ولم تحرم روسيا من إمكانية القيام بعملية عسكرية".
وشدد على أن الولايات المتحدة ستحاول تقديم كل المساعدة المتفق عليها لأوكرانيا قبل نهاية ولاية جو بايدن الرئاسية.
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أطلقت اليوم باتجاه روسيا 84 طائرة مسيرة بعيدة المدى
15:18 GMT

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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