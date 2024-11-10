https://sarabic.ae/20241110/البيت-الأبيض-العقوبات-لم-توقف-روسيا-من-إمكانية-القيام-بعملية-عسكرية-خاصة-في-أوكرانيا-1094658166.html
البيت الأبيض: العقوبات لم توقف روسيا من إمكانية القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
البيت الأبيض: العقوبات لم توقف روسيا من إمكانية القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
قال مستشار الأمن القومي الرئاسي الأمريكي جيك سوليفان، إن العقوبات المفروضة على روسيا لم تحرم روسيا من فرصة القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T18:34+0000
2024-11-10T18:34+0000
2024-11-10T18:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" نيوز، أنه "من الواضح أن العقوبات لم توقف روسيا، ولم تحرم روسيا من إمكانية القيام بعملية عسكرية".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241110/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-أطلقت-اليوم-باتجاه-روسيا-84-طائرة-مسيرة-بعيدة-المدى-1094653520.html
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روسيا
البيت الأبيض: العقوبات لم توقف روسيا من إمكانية القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
قال مستشار الأمن القومي الرئاسي الأمريكي جيك سوليفان، إن العقوبات المفروضة على روسيا لم تحرم روسيا من فرصة القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
وأضاف سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" نيوز، أنه "من الواضح أن العقوبات لم توقف روسيا، ولم تحرم روسيا من إمكانية القيام بعملية عسكرية".
وشدد على أن الولايات المتحدة ستحاول تقديم كل المساعدة المتفق عليها لأوكرانيا قبل نهاية ولاية جو بايدن الرئاسية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.