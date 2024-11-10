https://sarabic.ae/20241110/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-أطلقت-اليوم-باتجاه-روسيا-84-طائرة-مسيرة-بعيدة-المدى-1094653520.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أطلقت اليوم باتجاه روسيا 84 طائرة مسيرة بعيدة المدى
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أطلقت اليوم باتجاه روسيا 84 طائرة مسيرة بعيدة المدى
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه خلال الهجمات على روسيا صباح اليوم، استخدمت القوات الأوكرانية 84 طائرة مسيرة بعيدة المدى، تم إسقاطها جميعاً بواسطة... 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T15:18+0000
2024-11-10T15:18+0000
2024-11-10T15:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع، في بيان عبر "تلغرام": "شنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ليلاً وفي ساعات الصباح، هجوماً واسع النطاق على البنية التحتية المدنية على أراضي روسية، حيث تم استخدام ما مجموعه 84 طائرة بدون طيار طويلة المدى".بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241110/قاذفة-الشمس-الحارقة-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-عن-بكرة-أبيه-فيديو-1094651973.html
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روسيا
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أطلقت اليوم باتجاه روسيا 84 طائرة مسيرة بعيدة المدى
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه خلال الهجمات على روسيا صباح اليوم، استخدمت القوات الأوكرانية 84 طائرة مسيرة بعيدة المدى، تم إسقاطها جميعاً بواسطة الدفاعات الجوية، و بواسطة محطات الحرب الإلكترونية، وكان الهدف الرئيسي لنظام كييف هو إلحاق الضرر بأهداف مدنية في اتجاه موسكو.
وقالت الدفاع، في بيان عبر "تلغرام": "شنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ليلاً وفي ساعات الصباح، هجوماً واسع النطاق على البنية التحتية المدنية على أراضي روسية، حيث تم استخدام ما مجموعه 84 طائرة بدون طيار طويلة المدى".
وأضافت وزارة الدفاع أن "نظام الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية للقوات المسلحة الروسية يعمل بشكل طبيعي وتم إسقاط أو قمع جميع الأهداف الجوية بوسائل الحرب الإلكترونية".
وأوضحت الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي لنظام كييف هو إلحاق أضرار بالمنشآت المدنية في اتجاه موسكو.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.