https://sarabic.ae/20241110/قاذفة-الشمس-الحارقة-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-عن-بكرة-أبيه-فيديو-1094651973.html
قاذفة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا عن بكرة أبيه... فيديو
قاذفة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا عن بكرة أبيه... فيديو
سبوتنيك عربي
احتلت راجمات الصواريخ، وقاذفات اللهب، حيزا واسعا وهاما، في صفوف القوات الروسية، في خضم الأعمال القتالية الجارية بالعملية العسكرية الخاصة. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T14:05+0000
2024-11-10T14:05+0000
2024-11-10T14:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103488/39/1034883987_0:33:3525:2016_1920x0_80_0_0_e4e727d71ce078cd6aba5e8936b5e3b6.jpg
ويستخدم هذا النوع من الأسلحة، لضرب مواقع العدو المحصنة، ومناطق انتشار الجنود والآليات، وتميزت قاذفة اللهب "سولنتسيبيك توس - أيه 1"، بقدرتها التدميرية الهائلة، التي ظهرت جلية خلال العملية العسكرية الخاصة.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو، يتضمن لقطات لتدمير تجمع لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية، في ملجأ، جراء ضربة من منظومة قاذف اللهب الثقيل، التابع لمجموعة قوات "الشمال"، في مقاطعة خاركوف.وقالت الوزارة تعليقا على الفيديو: "قام طاقم نظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسيبيك توس - أيه 1"، التابع لمجموعة قوات "الشمال" بضرب ملجأ للعسكريين الأوكرانيين بالذخيرة الحرارية، ونتيجة لذلك تم القضاء على أفراد العدو".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تحرر بلدة في جمهورية دونيتسك وتدك المطارات العسكرية الأوكرانية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
قاذفة "الشمس الحارقة" الروسية تدمر معقلا أوكرانيا عن بكرة أبيه... فيديو
احتلت راجمات الصواريخ، وقاذفات اللهب، حيزا واسعا وهاما، في صفوف القوات الروسية، في خضم الأعمال القتالية الجارية بالعملية العسكرية الخاصة.
ويستخدم هذا النوع من الأسلحة، لضرب مواقع العدو المحصنة، ومناطق انتشار الجنود والآليات، وتميزت قاذفة اللهب "سولنتسيبيك توس - أيه 1"، بقدرتها التدميرية الهائلة، التي ظهرت جلية خلال العملية العسكرية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو، يتضمن لقطات لتدمير تجمع لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية، في ملجأ، جراء ضربة من منظومة قاذف اللهب الثقيل، التابع لمجموعة قوات "الشمال"، في مقاطعة خاركوف.
ورصد عسكريون من مجموعة قوات "الشمال"، خلال أنشطة الاستطلاع، تجمعا لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية في ملجأ بمنطقة في إحدى بلدات مقاطعة خاركوف.
وقالت الوزارة تعليقا على الفيديو: "قام طاقم نظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتسيبيك توس - أيه 1"، التابع لمجموعة قوات "الشمال" بضرب ملجأ للعسكريين الأوكرانيين بالذخيرة الحرارية، ونتيجة لذلك تم القضاء على أفراد العدو".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.