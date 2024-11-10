https://sarabic.ae/20241110/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولتشينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094647261.html
القوات الروسية تحرر بلدة في جمهورية دونيتسك وتدك المطارات العسكرية الأوكرانية
القوات الروسية تحرر بلدة في جمهورية دونيتسك وتدك المطارات العسكرية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من قوات مجموعة "المركز"، حررت بلدة فولتشينكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T09:43+0000
2024-11-10T09:43+0000
2024-11-10T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وذكرت الوزارة في بيانها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير قرية فولتشينكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".كما استهدف سلاحا الطيران، والمدفعية، وكذلك الطائرات من دون طيار الهجومية، المطارات العسكرية الأوكرانية ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منشآت الطاقة.كما تم استهداف تجمعات القوى البشرية، وتدمير المعدات العسكرية الأوكرانية في 127 منطقة.وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وصاروخا تم إطلاقه من راجمة هيمارس أمريكية الصنع، إضافة لـ36 طائرة من دون طيار".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة "الغرب" الروسية دحرت تجمعات القوة البشرية، ودمرت معدات ستة ألوية أوكرانية، و"الفيلق الأجنبي" (المكون من المرتزقة الأجانب)، وبلغت خسائر العدو 490 عسكريا".وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين تموضعها التكتيكي، ودحرت القوة البشرية والمعدات من الألوية التابعة للقوات الاوكرانية، والفيلق "الأجنبي"، في مناطق كوبيانسك، وزاغريزوفو، وبوغسلافكا، وغلوشكوفكا، وبودول، وبيتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sarabic.ae/20241110/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-32-طائرة-أوكرانية-مسيرة-قرب-موسكو-1094645877.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدة في جمهورية دونيتسك وتدك المطارات العسكرية الأوكرانية
09:43 GMT 10.11.2024 (تم التحديث: 09:58 GMT 10.11.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من قوات مجموعة "المركز"، حررت بلدة فولتشينكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت الوزارة في بيانها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير قرية فولتشينكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
كما استهدف سلاحا الطيران، والمدفعية، وكذلك الطائرات من دون طيار الهجومية، المطارات العسكرية الأوكرانية ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منشآت الطاقة.
وقالت الوزارة في البيان: "قام الطيران التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، بتوجيه ضربات ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية، وأماكن التخزين والتهيئة، لاستخدام وإطلاق الطائرات الهجومية من دون طيار، ومنشآت الطاقة المستخدمة لتشغيل مجمع المؤسسات الصناعية العسكرية في أوكرانيا".
كما تم استهداف تجمعات القوى البشرية، وتدمير المعدات العسكرية الأوكرانية في 127 منطقة.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وصاروخا تم إطلاقه من راجمة هيمارس أمريكية الصنع، إضافة لـ36 طائرة من دون طيار".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة "الغرب" الروسية دحرت تجمعات القوة البشرية، ودمرت معدات ستة ألوية أوكرانية، و"الفيلق الأجنبي" (المكون من المرتزقة الأجانب)، وبلغت خسائر العدو 490 عسكريا".
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين تموضعها التكتيكي، ودحرت القوة البشرية والمعدات من الألوية التابعة للقوات الاوكرانية، والفيلق "الأجنبي"، في مناطق كوبيانسك، وزاغريزوفو، وبوغسلافكا، وغلوشكوفكا، وبودول، وبيتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
"فقد العدو ما يصل إلى 490 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات صغيرة، ومدفع هاوتزر إم 198 عيار 155 ملم ومدفع إم 119 عيار 105، أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر دي - 30، عيار 122 ملم ومحطة حرب إلكترونية من طراز "إنكلاف إن"، كما تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية".