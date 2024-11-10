https://sarabic.ae/20241110/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولتشينكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094647261.html

القوات الروسية تحرر بلدة في جمهورية دونيتسك وتدك المطارات العسكرية الأوكرانية

القوات الروسية تحرر بلدة في جمهورية دونيتسك وتدك المطارات العسكرية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات من قوات مجموعة "المركز"، حررت بلدة فولتشينكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 10.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-10T09:43+0000

2024-11-10T09:43+0000

2024-11-10T09:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وذكرت الوزارة في بيانها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير قرية فولتشينكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".كما استهدف سلاحا الطيران، والمدفعية، وكذلك الطائرات من دون طيار الهجومية، المطارات العسكرية الأوكرانية ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى منشآت الطاقة.كما تم استهداف تجمعات القوى البشرية، وتدمير المعدات العسكرية الأوكرانية في 127 منطقة.وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاث قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وصاروخا تم إطلاقه من راجمة هيمارس أمريكية الصنع، إضافة لـ36 طائرة من دون طيار".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة "الغرب" الروسية دحرت تجمعات القوة البشرية، ودمرت معدات ستة ألوية أوكرانية، و"الفيلق الأجنبي" (المكون من المرتزقة الأجانب)، وبلغت خسائر العدو 490 عسكريا".وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين تموضعها التكتيكي، ودحرت القوة البشرية والمعدات من الألوية التابعة للقوات الاوكرانية، والفيلق "الأجنبي"، في مناطق كوبيانسك، وزاغريزوفو، وبوغسلافكا، وغلوشكوفكا، وبودول، وبيتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".

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