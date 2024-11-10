https://sarabic.ae/20241110/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-32-طائرة-أوكرانية-مسيرة-قرب-موسكو-1094645877.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 طائرة أوكرانية مسيرة قرب موسكو
الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 طائرة أوكرانية مسيرة قرب موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صد أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجوماً واسعاً شنته طائرات من دون طيار أوكرانية على العاصمة. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T08:12+0000
2024-11-10T08:12+0000
2024-11-10T08:32+0000
روسيا
موسكو
رصد عسكري
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وكتب سوبيانين عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأحد: "تم إسقاط سبع طائرات من دون طيار أخرى، في المناطق الحضرية في دوموديدوفو ورامينسكوي وكولومنا، حتى الآن، تم تدمير 32 طائرة من دون طيار كانت متجهة نحو موسكو".وقبل ذلك، أبلغ العمدة عن اعتراض 25 طائرة من دون طيار في مناطق رامينسكوي ودوموديدوفو وكولومنا.وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 52 عاما بشظية، وتم نقلها إلى المستشفى مصابة بحروق، وأضاف فوروبيوف أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية يوميًا مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا، بطائرات من دون طيار، إلا إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر معظم الطائرات.تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
https://sarabic.ae/20241110/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-23-طائرة-أوكرانية-مسيرة-معظمها-فوق-مقاطعة-بريانسك-1094644245.html
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روسيا, موسكو, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 32 طائرة أوكرانية مسيرة قرب موسكو
08:12 GMT 10.11.2024 (تم التحديث: 08:32 GMT 10.11.2024)
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، صد أنظمة الدفاع الجوي الروسية هجوماً واسعاً شنته طائرات من دون طيار أوكرانية على العاصمة.
وكتب سوبيانين عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأحد: "تم إسقاط سبع طائرات من دون طيار أخرى، في المناطق الحضرية في دوموديدوفو ورامينسكوي وكولومنا، حتى الآن، تم تدمير 32 طائرة من دون طيار كانت متجهة نحو موسكو".
وقبل ذلك، أبلغ العمدة عن اعتراض 25 طائرة من دون طيار في مناطق رامينسكوي ودوموديدوفو وكولومنا.
وبحسب حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اشتعلت النيران في منزلين في قرية ستانوفو بمنطقة رامينسكوي، بسبب تساقط الشظايا من المركبات المحطمة.
وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 52 عاما بشظية، وتم نقلها إلى المستشفى مصابة بحروق، وأضاف فوروبيوف أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.
وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية يوميًا مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا، بطائرات من دون طيار، إلا إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر معظم الطائرات.