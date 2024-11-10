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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241110/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1094643328.html
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة، دون وقوع... 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T04:03+0000
2024-11-10T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "اكتشاف وتدمير 3 طائرات من دون طيار أوكرانية من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار".وأضاف بوغماز أن موظفي خدمات الطوارئ يعملون في المكان.وتتعرض المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا بشكل دوري لهجمات عسكرية بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ، مستهدفة المناطق الآهلة بالمدنيين ومراكز رعاية الأطفال والمسنين، إضافة للبنى التحتية بهدف بث الرعب وفقدان الأمن والتأثير على معنويات المواطنين الروس.وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241109/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-50-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1094620566.html
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طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا

تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار

04:03 GMT 10.11.2024 (تم التحديث: 04:49 GMT 10.11.2024)
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "اكتشاف وتدمير 3 طائرات من دون طيار أوكرانية من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار".
وأضاف بوغماز أن موظفي خدمات الطوارئ يعملون في المكان.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 50 ​​طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أمس, 04:50 GMT
وتتعرض المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا بشكل دوري لهجمات عسكرية بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ، مستهدفة المناطق الآهلة بالمدنيين ومراكز رعاية الأطفال والمسنين، إضافة للبنى التحتية بهدف بث الرعب وفقدان الأمن والتأثير على معنويات المواطنين الروس.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.
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