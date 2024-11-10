https://sarabic.ae/20241110/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1094643328.html
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة، دون وقوع... 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T04:03+0000
2024-11-10T04:03+0000
2024-11-10T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "اكتشاف وتدمير 3 طائرات من دون طيار أوكرانية من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار".وأضاف بوغماز أن موظفي خدمات الطوارئ يعملون في المكان.وتتعرض المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا بشكل دوري لهجمات عسكرية بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ، مستهدفة المناطق الآهلة بالمدنيين ومراكز رعاية الأطفال والمسنين، إضافة للبنى التحتية بهدف بث الرعب وفقدان الأمن والتأثير على معنويات المواطنين الروس.وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241109/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-50-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1094620566.html
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طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
04:03 GMT 10.11.2024 (تم التحديث: 04:49 GMT 10.11.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "اكتشاف وتدمير 3 طائرات من دون طيار أوكرانية من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، دون وقوع إصابات أو أضرار
".
وأضاف بوغماز أن موظفي خدمات الطوارئ يعملون في المكان.
وتتعرض المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا بشكل دوري لهجمات عسكرية بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ، مستهدفة المناطق الآهلة بالمدنيين ومراكز رعاية الأطفال والمسنين، إضافة للبنى التحتية بهدف بث الرعب وفقدان الأمن والتأثير على معنويات المواطنين الروس.
وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.