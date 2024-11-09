https://sarabic.ae/20241109/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-50-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1094620566.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مقاطعات خلال الليل. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T04:50+0000
2024-11-09T04:50+0000
2024-11-09T04:50+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 50 طائرة دون طيار أوكرانية، حيث أسقطت 28 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي نوفغورود، و2 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و2 فوق أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وتفير".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241108/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-عدة-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1094592294.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مقاطعات خلال الليل.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 50 طائرة دون طيار أوكرانية، حيث أسقطت 28 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي نوفغورود، و2 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و2 فوق أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وتفير".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.