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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241109/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-50-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1094620566.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 50 ​​طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 50 ​​طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مقاطعات خلال الليل. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T04:50+0000
2024-11-09T04:50+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 50 طائرة دون طيار أوكرانية، حيث أسقطت 28 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي نوفغورود، و2 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و2 فوق أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وتفير".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف."إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسكسلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
https://sarabic.ae/20241108/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-عدة-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1094592294.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 50 ​​طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:50 GMT 09.11.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مقاطعات خلال الليل.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 50 طائرة دون طيار أوكرانية، حيث أسقطت 28 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي نوفغورود، و2 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و2 فوق أراضي مقاطعة تولا، وواحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وتفير".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
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وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
"إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
سلاح الجو الروسي يتسلم دفعة جديدة من قاذفات "سو-34" المطورة
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