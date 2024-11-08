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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241108/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-عدة-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة-خلال-الليل-1094592294.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T04:33+0000
2024-11-08T04:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 17 طائرة دون طيار أوكرانية: 6 تم اعتراضها فوق أراضي مقاطعة فورونيج؛ 6 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، تم إسقاط 4 منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241107/زيلينسكي-كييف-بحاجة-إلى-أسلحة-كافية-وليس-لدعم-المفاوضات-1094584829.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر مسيرات أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل

04:33 GMT 08.11.2024 (تم التحديث: 04:52 GMT 08.11.2024)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Sputnik . Sergey Averin
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 17 طائرة دون طيار أوكرانية: 6 تم اعتراضها فوق أراضي مقاطعة فورونيج؛ 6 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، تم إسقاط 4 منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي: كييف بحاجة إلى أسلحة كافية وليس لدعم المفاوضات
أمس, 16:15 GMT
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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