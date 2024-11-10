https://sarabic.ae/20241110/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-23-طائرة-أوكرانية-مسيرة-معظمها-فوق-مقاطعة-بريانسك-1094644245.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة أوكرانية مسيرة معظمها فوق مقاطعة بريانسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة أوكرانية مسيرة معظمها فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، معظمها في مقاطعة بريانسك. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T05:41+0000
2024-11-10T05:41+0000
2024-11-10T05:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في البيان، اليوم الأحد: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة، على أهداف على أراضي روسيا، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 23 طائرة أوكرانية".وتتعرض المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا بشكل دوري لهجمات عسكرية بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ، مستهدفة المناطق الآهلة بالمدنيين ومراكز رعاية الأطفال والمسنين، إضافة للبنى التحتية بهدف بث الرعب وفقدان الأمن والتأثير على معنويات المواطنين الروس.وكانت السلطات الروسية قد أعلنت حالة الطوارئ أو "نظام مكافحة الإرهاب" في كافة المناطق الروسية المحاذية للحدود الأوكرانية.تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
https://sarabic.ae/20241102/ضابط-أوكراني-سابق-يكشف-سبب-محاولة-القوات-الأوكرانية-التسلل-إلى-بريانسك-1094415339.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة أوكرانية مسيرة معظمها فوق مقاطعة بريانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، معظمها في مقاطعة بريانسك.
وجاء في البيان، اليوم الأحد: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة، على أهداف على أراضي روسيا، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 23 طائرة أوكرانية".
وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات الـ23، تم إسقاط 17 منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وثلاثة فوق مقاطعة روستوف، واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك.
وتتعرض المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا بشكل دوري لهجمات عسكرية بالطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ، مستهدفة المناطق الآهلة بالمدنيين ومراكز رعاية الأطفال والمسنين، إضافة للبنى التحتية بهدف بث الرعب وفقدان الأمن والتأثير على معنويات المواطنين الروس.