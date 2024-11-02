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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241102/ضابط-أوكراني-سابق-يكشف-سبب-محاولة-القوات-الأوكرانية-التسلل-إلى-بريانسك-1094415339.html
ضابط أوكراني سابق يكشف سبب محاولة القوات الأوكرانية التسلل إلى بريانسك
ضابط أوكراني سابق يكشف سبب محاولة القوات الأوكرانية التسلل إلى بريانسك
سبوتنيك عربي
صرح المقدم السابق في وحدة أمن الدولة الأوكرانية، فاسيلي بروزوروف، أن عمليات تسلل مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية إلى مقاطعة بريانسك الروسية كانت ضرورية لكييف... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T09:37+0000
2024-11-02T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الضابط السابق، لـوكالة "سبوتنيك"، إن عمليات توغل وتسلل مجموعة تخريبية أوكرانية بمشاركة مرتزقة من الولايات المتحدة ودول أخرى ضرورية لكييف، وهدفها في المقام الأول صرف الانتباه عن إخفاقات القوات الأوكرانية على الجبهة.وأشار إلى أن الهدف الثاني "هو، بطبيعة الحال، خلق مناسبة إعلامية لجمهورهم الداخلي المستهدف".ووفقا للضابط السابق فإنه من الضروري، على وجه الخصوص، تحويل انتباه الأوكرانيين عن إخفاقات كييف على الجبهة.وتابع: "هم بحاجة إلى "الانتصارات"، "والآن هم بطريقة ما لا يقومون بعمل جيد يتوافق مع الانتصارات. لذا فهم بحاجة إلى بعض المعلومات الإيجابية... دائمًا عندما يكون لديهم شيء سيئ في مكان ما، فإنهم دائمًا ما يخلقون بعض المعلومات الإيجابية، من وجهة نظرهم، عبارة عن موجز أخبار قوي لغرض منتصر، وهذا مجرد أسلوب كلاسيكي - للتغلب على إخفاقاتك".وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن قوات الأمن الروسية أوقفت محاولة قامت بها مجموعة تخريبية لعبور الحدود في مقاطعة بريانسك، وقُتل على أثرها أربعة مسلحين، وأصيبت فلول مجموعة التخريب والاستطلاع بنيران المدفعية.وتبين أن المخربين الذين تمت تصفيتهم بحوزتهم أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات أجنبية، كما أشارت مقتنياتهم الشخصية إلى أصول غربية. وعلى وجه الخصوص، علم كندا وكتاب للصلاة باللغة البولندية.بالإضافة إلى ذلك، وجد على جثة أحد الأشخاص الذين تمت تصفيتهم وشم للكتيبة الثانية من فوج الحرس 75 التابع لفوج استطلاع المظليين، التابع للقوات الخاصة بالجيش الأمريكي.يذكر أن هذه وحدة نخبة تستخدم للاستطلاع والتخريب خلف خطوط العدو، والاستيلاء على الأشياء ذات الأهمية الاستراتيجية، أو الاحتفاظ بها أو تدميرها، بالإضافة إلى القبض على كبار المسؤولين أو القضاء عليهم.لافروف يحذر نظام كييف من مخاطر فشل الاتفاقات
https://sarabic.ae/20241028/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-محاولة-اختراق-من-قبل-مجموعة-تخريبية-على-حدود-مقاطعة-بريانسك-1094246985.html
https://sarabic.ae/20241029/مشاهد-توثق-قيام-المرتزقة-الأجانب-بنقل-المتفجرات-خلال-محاولتهم-التسلل-إلى-بريانسك-1094275884.html
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ضابط أوكراني سابق يكشف سبب محاولة القوات الأوكرانية التسلل إلى بريانسك

09:37 GMT 02.11.2024
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022
جندي أوكراني ألقى سلاحه طواعية خلال اجتماع مع مسؤولة مفوضية حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
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تابعنا عبر
صرح المقدم السابق في وحدة أمن الدولة الأوكرانية، فاسيلي بروزوروف، أن عمليات تسلل مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية إلى مقاطعة بريانسك الروسية كانت ضرورية لكييف لأغراض إعلامية.
وقال الضابط السابق، لـوكالة "سبوتنيك"، إن عمليات توغل وتسلل مجموعة تخريبية أوكرانية بمشاركة مرتزقة من الولايات المتحدة ودول أخرى ضرورية لكييف، وهدفها في المقام الأول صرف الانتباه عن إخفاقات القوات الأوكرانية على الجبهة.

وأضاف بروزوروف: "لقد سعوا، على ما أعتقد، إلى تحقيق عدة أهداف، هذا هدف عسكري تكتيكي عملياتي عسكري بحت - على سبيل المثال، لفت الانتباه، وإجبار بعض الوحدات على إعادة الانتشار، على الحدود في مقاطعة بريانسك".

وأشار إلى أن الهدف الثاني "هو، بطبيعة الحال، خلق مناسبة إعلامية لجمهورهم الداخلي المستهدف".
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ووفقا للضابط السابق فإنه من الضروري، على وجه الخصوص، تحويل انتباه الأوكرانيين عن إخفاقات كييف على الجبهة.
وتابع: "هم بحاجة إلى "الانتصارات"، "والآن هم بطريقة ما لا يقومون بعمل جيد يتوافق مع الانتصارات. لذا فهم بحاجة إلى بعض المعلومات الإيجابية... دائمًا عندما يكون لديهم شيء سيئ في مكان ما، فإنهم دائمًا ما يخلقون بعض المعلومات الإيجابية، من وجهة نظرهم، عبارة عن موجز أخبار قوي لغرض منتصر، وهذا مجرد أسلوب كلاسيكي - للتغلب على إخفاقاتك".
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وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن قوات الأمن الروسية أوقفت محاولة قامت بها مجموعة تخريبية لعبور الحدود في مقاطعة بريانسك، وقُتل على أثرها أربعة مسلحين، وأصيبت فلول مجموعة التخريب والاستطلاع بنيران المدفعية.
وتبين أن المخربين الذين تمت تصفيتهم بحوزتهم أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات أجنبية، كما أشارت مقتنياتهم الشخصية إلى أصول غربية. وعلى وجه الخصوص، علم كندا وكتاب للصلاة باللغة البولندية.
بالإضافة إلى ذلك، وجد على جثة أحد الأشخاص الذين تمت تصفيتهم وشم للكتيبة الثانية من فوج الحرس 75 التابع لفوج استطلاع المظليين، التابع للقوات الخاصة بالجيش الأمريكي.
يذكر أن هذه وحدة نخبة تستخدم للاستطلاع والتخريب خلف خطوط العدو، والاستيلاء على الأشياء ذات الأهمية الاستراتيجية، أو الاحتفاظ بها أو تدميرها، بالإضافة إلى القبض على كبار المسؤولين أو القضاء عليهم.
لافروف يحذر نظام كييف من مخاطر فشل الاتفاقات
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