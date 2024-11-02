https://sarabic.ae/20241102/ضابط-أوكراني-سابق-يكشف-سبب-محاولة-القوات-الأوكرانية-التسلل-إلى-بريانسك-1094415339.html

ضابط أوكراني سابق يكشف سبب محاولة القوات الأوكرانية التسلل إلى بريانسك

ضابط أوكراني سابق يكشف سبب محاولة القوات الأوكرانية التسلل إلى بريانسك

سبوتنيك عربي

صرح المقدم السابق في وحدة أمن الدولة الأوكرانية، فاسيلي بروزوروف، أن عمليات تسلل مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية إلى مقاطعة بريانسك الروسية كانت ضرورية لكييف... 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T09:37+0000

2024-11-02T09:37+0000

2024-11-02T09:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال الضابط السابق، لـوكالة "سبوتنيك"، إن عمليات توغل وتسلل مجموعة تخريبية أوكرانية بمشاركة مرتزقة من الولايات المتحدة ودول أخرى ضرورية لكييف، وهدفها في المقام الأول صرف الانتباه عن إخفاقات القوات الأوكرانية على الجبهة.وأشار إلى أن الهدف الثاني "هو، بطبيعة الحال، خلق مناسبة إعلامية لجمهورهم الداخلي المستهدف".ووفقا للضابط السابق فإنه من الضروري، على وجه الخصوص، تحويل انتباه الأوكرانيين عن إخفاقات كييف على الجبهة.وتابع: "هم بحاجة إلى "الانتصارات"، "والآن هم بطريقة ما لا يقومون بعمل جيد يتوافق مع الانتصارات. لذا فهم بحاجة إلى بعض المعلومات الإيجابية... دائمًا عندما يكون لديهم شيء سيئ في مكان ما، فإنهم دائمًا ما يخلقون بعض المعلومات الإيجابية، من وجهة نظرهم، عبارة عن موجز أخبار قوي لغرض منتصر، وهذا مجرد أسلوب كلاسيكي - للتغلب على إخفاقاتك".وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن قوات الأمن الروسية أوقفت محاولة قامت بها مجموعة تخريبية لعبور الحدود في مقاطعة بريانسك، وقُتل على أثرها أربعة مسلحين، وأصيبت فلول مجموعة التخريب والاستطلاع بنيران المدفعية.وتبين أن المخربين الذين تمت تصفيتهم بحوزتهم أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات أجنبية، كما أشارت مقتنياتهم الشخصية إلى أصول غربية. وعلى وجه الخصوص، علم كندا وكتاب للصلاة باللغة البولندية.بالإضافة إلى ذلك، وجد على جثة أحد الأشخاص الذين تمت تصفيتهم وشم للكتيبة الثانية من فوج الحرس 75 التابع لفوج استطلاع المظليين، التابع للقوات الخاصة بالجيش الأمريكي.يذكر أن هذه وحدة نخبة تستخدم للاستطلاع والتخريب خلف خطوط العدو، والاستيلاء على الأشياء ذات الأهمية الاستراتيجية، أو الاحتفاظ بها أو تدميرها، بالإضافة إلى القبض على كبار المسؤولين أو القضاء عليهم.لافروف يحذر نظام كييف من مخاطر فشل الاتفاقات

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