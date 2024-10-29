https://sarabic.ae/20241029/مشاهد-توثق-قيام-المرتزقة-الأجانب-بنقل-المتفجرات-خلال-محاولتهم-التسلل-إلى-بريانسك-1094275884.html
مشاهد توثق قيام المرتزقة الأجانب بنقل المتفجرات خلال محاولتهم التسلل إلى بريانسك
مشاهد توثق قيام المرتزقة الأجانب بنقل المتفجرات خلال محاولتهم التسلل إلى بريانسك
سبوتنيك عربي
أظهر مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لقطات توثق قيام المرتزقة الأجانب بنقل المتفجرات خلال محاولتهم التسلل إلى مقاطعة بريانسك الروسية. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T10:44+0000
2024-10-29T10:44+0000
2024-10-29T10:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا
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وتُظهر اللقطات أربعة طرود تحمل علامة متفجرات "سيمتكس"، حيث يمكن بسهولة قراءة اسم مصنع الإنتاج "Explosia A.S" في سيمتين باردوبيتسه (في جمهورية التشيك)، وذلك على الملصق الموجود على العبوات.بالإضافة إلى ذلك، يظهر الفيديو الأسلحة والذخائر والمعدات التي استخدمها المخربون خلال محاولة التسلل إلى مقاطعة بريانسك، مع علمين كنديين، وجثث المسلحين القتلى.وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن قوات الأمن الروسية أوقفت محاولة قامت بها مجموعة تخريبية لعبور الحدود في مقاطعة بريانسك، وقُتل على أثرها أربعة مسلحين، وأصيبت فلول مجموعة التخريب والاستطلاع بنيران المدفعية.وتبين أن المخربين الذين تمت تصفيتهم بحوزتهم أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات أجنبية، كما أشارت مقتنياتهم الشخصية إلى أصول غربية. وعلى وجه الخصوص، علم كندا وكتاب للصلاة باللغة البولندية.بالإضافة إلى ذلك، وجد على جثة أحد الأشخاص الذين تمت تصفيتهم وشم للكتيبة الثانية من فوج الحرس 75 التابع لفوج استطلاع المظليين، التابع للقوات الخاصة بالجيش الأمريكي.يذكر أن هذه وحدة نخبة تستخدم للاستطلاع والتخريب خلف خطوط العدو، والاستيلاء على الأشياء ذات الأهمية الاستراتيجية، أو الاحتفاظ بها أو تدميرها، بالإضافة إلى القبض على كبار المسؤولين أو القضاء عليهم.القوات الروسية تحرر 3 بلدات استراتيجية في جمهورية دونيتسك الشعبيةإحباط محاولة تفجير سيارة رئيس مؤسسة دفاعية في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية
https://sarabic.ae/20241029/صحفية-فرنسية-استخدام-مرتزقة-لتنفيذ-مهام-على-الأراضي-الروسية-هو-تجاوز-لخط-أحمر-خطير-1094273786.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا
مشاهد توثق قيام المرتزقة الأجانب بنقل المتفجرات خلال محاولتهم التسلل إلى بريانسك
أظهر مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لقطات توثق قيام المرتزقة الأجانب بنقل المتفجرات خلال محاولتهم التسلل إلى مقاطعة بريانسك الروسية.
وتُظهر اللقطات أربعة طرود تحمل علامة متفجرات "سيمتكس"، حيث يمكن بسهولة قراءة اسم مصنع الإنتاج "Explosia A.S" في سيمتين باردوبيتسه (في جمهورية التشيك)، وذلك على الملصق الموجود على العبوات.
بالإضافة إلى ذلك، يظهر الفيديو الأسلحة والذخائر والمعدات التي استخدمها المخربون خلال محاولة التسلل إلى مقاطعة بريانسك، مع علمين كنديين، وجثث المسلحين القتلى.
وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي
بأن قوات الأمن الروسية أوقفت محاولة قامت بها مجموعة تخريبية لعبور الحدود في مقاطعة بريانسك، وقُتل على أثرها أربعة مسلحين، وأصيبت فلول مجموعة التخريب والاستطلاع بنيران المدفعية.
وتبين أن المخربين الذين تمت تصفيتهم بحوزتهم أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات أجنبية، كما أشارت مقتنياتهم الشخصية إلى أصول غربية. وعلى وجه الخصوص، علم كندا وكتاب للصلاة باللغة البولندية.
بالإضافة إلى ذلك، وجد على جثة أحد الأشخاص الذين تمت تصفيتهم وشم للكتيبة الثانية من فوج الحرس 75
التابع لفوج استطلاع المظليين، التابع للقوات الخاصة بالجيش الأمريكي.
يذكر أن هذه وحدة نخبة تستخدم للاستطلاع والتخريب
خلف خطوط العدو، والاستيلاء على الأشياء ذات الأهمية الاستراتيجية، أو الاحتفاظ بها أو تدميرها، بالإضافة إلى القبض على كبار المسؤولين أو القضاء عليهم.