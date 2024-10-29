https://sarabic.ae/20241029/صحفية-فرنسية-استخدام-مرتزقة-لتنفيذ-مهام-على-الأراضي-الروسية-هو-تجاوز-لخط-أحمر-خطير-1094273786.html
صحفية فرنسية: استخدام مرتزقة لتنفيذ مهام على الأراضي الروسية هو "تجاوز لخط أحمر خطير"
صحفية فرنسية: استخدام مرتزقة لتنفيذ مهام على الأراضي الروسية هو "تجاوز لخط أحمر خطير"
سبوتنيك عربي
اعتبر خبراء أن الدفع بالمرتزقة الأجانب، نحو الأراضي الروسية، يشكل تصعيدا خطيرا، ومحاولة يائسة لإعادة أوكرانيا إلى الضوء، بعد نجاح القوات الروسية. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T09:29+0000
2024-10-29T09:29+0000
2024-10-29T09:29+0000
روسيا
رصد عسكري
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واعتبرت الصحفية الفرنسية، كريستيل نيان، أن محاولة التوغل الأخيرة التي قام بها مرتزقة من كييف، إلى مقاطعة بريانسك الروسية، يجب أن "تلقى رداً حازماً للغاية".وقالت لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الآن يستخدمون مرتزقة أجانب للقيام بمهام على الأراضي الروسية التاريخية، بالنسبة لي، هذا هو تجاوز أول خط أحمر خطير للغاية".ووفقا لها، فإن الغرب، "وليس الولايات المتحدة فقط"، متورط بشكل أو بآخر بشكل مباشر في الصراع بين أوكرانيا وروسيا".ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، صورا ومقاطع فيديو جديدة التقطت في مكان تصفية مجموعة من المخربين الأجانب الذين حاولوا اختراق مقاطعة بريانسك.ويظهر الفيديو أسلحة وذخائر ومعدات للمسلحين، وتم عرض جثث المرتزقة الذين تمت تصفيتهم، بالإضافة إلى علمين كنديين بجانبهم.وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن قوات الأمن الروسية أوقفت محاولة قامت بها مجموعة تخريبية لعبور الحدود في مقاطعة بريانسك، وقُتل على أثرها أربعة مسلحين، وأصيبت فلول مجموعة التخريب والاستطلاع بنيران المدفعية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
صحفية فرنسية: استخدام مرتزقة لتنفيذ مهام على الأراضي الروسية هو "تجاوز لخط أحمر خطير"
اعتبر خبراء أن الدفع بالمرتزقة الأجانب، نحو الأراضي الروسية، يشكل تصعيدا خطيرا، ومحاولة يائسة لإعادة أوكرانيا إلى الضوء، بعد نجاح القوات الروسية.
واعتبرت الصحفية الفرنسية، كريستيل نيان، أن محاولة التوغل الأخيرة التي قام بها مرتزقة من كييف، إلى مقاطعة بريانسك الروسية، يجب أن "تلقى رداً حازماً للغاية".
وقالت لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الآن يستخدمون مرتزقة أجانب للقيام بمهام على الأراضي الروسية التاريخية، بالنسبة لي، هذا هو تجاوز أول خط أحمر خطير للغاية".
ووفقا لها، فإن الغرب، "وليس الولايات المتحدة فقط"، متورط بشكل أو بآخر بشكل مباشر في الصراع بين أوكرانيا وروسيا".
وفي الوقت نفسه، تعتقد السيدة نيان أن هذه العملية الفاشلة "تمثل في الحقيقة حيلة إعلامية لمحاولة إعادة أوكرانيا إلى دائرة الضوء" على خلفية النجاحات الأخيرة للقوات الروسية في ساحة المعركة.
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، صورا ومقاطع فيديو جديدة التقطت في مكان تصفية مجموعة من المخربين الأجانب الذين حاولوا اختراق مقاطعة بريانسك.
ويظهر الفيديو
أسلحة وذخائر ومعدات للمسلحين، وتم عرض جثث المرتزقة الذين تمت تصفيتهم، بالإضافة إلى علمين كنديين بجانبهم.
وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن قوات الأمن الروسية أوقفت محاولة قامت بها مجموعة تخريبية لعبور الحدود في مقاطعة بريانسك، وقُتل على أثرها أربعة مسلحين، وأصيبت فلول مجموعة التخريب والاستطلاع بنيران المدفعية.