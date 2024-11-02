https://sarabic.ae/20241102/لافروف-يحذر-نظام-كييف-من-مخاطر-فشل-الاتفاقات-1094414432.html

لافروف يحذر نظام كييف من مخاطر فشل الاتفاقات

لافروف يحذر نظام كييف من مخاطر فشل الاتفاقات

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمته في الدورة السادسة عشرة لـ "جمعية العالم الروسي"، أن استمرار انهيار الاتفاقات يهدد أوكرانيا بخسارة المزيد من... 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T09:10+0000

2024-11-02T09:10+0000

2024-11-02T09:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال لافروف: "كلما طال أمد قيام القيادة الأوكرانية الحالية، بدعم من الغرب، بخرق اتفاق تلو الآخر، قلّت الأراضي التي تركها هذا النظام".وأضاف: "لكن هذا حدث عدة مرات في التاريخ. فقد كانت معظم الدول الأوروبية ممثلة في جيش نابليون، كما كانت معظم الدول الأوروبية ممثلة في جيش هتلر. كما أراد كلاهما إلحاق هزيمة استراتيجية في روسيا في ساحة المعركة. نحن نعلم جيدًا كيف انتهى الأمر".وفي مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية، أشار لافروف إلى أن "السلام ليس في خطط خصوم روسيا بعد: فقد ردت كييف على مبادرة السلام التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين في يونيو(حزيران) بغزو مقاطعة كورسك والهجمات الجوية على المناطق الحدودية، كما أن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يقدمون كل المساعدات الممكنة لأوكرانيا ويناقشون إمكانية ضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى، ولم يلغِ فلاديمير زيلينسكي مرسوم حظر المفاوضات مع موسكو.وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلا إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية، كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

https://sarabic.ae/20241101/لافروف-استعداد-تركيا-للوساطة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-بظل-تعاونها-العسكري-مع-كييف-يثير-الحيرة-1094373996.html

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