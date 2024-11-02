لافروف يحذر نظام كييف من مخاطر فشل الاتفاقات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
On air
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241102/لافروف-يحذر-نظام-كييف-من-مخاطر-فشل-الاتفاقات-1094414432.html
لافروف يحذر نظام كييف من مخاطر فشل الاتفاقات
لافروف يحذر نظام كييف من مخاطر فشل الاتفاقات
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمته في الدورة السادسة عشرة لـ "جمعية العالم الروسي"، أن استمرار انهيار الاتفاقات يهدد أوكرانيا بخسارة المزيد من... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T09:10+0000
2024-11-02T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/02/1094414272_0:268:2838:1864_1920x0_80_0_0_5268b6652cb8d11ff8ac2cd229c7b189.jpg
وقال لافروف: "كلما طال أمد قيام القيادة الأوكرانية الحالية، بدعم من الغرب، بخرق اتفاق تلو الآخر، قلّت الأراضي التي تركها هذا النظام".وأضاف: "لكن هذا حدث عدة مرات في التاريخ. فقد كانت معظم الدول الأوروبية ممثلة في جيش نابليون، كما كانت معظم الدول الأوروبية ممثلة في جيش هتلر. كما أراد كلاهما إلحاق هزيمة استراتيجية في روسيا في ساحة المعركة. نحن نعلم جيدًا كيف انتهى الأمر".وفي مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية، أشار لافروف إلى أن "السلام ليس في خطط خصوم روسيا بعد: فقد ردت كييف على مبادرة السلام التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين في يونيو(حزيران) بغزو مقاطعة كورسك والهجمات الجوية على المناطق الحدودية، كما أن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يقدمون كل المساعدات الممكنة لأوكرانيا ويناقشون إمكانية ضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى، ولم يلغِ فلاديمير زيلينسكي مرسوم حظر المفاوضات مع موسكو.وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلا إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية، كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
https://sarabic.ae/20241101/لافروف-استعداد-تركيا-للوساطة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-بظل-تعاونها-العسكري-مع-كييف-يثير-الحيرة-1094373996.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/02/1094414272_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9f9a891d434453e4ae744bc0ebe175e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

لافروف يحذر نظام كييف من مخاطر فشل الاتفاقات

09:10 GMT 02.11.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في افتتاح الدورة السادسة عشرة لـ "جمعية العالم الروسي"
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في افتتاح الدورة السادسة عشرة لـ جمعية العالم الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمته في الدورة السادسة عشرة لـ "جمعية العالم الروسي"، أن استمرار انهيار الاتفاقات يهدد أوكرانيا بخسارة المزيد من الأراضي.
وقال لافروف: "كلما طال أمد قيام القيادة الأوكرانية الحالية، بدعم من الغرب، بخرق اتفاق تلو الآخر، قلّت الأراضي التي تركها هذا النظام".

وأشار الوزير في افتتاح الدورة السادسة عشرة لـ "جمعية العالم الروسي" إلى أن معظم الدول الغربية شكلت تحالفا لدعم أوكرانيا حتى النهاية المريرة، سعيا إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة.

وأضاف: "لكن هذا حدث عدة مرات في التاريخ. فقد كانت معظم الدول الأوروبية ممثلة في جيش نابليون، كما كانت معظم الدول الأوروبية ممثلة في جيش هتلر. كما أراد كلاهما إلحاق هزيمة استراتيجية في روسيا في ساحة المعركة. نحن نعلم جيدًا كيف انتهى الأمر".

وتابع: "مصير الحملة الصليبية الحالية ضد بلدنا وشعبنا نحن واثقون من أن ستكون نفس المصير".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه نظيره الكويتي عبد الله اليحيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: استعداد تركيا للوساطة لحل الأزمة الأوكرانية بظل تعاونها العسكري مع كييف يثير الحيرة
أمس, 06:12 GMT
وفي مقابلة مع صحيفة "حريت" التركية، أشار لافروف إلى أن "السلام ليس في خطط خصوم روسيا بعد: فقد ردت كييف على مبادرة السلام التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين في يونيو(حزيران) بغزو مقاطعة كورسك والهجمات الجوية على المناطق الحدودية، كما أن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي يقدمون كل المساعدات الممكنة لأوكرانيا ويناقشون إمكانية ضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى، ولم يلغِ فلاديمير زيلينسكي مرسوم حظر المفاوضات مع موسكو.
وأضاف أنه في الوقت نفسه فإن روسيا مستعدة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع. ولكن الحديث لا ينبغي أن يدور حول وقف مؤقت لإطلاق النار، بل ينبغي أن يدور حول إزالة الأسباب الجذرية للأزمة، مثل توسع حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، وخلق تهديدات للمصالح الأمنية الحيوية لروسيا، وانتهاك نظام كييف لحقوق الروس والمقيمين الناطقين بالروسية في أوكرانيا.
وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلا إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية، كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل08:49 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:18 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل31 أكتوبر, 22:04 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل31 أكتوبر, 13:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала