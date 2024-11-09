https://sarabic.ae/20241109/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-8-مرات-خلال-اليوم-الماضي-1094642187.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مرات خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مرات خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T23:02+0000
2024-11-09T23:02+0000
2024-11-09T23:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونتيسك. سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 24 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 19 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241109/الجيش-الروسي-يحقق-تقدما-ملحوظا-في-مقاطعة-خاركوف-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-1094624339.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 8 مرات خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 8 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت 24 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونتيسك. سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 8 حالات قصف
من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 24 مقذوفا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 19 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.