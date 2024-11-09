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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241109/الجيش-الروسي-يحقق-تقدما-ملحوظا-في-مقاطعة-خاركوف-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-1094624339.html
الجيش الروسي يحقق تقدما ملحوظا في مقاطعة خاركوف ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة
الجيش الروسي يحقق تقدما ملحوظا في مقاطعة خاركوف ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة
سبوتنيك عربي
دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، تشكيلات اللواء الميكانيكي 42، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الإقليمي "120" و"125"، في مناطق... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T09:37+0000
2024-11-09T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، ومدفعي هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي - 30".وقامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتحسين مواقعها على طول خط التماس القتالي، حيث دحرت القوى العاملة ودمرت المعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك وزاغريزوفو وبوغسلافكا بمقاطعة خاركوف، وصدت هجوما مضادا.وأضاف البيان: "كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع هامة، ودحرت القوى العاملة، والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دالني، وكوراخوفو، وأندرييفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد للعدو".كما واصلت "وحدات من مجموعة "المركز"، تقدمها في أعماق دفاع العدو، ودحرت الوحدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك، وتاراسوفكا، وستاري تيرني، وديميتروف، وداتشينسكوي وكاترينفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد خمس هجمات مضادة للمجموعات الهجومية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي. واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق رازدولنوي، وسوخي يالي، وفيليكايا نوفوسيلكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات للواءين الميكانيكيين 31 و128 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا، ويوركوفكا في مقاطعة زابوروجيه.وختم البيان: "في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 648 طائرة حربية، 283 مروحية، 35476 طائرة مسيرة، 585 نظام دفاع جوي صاروخي، 19151 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1486 راجمة صواريخ، 17501 مدفعية ميدانية وقاذف هاون، 28116 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 50 ​​طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلالقوات الروسية تصد 11 هجوما مضادا من قبل قوات كييف في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20241109/الدفاع-الروسية-القوات-الجوية-السورية-والروسية-تجريان-مناورات-مشتركة-في-حلب-1094623042.html
https://sarabic.ae/20241109/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-منشآت-طاقة-ومطارات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-1094624025.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الجيش الروسي يحقق تقدما ملحوظا في مقاطعة خاركوف ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة

09:37 GMT 09.11.2024 (تم التحديث: 10:17 GMT 09.11.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
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دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، تشكيلات اللواء الميكانيكي 42، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الإقليمي "120" و"125"، في مناطق إيزبيتسكوي وفيلتشا وتيرنوفايا في مقاطعة خاركوف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، ومدفعي هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي - 30".
وقامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتحسين مواقعها على طول خط التماس القتالي، حيث دحرت القوى العاملة ودمرت المعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك وزاغريزوفو وبوغسلافكا بمقاطعة خاركوف، وصدت هجوما مضادا.

وبلغت خسائر العدو نحو 440 عسكريا، ومركبة قتال مشاة، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي 30"، وتم تدمير مستودعي ذخيرة.

وأضاف البيان: "كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع هامة، ودحرت القوى العاملة، والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دالني، وكوراخوفو، وأندرييفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد للعدو".
طائرات روسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
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08:59 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 770 عسكريًا، وسيارتين، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز غفوزديكا، عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي – 30"، عيار 122 ملم، ومدفعي "إم – 119"، عيار 105 ملم، أمريكيي الصنع، ومحطة الحرب الإلكترونية "إنكلاف - إن"، وتم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة.
كما واصلت "وحدات من مجموعة "المركز"، تقدمها في أعماق دفاع العدو، ودحرت الوحدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك، وتاراسوفكا، وستاري تيرني، وديميتروف، وداتشينسكوي وكاترينفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد خمس هجمات مضادة للمجموعات الهجومية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
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وبلغت خسائر العدو، ما يصل إلى 420 عسكريًا ودبابة ومركبة مشاة قتالية، وناقلتي جند مدرعتين سويديتي الصنع من طراز "فايكنغ"، ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين ومدفع "دي - 20"، عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي - 30" عيار 122 ملم.

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي. واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق رازدولنوي، وسوخي يالي، وفيليكايا نوفوسيلكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الاوكرانية نحو 125 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن". وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني ومستودع للوقود.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات للواءين الميكانيكيين 31 و128 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا، ويوركوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، وخمس مركبات، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "إم-777" عيار 155 ملم، ومدفع "إم-119" عيار 105 ملم - مصنوع في الولايات المتحدة. وتم تدمير مستودعين للذخيرة.
وختم البيان: "في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 648 طائرة حربية، 283 مروحية، 35476 طائرة مسيرة، 585 نظام دفاع جوي صاروخي، 19151 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1486 راجمة صواريخ، 17501 مدفعية ميدانية وقاذف هاون، 28116 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 50 ​​طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
القوات الروسية تصد 11 هجوما مضادا من قبل قوات كييف في مقاطعة كورسك
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