https://sarabic.ae/20241109/الجيش-الروسي-يحقق-تقدما-ملحوظا-في-مقاطعة-خاركوف-ويكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-1094624339.html

الجيش الروسي يحقق تقدما ملحوظا في مقاطعة خاركوف ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة

الجيش الروسي يحقق تقدما ملحوظا في مقاطعة خاركوف ويكبد قوات كييف خسائر جسيمة

سبوتنيك عربي

دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، تشكيلات اللواء الميكانيكي 42، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الإقليمي "120" و"125"، في مناطق... 09.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-09T09:37+0000

2024-11-09T09:37+0000

2024-11-09T10:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم السبت: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، ومدفعي هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي - 30".وقامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتحسين مواقعها على طول خط التماس القتالي، حيث دحرت القوى العاملة ودمرت المعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك وزاغريزوفو وبوغسلافكا بمقاطعة خاركوف، وصدت هجوما مضادا.وأضاف البيان: "كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع هامة، ودحرت القوى العاملة، والمعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دالني، وكوراخوفو، وأندرييفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد هجوم مضاد للعدو".كما واصلت "وحدات من مجموعة "المركز"، تقدمها في أعماق دفاع العدو، ودحرت الوحدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك، وتاراسوفكا، وستاري تيرني، وديميتروف، وداتشينسكوي وكاترينفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد خمس هجمات مضادة للمجموعات الهجومية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي. واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق رازدولنوي، وسوخي يالي، وفيليكايا نوفوسيلكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات للواءين الميكانيكيين 31 و128 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا، ويوركوفكا في مقاطعة زابوروجيه.وختم البيان: "في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 648 طائرة حربية، 283 مروحية، 35476 طائرة مسيرة، 585 نظام دفاع جوي صاروخي، 19151 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1486 راجمة صواريخ، 17501 مدفعية ميدانية وقاذف هاون، 28116 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 50 ​​طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلالقوات الروسية تصد 11 هجوما مضادا من قبل قوات كييف في مقاطعة كورسك

https://sarabic.ae/20241109/الدفاع-الروسية-القوات-الجوية-السورية-والروسية-تجريان-مناورات-مشتركة-في-حلب-1094623042.html

https://sarabic.ae/20241109/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-منشآت-طاقة-ومطارات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-1094624025.html

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رصد عسكري, روسيا