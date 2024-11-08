القوات الروسية تصد 11 هجوما مضادا من قبل قوات كييف في مقاطعة كورسك
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك خسائر، بلغت أكثر من 300 عسكري وأربع دبابات وغيرها من المعدات العسكرية خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن "قواتنا صدت 11 هجومًا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وخسائر كييف بلغت نحو 80 عسكريًا ودبابتين".
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت أكثر من 300 عسكري وأربع دبابات".
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 30500 عسكري، و189 دبابة، و121 مركبة مشاة قتالية، و107 ناقلة جند مدرعة، و1094 مركبة قتالية مصفحة، و829 سيارة، و262 مدفعًا ميدانيًا، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و11 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و59 محطة حرب إلكترونية، و12 راداراً مضاداً للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و26 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 5 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه على مدار أسبوع، نفذت القوات الروسية 38 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، على منشآت النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر(تشرين الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية 38 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتم استهداف والبنية التحتية للمطارات العسكرية واستهدفت والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج ومواقع التخزين للطائرات دون طيار الهجومية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.