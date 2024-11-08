https://sarabic.ae/20241108/القوات-الروسية-تصد-11-هجوما-مضادا-من-قبل-قوات-كييف-في-مقاطعة-كورسك-1094605542.html

القوات الروسية تصد 11 هجوما مضادا من قبل قوات كييف في مقاطعة كورسك

القوات الروسية تصد 11 هجوما مضادا من قبل قوات كييف في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك خسائر، بلغت أكثر من 300 عسكري وأربع دبابات... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T11:46+0000

2024-11-08T11:46+0000

2024-11-08T11:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118843_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2cb5d71773fe91e981de8510e1fc583f.jpg

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن "قواتنا صدت 11 هجومًا للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وخسائر كييف بلغت نحو 80 عسكريًا ودبابتين".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 30500 عسكري، و189 دبابة، و121 مركبة مشاة قتالية، و107 ناقلة جند مدرعة، و1094 مركبة قتالية مصفحة، و829 سيارة، و262 مدفعًا ميدانيًا، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و11 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و59 محطة حرب إلكترونية، و12 راداراً مضاداً للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و26 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، وكذلك 5 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر(تشرين الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية 38 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتم استهداف والبنية التحتية للمطارات العسكرية واستهدفت والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج ومواقع التخزين للطائرات دون طيار الهجومية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241108/القوات-الروسية-تنفذ-38-ضربة-مشتركة-على-أهداف-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع----1094602531.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري