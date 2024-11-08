https://sarabic.ae/20241108/القوات-الروسية-تنفذ-38-ضربة-مشتركة-على-أهداف-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع----1094602531.html

القوات الروسية تنفذ 38 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع

القوات الروسية تنفذ 38 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه على مدار أسبوع، نفذت القوات الروسية 38 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، على منشآت النفط والغاز والطاقة... 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T09:48+0000

2024-11-08T09:48+0000

2024-11-08T10:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر(تشرين الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية 38 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتم استهداف والبنية التحتية للمطارات العسكرية واستهدفت والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج ومواقع التخزين للطائرات دون طيار الهجومية".وبحسب بيان الدفاع، فإن القوات الروسية حررت 5 بلدات (أنتونوفكا وكوراخوفكا وفيشنيفو وكريمينايا بالكا وماكسيموفكا) في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة بيرشوترافنفوي في مقاطعة خاركوف.وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "خلال أسبوع، استسلم 47 عسكريًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي".وأوضح الدفاع أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية وحدات قوات "الغرب" بلغت أكثر من 3160 جندياً، وتم صد 32 هجمة مرتدة من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير 19 مستودع ذخيرة ميداني.وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة القوات "المركز" واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، وصدت القوات 61 هجمة مرتدة للعدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3440 فردًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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