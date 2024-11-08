https://sarabic.ae/20241108/القوات-الروسية-تنفذ-38-ضربة-مشتركة-على-أهداف-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع----1094602531.html
القوات الروسية تنفذ 38 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
القوات الروسية تنفذ 38 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه على مدار أسبوع، نفذت القوات الروسية 38 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، على منشآت النفط والغاز والطاقة... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T09:48+0000
2024-11-08T09:48+0000
2024-11-08T10:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b65bb659f159b1f9177d71152dd059dd.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر(تشرين الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية 38 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتم استهداف والبنية التحتية للمطارات العسكرية واستهدفت والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج ومواقع التخزين للطائرات دون طيار الهجومية".وبحسب بيان الدفاع، فإن القوات الروسية حررت 5 بلدات (أنتونوفكا وكوراخوفكا وفيشنيفو وكريمينايا بالكا وماكسيموفكا) في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة بيرشوترافنفوي في مقاطعة خاركوف.وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "خلال أسبوع، استسلم 47 عسكريًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي".وأوضح الدفاع أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية وحدات قوات "الغرب" بلغت أكثر من 3160 جندياً، وتم صد 32 هجمة مرتدة من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير 19 مستودع ذخيرة ميداني.وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة القوات "المركز" واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، وصدت القوات 61 هجمة مرتدة للعدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3440 فردًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241107/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1094572566.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886731_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa36ee5d86b2fa3c0e8dd26d227f1145.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تنفذ 38 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
09:48 GMT 08.11.2024 (تم التحديث: 10:10 GMT 08.11.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه على مدار أسبوع، نفذت القوات الروسية 38 ضربة مشتركة بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، على منشآت النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر(تشرين الثاني)، نفذت القوات المسلحة الروسية 38 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل شركات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وتم استهداف والبنية التحتية للمطارات العسكرية واستهدفت والبنية التحتية للمطارات العسكرية وورش الإنتاج ومواقع التخزين للطائرات دون طيار الهجومية".
وأشارت إلى أنه "تم ضرب مستودعات الذخيرة ومستودعات الوقود، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".
وبحسب بيان الدفاع، فإن القوات الروسية حررت 5 بلدات (أنتونوفكا وكوراخوفكا وفيشنيفو وكريمينايا بالكا وماكسيموفكا) في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدة بيرشوترافنفوي في مقاطعة خاركوف.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه "خلال أسبوع، استسلم 47 عسكريًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي".
وأضاف البيان: "أسقطت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية طائرة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وخلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 8 صواريخ طراز "أتاكمز" و11 صاروخاً من طراز "هيمارس" و17 قنبلة موجهة من طراز "هامر" ودمرت 290 طائرة مسيرة".
وأوضح الدفاع أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية وحدات قوات "الغرب" بلغت أكثر من 3160 جندياً، وتم صد 32 هجمة مرتدة من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير 19 مستودع ذخيرة ميداني.
وبحسب الدفاع فإن قوات مجموعة "الجنوب" حسنت مواقعه وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بنحو 4420 عسكريًا، وتم صد 11 هجومًا مضادا للوحدات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير ثمانية مستودعات ذخيرة ميدانية.
وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة القوات "المركز" واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، وصدت القوات 61 هجمة مرتدة للعدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3440 فردًا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.