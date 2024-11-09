https://sarabic.ae/20241109/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-منشآت-طاقة-ومطارات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية-1094624025.html
سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن سلاح الجو الروسي استهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية لمطارات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T09:24+0000
2024-11-09T09:24+0000
2024-11-09T09:43+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي. واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق رازدولنوي، وسوخي يالي، وفيليكايا نوفوسيلكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الاوكرانية نحو 125 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن". وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني ومستودع للوقود.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات للواءين الميكانيكيين 31 و128 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا، ويوركوفكا في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، وخمس مركبات، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "إم-777" عيار 155 ملم، ومدفع "إم-119" عيار 105 ملم - مصنوع في الولايات المتحدة. وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "هيمارس" مصنوعين في أمريكا، و67 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وزارة الدفاع الروسية: خسائر قوات كييف على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية أكثر من 150عسكرياقوات كييف تفقد أكثر من 250 عسكريا في مقاطعة كورسك خلال الساعات الـ24 الفائتة
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https://sarabic.ae/20241108/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-ذخيرة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-فيديو-1094594398.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
09:24 GMT 09.11.2024 (تم التحديث: 09:43 GMT 09.11.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن سلاح الجو الروسي استهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية لمطارات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي. واستهدفت تشكيلات لواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 128 في مناطق رازدولنوي، وسوخي يالي، وفيليكايا نوفوسيلكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الاوكرانية نحو 125 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدفعا بولنديا ذاتي الدفع عيار 155 ملم من طراز "كراب"، ومحطة حرب إلكترونية "إنكلاف-إن". وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني ومستودع للوقود.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات للواءين الميكانيكيين 31 و128 التابعيين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا توكماشكا، ويوركوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا،
وخمس مركبات، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "إم-777" عيار 155 ملم، ومدفع "إم-119" عيار 105 ملم - مصنوع في الولايات المتحدة. وتم تدمير مستودعين للذخيرة.
وذكر البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت منشآت الطاقة التي تدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، وكذلك تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 147 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "هيمارس" مصنوعين في أمريكا، و67 طائرة دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.