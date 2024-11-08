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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241108/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-ذخيرة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-فيديو-1094594398.html
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون... فيديو
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مدفعية مشاة البحرية الروسية التابعة للأسطول الشمالي من مجموعة قوات "دنيبر"، دمرت مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني، على الضفة اليمنى... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T07:37+0000
2024-11-08T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "خلال عمليات الاستطلاع فوق الضفة اليمنى لنهر دنيبر، حدد مشغل طائرة الاستطلاع دون طيار مركبة تابعة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية كانت تفرغ ذخيرة في مبنى مهجور على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر قيام القوات، بتدمير مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في محور كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.تقوم أطقم المدافع الروسية من مشاة البحرية التابعة للأسطول الشمالي من مجموعة قوات "دنيبر"، بمهام إطلاق نار لتدمير المركبات المدرعة والمعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة والمواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك القوارب على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون... فيديو

07:37 GMT 08.11.2024
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federationلانتسيت" روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
© Sputnik . Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مدفعية مشاة البحرية الروسية التابعة للأسطول الشمالي من مجموعة قوات "دنيبر"، دمرت مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني، على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في اتجاه كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال عمليات الاستطلاع فوق الضفة اليمنى لنهر دنيبر، حدد مشغل طائرة الاستطلاع دون طيار مركبة تابعة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية كانت تفرغ ذخيرة في مبنى مهجور على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".

وأضافت: "بعد إجراء المزيد من الاستطلاع والتأكد من الهدف، تم إرسال الإحداثيات إلى الطاقم. قام رجال المدفعية بتجهيز المدفع في غضون دقائق وحساب الإحداثيات لإطلاق النار. وقام أفراد طاقم المدفعية بتدمير مستودع ذخيرة بإصابة دقيقة".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر قيام القوات، بتدمير مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في محور كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
تقوم أطقم المدافع الروسية من مشاة البحرية التابعة للأسطول الشمالي من مجموعة قوات "دنيبر"، بمهام إطلاق نار لتدمير المركبات المدرعة والمعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة والمواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك القوارب على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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