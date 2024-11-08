https://sarabic.ae/20241108/الجيش-الروسي-يدمر-مستودع-ذخيرة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-فيديو-1094594398.html
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون... فيديو
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مدفعية مشاة البحرية الروسية التابعة للأسطول الشمالي من مجموعة قوات "دنيبر"، دمرت مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني، على الضفة اليمنى... 08.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-08T07:37+0000
2024-11-08T07:37+0000
2024-11-08T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091879636_285:0:1444:652_1920x0_80_0_0_12d86b02ae2c71232289425211c2a35e.png
وقالت الدفاع الروسية: "خلال عمليات الاستطلاع فوق الضفة اليمنى لنهر دنيبر، حدد مشغل طائرة الاستطلاع دون طيار مركبة تابعة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية كانت تفرغ ذخيرة في مبنى مهجور على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر قيام القوات، بتدمير مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في محور كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.تقوم أطقم المدافع الروسية من مشاة البحرية التابعة للأسطول الشمالي من مجموعة قوات "دنيبر"، بمهام إطلاق نار لتدمير المركبات المدرعة والمعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة والمواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك القوارب على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091879636_430:0:1299:652_1920x0_80_0_0_6f63a477081ecf108f113db706846154.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يدمر مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خيرسون... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مدفعية مشاة البحرية الروسية التابعة للأسطول الشمالي من مجموعة قوات "دنيبر"، دمرت مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني، على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر في اتجاه كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال عمليات الاستطلاع فوق الضفة اليمنى لنهر دنيبر، حدد مشغل طائرة الاستطلاع دون طيار مركبة تابعة لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية كانت تفرغ ذخيرة في مبنى مهجور على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".
وأضافت: "بعد إجراء المزيد من الاستطلاع والتأكد من الهدف، تم إرسال الإحداثيات إلى الطاقم. قام رجال المدفعية بتجهيز المدفع في غضون دقائق وحساب الإحداثيات لإطلاق النار. وقام أفراد طاقم المدفعية بتدمير مستودع ذخيرة بإصابة دقيقة".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر قيام القوات، بتدمير مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في محور كاخوفكا في مقاطعة خيرسون.
تقوم أطقم المدافع الروسية من مشاة البحرية التابعة للأسطول الشمالي من مجموعة قوات "دنيبر"، بمهام إطلاق نار لتدمير المركبات المدرعة والمعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة والمواقع المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك القوارب على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.