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الدفاع الروسية: القوات الجوية السورية والروسية تجريان مناورات مشتركة في حلب
الدفاع الروسية: القوات الجوية السورية والروسية تجريان مناورات مشتركة في حلب
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الجوية الروسية، والقوات الجوية السورية أجرتا تدريبات مشتركة لتدمير أهداف أرضية افتراضية في محافظة حلب... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T08:59+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أجرى تجمع القوات التابعة للقوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية، والقوات الجوية السورية تمريناً مشتركاً، تدربوا خلاله على ضرب الأهداف الأرضية للعدو ومعداته وتحصيناته وقواته البشرية".وأشار البيان إلى أنه في المرحلة الأولى من المناورات، شارك الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الفضائية الروسية. واستهدفت أطقم القاذفات المقاتلة متعددة الوظائف من طراز "سو-34"، وقاذفات الخطوط الأمامية من طراز "سو-24 إم" أهدافا أرضية في ميدان تدريب "جبول" الواقع في محافظة حلب. وتم التأكيد على أن الضربات نفذت بقنابل شديدة الانفجار من طراز "فاب- 250" من ارتفاعات من 600 إلى 3300 متر، والغطاء الجوي للقاذفات نفذته مقاتلات "سو-35 إس".وأضاف بيان وزارة الدفاع: "دمر طيارو البلدين أهدافًا أرضية لعدو وهمي بصواريخ "إس-8"، وتدربوا على الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية، نحو 30 مترًا، بالإضافة إلى عمليات كجزء من المجموعات الضاربة المشتركة عند المناورة والاقتراب من الأهداف".بالإضافة إلى ذلك، تدربت أطقم المروحيات الروسية على البحث عن الطائرات دون طيار الهجومية وتدميرها في المجال الجوي.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المرحلة الأخيرة من التدريبات تمثلت في إطلاق ضربات جوية مشتركة من قبل الجيش والطيران العملياتي التكتيكي ليلاً.وعزز الطيارون من البلدين مستوى التعاون والتنسيق من خلال هذا التدريب المشترك، مما سيزيد من فعالية عمليات القوات الجوية أثناء أداء المهام القتالية في الجمهورية العربية السورية.الجيشان الروسي والسوري يجريان تدريبا بالذخيرة الحية يحاكي صد هجمات معادية... فيديونائب سوري لـ"سبوتنيك": روسيا بذلت جهودا كبيرة لمساعدة دمشق
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, العالم العربي
الدفاع الروسية: القوات الجوية السورية والروسية تجريان مناورات مشتركة في حلب
08:59 GMT 09.11.2024 (تم التحديث: 09:07 GMT 09.11.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الجوية الروسية، والقوات الجوية السورية أجرتا تدريبات مشتركة لتدمير أهداف أرضية افتراضية في محافظة حلب السورية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أجرى تجمع القوات التابعة للقوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية، والقوات الجوية السورية تمريناً مشتركاً، تدربوا خلاله على ضرب الأهداف الأرضية للعدو ومعداته وتحصيناته وقواته البشرية".
وأشار البيان إلى أنه في المرحلة الأولى من المناورات، شارك الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الفضائية الروسية. واستهدفت أطقم القاذفات المقاتلة متعددة الوظائف من طراز "سو-34"، وقاذفات الخطوط الأمامية من طراز "سو-24 إم" أهدافا أرضية في ميدان تدريب "جبول" الواقع في محافظة حلب.
وتم التأكيد على أن الضربات نفذت بقنابل شديدة الانفجار من طراز "فاب- 250" من ارتفاعات من 600 إلى 3300 متر، والغطاء الجوي للقاذفات نفذته مقاتلات "سو-35 إس".
وفي المرحلة الثانية من التدريبات قامت مروحيات "كا-52" و"مي-8 إم تي إش- في" التابعة للقوات الجوية الروسية، ومروحيات "مي-25" التابعة للقوات الجوية السورية، بتنفيذ طلعات قتالية من مطار كويرس.
وأضاف بيان وزارة الدفاع: "دمر طيارو البلدين أهدافًا أرضية لعدو وهمي بصواريخ "إس-8"، وتدربوا على الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية، نحو 30 مترًا، بالإضافة إلى عمليات كجزء من المجموعات الضاربة
المشتركة عند المناورة والاقتراب من الأهداف".
بالإضافة إلى ذلك، تدربت أطقم المروحيات الروسية
على البحث عن الطائرات دون طيار الهجومية وتدميرها في المجال الجوي.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المرحلة الأخيرة من التدريبات
تمثلت في إطلاق ضربات جوية مشتركة من قبل الجيش والطيران العملياتي التكتيكي ليلاً.
وعزز الطيارون من البلدين مستوى التعاون والتنسيق من خلال هذا التدريب المشترك، مما سيزيد من فعالية عمليات القوات الجوية أثناء أداء المهام القتالية في الجمهورية العربية السورية.