https://sarabic.ae/20241104/بمشاركة-قوات-بحرية-روسيا-وإندونيسيا-تنفذان-مهمة-عسكرية-تاريخية-1094487026.html
بمشاركة قوات بحرية.. روسيا وإندونيسيا تنفذان مهمة عسكرية تاريخية
بمشاركة قوات بحرية.. روسيا وإندونيسيا تنفذان مهمة عسكرية تاريخية
سبوتنيك عربي
تشارك قوات بحرية روسية مع سفن الأسطول الإندونيسي في مناورات بحرية مشتركة تستمر حتى الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T21:37+0000
2024-11-04T21:37+0000
2024-11-04T21:38+0000
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توصف هذه المناورات بأنها تاريخية لأنها أول مناورات بحرية بين الدولتين منذ حصول إندونيسيا على استقلالها قبل نحو 8 عقود.تحمل المناورات اسم "أورودا 2024" وتقام بمدينة سورابايا الإندونيسية، وتشارك فيها مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تضم طرادات "غرومكي" و"ريزكي" و"بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف" وسفينة الدعم "بيتشينغا".الأسطول الروسيتمتلك روسيا ثاني أضخم جيش في العالم ويصنف أسطولها الحربي في المرتبة الأولى عالميا بـ781 وحدة بحرية تضم:الأسطول الإندونيسييحتل الجيش الإندونيسي المرتبة الـ15 عالميا ويصنف أسطولها الحربي في المرتبة الـ6 بين أضم الأساطيل الحربية في العالم بـ333 وحدة بحرية تضم:وبينما تمتلك روسيا أضخم جيش في آسيا وأضخم أساطيلها الحربية، فإن الجيش الإندونيسي يصنف في المرتبة الـ8 بين جيوش القارة ويحتل أسطولها الحربي المرتبة الـ4 بعد أساطيل روسيا والصين وكوريا الشمالية، على التوالي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إندونيسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إندونيسيا
بمشاركة قوات بحرية.. روسيا وإندونيسيا تنفذان مهمة عسكرية تاريخية
21:37 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 21:38 GMT 04.11.2024)
تشارك قوات بحرية روسية مع سفن الأسطول الإندونيسي في مناورات بحرية مشتركة تستمر حتى الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
توصف هذه المناورات بأنها تاريخية لأنها أول مناورات بحرية بين الدولتين منذ حصول إندونيسيا على استقلالها قبل نحو 8 عقود.
تحمل المناورات اسم "أورودا 2024" وتقام بمدينة سورابايا الإندونيسية، وتشارك فيها مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ
الروسي تضم طرادات "غرومكي" و"ريزكي" و"بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف" وسفينة الدعم "بيتشينغا".
تمتلك روسيا ثاني أضخم جيش في العالم ويصنف أسطولها الحربي في المرتبة الأولى عالميا بـ781 وحدة بحرية تضم:
يحتل الجيش الإندونيسي المرتبة الـ15 عالميا ويصنف أسطولها الحربي في المرتبة الـ6 بين أضم الأساطيل الحربية في العالم بـ333 وحدة بحرية تضم:
وبينما تمتلك روسيا أضخم جيش في آسيا وأضخم أساطيلها الحربية
، فإن الجيش الإندونيسي يصنف في المرتبة الـ8 بين جيوش القارة ويحتل أسطولها الحربي المرتبة الـ4 بعد أساطيل روسيا والصين وكوريا الشمالية، على التوالي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.