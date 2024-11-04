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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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الإنسان والثقافة
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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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مدار الليل والنهار
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شؤون عسكرية
خبير: نشر قاذفات أمريكية قادرة على مسح مدن بأكملها في ضربة واحدة هو رسالة تهديد لكل بلدان محور المقاومة ولروسيا أيضا
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مساحة حرة
كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط
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لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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بمشاركة قوات بحرية.. روسيا وإندونيسيا تنفذان مهمة عسكرية تاريخية
بمشاركة قوات بحرية.. روسيا وإندونيسيا تنفذان مهمة عسكرية تاريخية
سبوتنيك عربي
تشارك قوات بحرية روسية مع سفن الأسطول الإندونيسي في مناورات بحرية مشتركة تستمر حتى الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
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توصف هذه المناورات بأنها تاريخية لأنها أول مناورات بحرية بين الدولتين منذ حصول إندونيسيا على استقلالها قبل نحو 8 عقود.تحمل المناورات اسم "أورودا 2024" وتقام بمدينة سورابايا الإندونيسية، وتشارك فيها مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تضم طرادات "غرومكي" و"ريزكي" و"بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف" وسفينة الدعم "بيتشينغا".الأسطول الروسيتمتلك روسيا ثاني أضخم جيش في العالم ويصنف أسطولها الحربي في المرتبة الأولى عالميا بـ781 وحدة بحرية تضم:الأسطول الإندونيسييحتل الجيش الإندونيسي المرتبة الـ15 عالميا ويصنف أسطولها الحربي في المرتبة الـ6 بين أضم الأساطيل الحربية في العالم بـ333 وحدة بحرية تضم:وبينما تمتلك روسيا أضخم جيش في آسيا وأضخم أساطيلها الحربية، فإن الجيش الإندونيسي يصنف في المرتبة الـ8 بين جيوش القارة ويحتل أسطولها الحربي المرتبة الـ4 بعد أساطيل روسيا والصين وكوريا الشمالية، على التوالي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
https://sarabic.ae/20241029/تطلق-20-صاروخا-مجنحا-سفينة-فتاكة-تنضم-للأسطول-الروسي-1094297343.html
https://sarabic.ae/20240701/قاتلة-المسيرات-سفينة-الصواريخ-إم-آر-كي-الروسية-تتسلح-بأنظمة-بانتسير-ودويتو--1090356383.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إندونيسيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار إندونيسيا

بمشاركة قوات بحرية.. روسيا وإندونيسيا تنفذان مهمة عسكرية تاريخية

21:37 GMT 04.11.2024 (تم التحديث: 21:38 GMT 04.11.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورغواصة نووية روسية طراز بوري
غواصة نووية روسية طراز بوري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Sputnik
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تشارك قوات بحرية روسية مع سفن الأسطول الإندونيسي في مناورات بحرية مشتركة تستمر حتى الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
توصف هذه المناورات بأنها تاريخية لأنها أول مناورات بحرية بين الدولتين منذ حصول إندونيسيا على استقلالها قبل نحو 8 عقود.
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29 أكتوبر, 20:26 GMT
تحمل المناورات اسم "أورودا 2024" وتقام بمدينة سورابايا الإندونيسية، وتشارك فيها مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تضم طرادات "غرومكي" و"ريزكي" و"بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف" وسفينة الدعم "بيتشينغا".

الأسطول الروسي

تمتلك روسيا ثاني أضخم جيش في العالم ويصنف أسطولها الحربي في المرتبة الأولى عالميا بـ781 وحدة بحرية تضم:
حاملة طائرات واحدة.
14 مدمرة.
12 فرقاطة.
83 كورفيت.
65 غواصة.
122 سفينة دورية.
47 كاسحة ألغام بحرية.
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1 يوليو, 09:51 GMT

الأسطول الإندونيسي

يحتل الجيش الإندونيسي المرتبة الـ15 عالميا ويصنف أسطولها الحربي في المرتبة الـ6 بين أضم الأساطيل الحربية في العالم بـ333 وحدة بحرية تضم:
8 فرقاطات.
25 كورفيت.
4 غواصات.
205 سفينة دورية.
13 كاسحة ألغام بحرية.
وبينما تمتلك روسيا أضخم جيش في آسيا وأضخم أساطيلها الحربية، فإن الجيش الإندونيسي يصنف في المرتبة الـ8 بين جيوش القارة ويحتل أسطولها الحربي المرتبة الـ4 بعد أساطيل روسيا والصين وكوريا الشمالية، على التوالي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
© Sputnikأسطول البحر الأسود الروسي
أسطول البحر الأسود الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
أسطول البحر الأسود الروسي
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