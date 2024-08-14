https://sarabic.ae/20240814/الغواصات-الروسية-من-الجيل-الخامس-ستكون-قادرة-على-محاربة-الروبوتات---1091718899.html
الغواصات الروسية من الجيل الخامس ستكون قادرة على محاربة الروبوتات
الغواصات الروسية من الجيل الخامس ستكون قادرة على محاربة الروبوتات
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام لمكتب التصميم المركزي للمعدات البحرية "روبين"، إيغور فيلنيت، اليوم الأربعاء، أن الغواصات النووية الإستراتيجية الروسية من الجيل الخامس، التابعة... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-14T08:37+0000
2024-08-14T08:37+0000
2024-08-14T08:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويعد مكتب التصميم المركزي "روبين" هو المطور الرئيس للغواصات النووية الاستراتيجية والغواصات غير النووية المتعددة الأغراض والمركبات تحت الماء في روسيا الاتحادية.وقال القائد العام للبحرية الأدميرال ألكسندر مويسيف، في يونيو/حزيران الماضي، إن غواصة نووية استراتيجية من الجيل الخامس قد تظهر في البحرية الروسية في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.ويذكر أن روسيا تقوم بشكل دوري بتطوير أسطول غواصاتها، كان آخرها غواصة "قازان" النووية، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي، في عام 2021، وهي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.إطلاق الغواصة النووية "كنياز بوجارسكي" في سيفيرودفينسك... فيديوروسيا تطور غواصة استراتيجية من الجيل الخامس
https://sarabic.ae/20240814/ضمان-أمن-البلاد-تطوير-الجيل-الخامس-من-الغواصات-النووية-الاستراتيجية-في-روسيا-1091718147.html
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رصد عسكري
الغواصات الروسية من الجيل الخامس ستكون قادرة على محاربة الروبوتات
أكد المدير العام لمكتب التصميم المركزي للمعدات البحرية "روبين"، إيغور فيلنيت، اليوم الأربعاء، أن الغواصات النووية الإستراتيجية الروسية من الجيل الخامس، التابعة للبحرية الروسية ستكون قادرة على محاربة الروبوتات تحت الماء بشكل فعال.
ويعد مكتب التصميم المركزي "روبين" هو المطور الرئيس للغواصات النووية الاستراتيجية والغواصات غير النووية المتعددة الأغراض والمركبات تحت الماء في روسيا الاتحادية.
وأضاف فيلنيت: "عندما تبدأ حاملات صواريخنا من الجيل الخامس في الإبحار، فلن تقابلها غواصات نووية متعددة الأغراض تابعة لدول غير صديقة فحسب، وإنما ستواجهها أيضًا العديد من أجهزة الكشف الآلي والتدابير المضادة".
وتابع فيلنيت: "وقد ينظر الكثيرون إلى الصورة التي حاولت الآن تصويرها على أنها تخفيف من قدرة الغواصات التقليدية، لكن بناء السفن تحت الماء يتطور أيضًا فستتميز قوارب الجيل الخامس بقدر أكثر من التخفي، فضلاً عن القدرة على إرباك أدوات العدو".
وقال القائد العام للبحرية الأدميرال ألكسندر مويسيف، في يونيو/حزيران الماضي، إن غواصة نووية استراتيجية من الجيل الخامس
قد تظهر في البحرية الروسية في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.
ويذكر أن روسيا تقوم بشكل دوري بتطوير أسطول غواصاتها، كان آخرها غواصة "قازان" النووية،
التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي، في عام 2021، وهي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.