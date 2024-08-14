https://sarabic.ae/20240814/الغواصات-الروسية-من-الجيل-الخامس-ستكون-قادرة-على-محاربة-الروبوتات---1091718899.html

الغواصات الروسية من الجيل الخامس ستكون قادرة على محاربة الروبوتات

الغواصات الروسية من الجيل الخامس ستكون قادرة على محاربة الروبوتات

سبوتنيك عربي

أكد المدير العام لمكتب التصميم المركزي للمعدات البحرية "روبين"، إيغور فيلنيت، اليوم الأربعاء، أن الغواصات النووية الإستراتيجية الروسية من الجيل الخامس، التابعة... 14.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-14T08:37+0000

2024-08-14T08:37+0000

2024-08-14T08:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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ويعد مكتب التصميم المركزي "روبين" هو المطور الرئيس للغواصات النووية الاستراتيجية والغواصات غير النووية المتعددة الأغراض والمركبات تحت الماء في روسيا الاتحادية.وقال القائد العام للبحرية الأدميرال ألكسندر مويسيف، في يونيو/حزيران الماضي، إن غواصة نووية استراتيجية من الجيل الخامس قد تظهر في البحرية الروسية في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.ويذكر أن روسيا تقوم بشكل دوري بتطوير أسطول غواصاتها، كان آخرها غواصة "قازان" النووية، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي، في عام 2021، وهي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.إطلاق الغواصة النووية "كنياز بوجارسكي" في سيفيرودفينسك... فيديوروسيا تطور غواصة استراتيجية من الجيل الخامس

https://sarabic.ae/20240814/ضمان-أمن-البلاد-تطوير-الجيل-الخامس-من-الغواصات-النووية-الاستراتيجية-في-روسيا-1091718147.html

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سبوتنيك عربي

رصد عسكري