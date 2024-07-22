https://sarabic.ae/20240722/السلطات-البريطانية-تعتقل-بحارا-بتهمة-سرقة-معلومات-سرية-عن-غواصة-نووية-1091013332.html
اعتقال بحار بتهمة سرقة معلومات سرية عن غواصة نووية بريطانية
اعتقال بحار بتهمة سرقة معلومات سرية عن غواصة نووية بريطانية
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، بأنه تم التحقيق مع جندي بريطاني إثر تهم بسرقة معلومات سرية. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T12:14+0000
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ونوهت المقالة المنشورة في صحيفة "صن" البريطانية إلى إنه "يتم التحقيق من البحار بشأن سرقة معلومات سرية من غواصة التابعة للقوات البريطانية البحرية الملكية".وأوضحت أن الرجل يخدم في قاعدة "كلايد" العسكرية البحرية في إسكتلندا ضمن غواصة نووية من نوع "فانغوارد" (Vanguard). وقامت الشرطة العسكرية باعتقال البحار للاشتباه في انتهاكه قانون أسرار الدولة، بعد أن تم الكشف عن معلومات عن تحركات الغواصة في هاتفه.ووفقًا للمراجعة المتكاملة للأمن والدفاع والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة، المنشورة في عام 2021، سيبدأ استبدال هذه الغواصات بغواصات من فئة "دريدنوت" (المدرعة البحرية) بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.
https://sarabic.ae/20240721/إعلام-هجوم-أمريكي-بريطاني-على-محافظتي-حجة-والحديدة-في-اليمن-1090994106.html
https://sarabic.ae/20240624/نتنياهو-يتلقى-رسالة-تحذير-من-لجنة-التحقيق-الحكومية-الإسرائيلية-بشأن-قضية-الغواصات-1090131343.html
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بريطانيا, العالم, رصد عسكري
بريطانيا, العالم, رصد عسكري
اعتقال بحار بتهمة سرقة معلومات سرية عن غواصة نووية بريطانية
12:14 GMT 22.07.2024 (تم التحديث: 13:08 GMT 22.07.2024)
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، بأنه تم التحقيق مع جندي بريطاني إثر تهم بسرقة معلومات سرية.
ونوهت المقالة
المنشورة في صحيفة "صن" البريطانية إلى إنه "يتم التحقيق من البحار بشأن سرقة معلومات سرية من غواصة التابعة للقوات البريطانية البحرية الملكية".
وأوضحت أن الرجل يخدم في قاعدة "كلايد" العسكرية البحرية في إسكتلندا ضمن غواصة نووية من نوع "فانغوارد" (Vanguard). وقامت الشرطة العسكرية باعتقال البحار للاشتباه في انتهاكه قانون أسرار الدولة، بعد أن تم الكشف عن معلومات عن تحركات الغواصة في هاتفه.
وأشارت الصحيفة إلى أن اصطحاب الجنود للهواتف إلى الغواصات أمر ممنوع. ووفقا لمعلومات الصحيفة فإن أجهزة الأمن استبعدت فرضية التجسس.
وفي عام 2012 تم الحكم على عسكري خدم في غواصة نووية بالسجن ثماني سنوات لمحاولته بيع معلومات سرية لعملاء جهاز مكافحة التجسس البريطاني "MI5"، الذين تظاهروا بأنهم "جواسيس روس"، وفق ما ذكرت الصحيفة.
تمتلك البحرية البريطانية أربع غواصات نووية من طراز "فانغوارد" ، تم بناؤها في التسعينيات من القرن الماضي. وهي تحمل صواريخ "ترايدنت" الباليستية، وتعد الرادع النووي الوحيد الذي تمتلكه المملكة المتحدة.
ووفقًا للمراجعة المتكاملة للأمن والدفاع والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة، المنشورة في عام 2021، سيبدأ استبدال هذه الغواصات بغواصات من فئة "دريدنوت" (المدرعة البحرية) بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.